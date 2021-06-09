Bằng giọng điệu vô cùng đanh thép, nhấn mạnh từng chữ, bà Hằng cho biết trong các đối thủ của mình, Phi Phi cô nương là người rất thông minh.

Tối ngày 8/6 vừa qua, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi kỷ niệm ngày cưới online cùng một số nhân viên và các khán giả đã yêu quý mình. Cũng trong buổi livestream này, sau màn hát hò ca múa, bà Hằng đã tiết lộ sẽ "lột trần trụi" nhân vật Phi Phi cô nương trong buổi livestream tiếp theo vào thứ Năm ngày 10/8.

Nhưng mà cao thủ thì gặp sát thủ không chịu ngủ. Cho nên tôi sẽ lần lượt lột trần những sự dối trá, ma mị của Phi Phi cô nương vào thứ Năm này. Chỉ sợ đau lòng những quý vị nào đã từng thần tượng người này.

"Quý vị thân mến, từ xưa tới giờ tôi gặp rất nhiều đối thủ, 'giả điên' có Phi Phi cô nương. Tôi sẽ lột trần trụi Phi Phi cô nương cho quý vị thấy. Đằng sau những dối trá, những cái ma mị là một sự điêu ngoa cao thủ.

Phi Phi cô nương đã 'giả điên' để hát tặng chị Phương Hằng. Trời ơi, sao mà em thông minh dữ vậy em? Chưa bao giờ em dám chống đối chị, nhưng mà em 'giả điên' và em đã xúi giục những người khác để hại chị và hại những Youtuber" - bà Hằng nói trong livestream.

Bà Phương Hằng tuyên bố sẽ 'bóc trần' Phi Phi cô nương - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng cho biết đã có tất cả chứng cứ về những gì Phi Phi cô nương đã làm và khẳng định "'dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm". Đồng thời, bà Hằng cũng đề cập đến việc quỹ từ thiện của Phi Phi cô nương cũng sẽ bị vạch trần trong thời gian tới.

"Chị đã hoàn toàn có đầy đủ bằng chứng, là tất cả những gì chính những người thân của em nói ra mới ghê chứ. Bởi vậy Phương Hằng tôi mới nói 'dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm'.

Cho nên Phi Phi cô nương ơi, không biết sắp tới đây còn ai thần tượng em nữa không. Và cái quỹ thiện nguyện của em, em đã ma mị như thế nào để nuôi những đứa trẻ mồ côi. Trời ơi, con mình thì không nuôi, đi nuôi con thiên hạ. Em tốt xuất chúng luôn đó em.

Phương Hằng tôi sẽ trở lại với quý vị, rất nhiều đề tài hấp dẫn và những cái dối trá ma mị, xạo sự khủng khiếp. Tôi sẽ lột trần trụi Phi Phi cô nương cho quý vị thưởng ngoạn. Ôi những con người dối trá mà đeo những chiếc mặt nạ thật xinh đẹp" - bà Phương Hằng chia sẻ.

Trước đó, bà Hằng cũng đã từng livestream chỉ trích Phi Phi cô nương là người có máu mặt đã đứng sau các nhóm hacker để tấn công bà và bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh trện mạng xã hội. Ngoài ra, bà chủ Đại Nam còn cho biết nhân vật này có quá khứ không hay, từng bỏ mặt con cái không lo và có quan hệ đồng giới với 1 phụ nữ.