Trong livestream vừa lên sóng, Trần My đã kể lại ngọn ngành vụ xô xát giữa mình và Trang Nemo, cũng như tiết lộ thêm về nhân vật "chị áo trắng".

Mới đây, sau vụ mâu thuẫn giữa Trần My và Trang Nemo diễn ra, trên fanpage bán hàng của mình, Trần My vừa có buổi livestream cho biết đầu đuôi ngọn ngành của sự việc. Theo đó, cô đã tường thuật lại cụ thể khung cảnh diễn ra tại shop của Trang Nemo cũng như việc "chị áo trắng" - người đi cùng Trần My tới giải quyết nhưng lại bị nhân viên shop đánh đến nhập viện. Đáng chú ý, theo chia sẻ, Trần My cho hay, cô thực chất không quá thân thiết với "chị áo trắng" này.

Trần My cho hay không có mối quan hệ thân thiết với chị áo trắng - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, Trần My cho biết, khi quyết định qua shop Trang Nemo, cô đã nhờ một người chị tên S. đi cùng mình vì muốn có người ở cạnh chứ không phải muốn đánh lộn. Tuy nhiên đến cuối cùng, do người này bận nên đã nhờ người em của mình là "chị áo trắng" tên K. "hộ tống" Trần My.

"Mình đến shop có 2 người thôi (Trần My và người em quay phim) nên lúc chị K. bước vô, mình còn rất là bỡ ngỡ luôn" - Trần My chia sẻ. Cô tiết lộ thêm rằng, cô và K. chỉ gặp nhau vài lần ăn uống thông qua chị S nên cả hai có mối quan hệ không quá thân thiết. K. thì kinh doanh trong các lĩnh vực khác chứ không liên quan gì đến mỹ phẩm trắng da, làm đẹp.

Người phụ nữ đi cùng Trần My bị đánh tại shop Trang Nemo - Ảnh: Cắt từ clip

Xuyên suốt buổi livestream, Trần My nhiều lần thể hiện thái độ biết ơn với chị K. đã chịu mọi thứ thay mình và K. chính là ân nhân của Trần My. "Nếu lúc đầu mình cứ suy nghĩ đơn giản là mình đi một mình vô shop rồi mình ra về thì chắc mình mới là người bị đánh chứ không phải chị K. Có nghĩa là chị K. bị thay mình, chị K. đỡ thay mình. Mình rất mang ơn chị K., coi như là chị K. đã cứu mình vậy đó" - Trần My nhấn mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-my-he-lo-moi-quan-he-voi-chi-ao-trang-bi-danh-thay-minh-tai-shop-trang-nemo-446687.html