Bà Phương Hằng 'nổi trận lôi đình' khi chồng bị 'gái trẻ' xúc phạm: 'Quá sức hồ đồ xúc phạm anh Dũng, cả đời anh Dũng chỉ biết đi làm giúp đỡ người nghèo thôi'

Những ngày gần đây cư dân mạng ai ai cũng có nghe về câu chuyện xung quanh đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng (chủ sở hữu của Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam). Tuy nhiên, câu chuyện có lẽ đã đi quá xa khi nhiều cư dân mạng không chỉ chỉ trích bà mà còn tìm đến trang cá nhân của ông Dũng để "chửi bới".

Cụ thể, trong livestream ngày 6/5 vừa qua của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã bày tỏ sự bức xúc và giận dữ về việc ông Dũng "lò vôi" bị nhiều người tìm vào trang Facebook cá nhân và có những lời lẽ xúc phạm. Theo thông tin bà Phương Hằng cho biết, bộ phận lớn những người trẻ, đặc biệt là những cô gái trẻ đã tìm đến trang cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng để "xả" phẫn nộ. Những người này đã dùng lời lẽ khó nghe và ác ý để xúc phạm ông.

Cụ thể, trong livestream ngày 6/5 vừa qua của mình, bà Phương Hằng đã bày tỏ sự bức xúc khi nhiều người trẻ nhưng lại có lời lẽ xúc phạm ông Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: Internet Mặc dù ông Dũng vẫn không có động thái đáp trả, nhưng bà Phương Hằng đã nhanh chóng mở buổi livestream để nói về vấn để này. Bà trình bày: "Tôi cũng xin thưa với quý vị rằng, tất cả những gì tôi đối đầu với ông Võ Hoàng Yên, quý vị đừng xúc phạm anh Dũng. Vì anh Dũng là một người rất đáng trân trọng, cho nên quý vị nào cảm thấy khó chịu thì đương đầu chửi thẳng với tôi, đừng xúc phạm anh Dũng, anh Dũng chẳng làm gì đụng chạm đến quý vị cả". Bà Phương Hằng còn cho biết thêm: "Hồi nãy ông Dũng của tôi vừa mới trực tuyến, khi xem các bình luận thì tôi rất buồn, buồn có vui có. Tôi thấy có nhiều anh chị em tuổi rất nhỏ chỉ đáng tuổi con, cháu anh Dũng thôi mà vào xúc phạm anh Dũng rất quá đáng.

Bà Phương Hằng vô cùng bức xúc khi chồng là ông Dũng 'lò vôi' bị xúc phạm - Ảnh: Internet Các bạn không muốn xem thì không có lí do gì mà khi chúng tôi xuất hiện các bạn chửi rủa chúng tôi, nói xàm nói nhảm. Mà đã xàm nhảm sao còn nhảy vào xem để chửi rủa. Đối với một người như anh Dũng, mà các bạn còn rất trẻ, nhất là những bạn nữ mà mở miệng ra đi xúc phạm anh Dũng, tôi thấy rất đau lòng. Mấy bạn ghen tức hay cảm thấy như thế nào mà đi nói, xúc phạm một người đáng tuổi cha chú như vậy". Bà còn bộ bạch thêm cả bà và ông Dũng đều là những người lương thiện, làm việc kiếm tiền để giúp đỡ người nghèo nhưng lại phải bị những lời lẽ xúc phạm khiến cả 2 vô cùng đau lòng. Bà còn bộ bạch thêm cả bà và ông Dũng đều là những người lương thiện, làm việc kiếm tiền để giúp đỡ người nghèo - Ảnh: Internet "Cả đời anh Dũng chỉ biết đi làm giúp đỡ người nghèo thôi. Có những người hồ đồ, quá sức là hồ đồ xúc phạm anh Dũng. Thì thôi cứ xúc phạm tôi đi, chơi tay đôi với tôi nè, tôi nhiều sức lắm. Nên trong cuộc chơi này, quý vị đừng lôi anh Dũng vô".

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