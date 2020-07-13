Hay tin ba mẹ chết vì điện giật, con gái ở Nhật lại không thể về vì dịch Covid-19. Dòng trạng thái của cô khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại khu phố 6, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc cặp vợ chồng chết vì điện giật khi phơi quần áo. Nạn nhân được xác định là bà N.T.B.G (59 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường 3, thị xã Quảng Trị) và chồng là ông N.H.H (60 tuổi). Được biết, cả hai vợ chồng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mới đây, cư dân mạng càng xót xa khi biết người con gái đầu của vợ chồng bà G. - chị N.T.M.T (30 tuổi) đang làm công việc hỗ trợ phiên dịch cho thực tập sinh lao động ở Nhật Bản, không thể về Việt Nam chịu tang ba mẹ vì ảnh hưởng của Covid-19.

Cô gái đau xót khi hay tin ba mẹ chết vì điện giật ở quê nhà - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, chị T. đau xót viết: “Ba mẹ của con ơi! Trả ba mẹ lại cho con. Con phải làm sao đây? Con bất hiếu”. Dòng trạng thái của cô gái đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng. Rất nhiều người đã để lại lời động viên, hy vọng cô sẽ sớm có thể trở về quê hương. Theo thông tin chị T. chia sẻ trên Thanh niên, cô đã sang Nhật được 3 năm rưỡi, đi làm được 2 năm. Sở dĩ T. lên đường ra nước ngoài làm việc là vì muốn đỡ đần cho ba mẹ. Cô muốn gom tiền xây nhà cho ba mẹ nhưng tất cả đều đã muộn màng.

Cô cho biết đã liên hệ với cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật để xin được giúp đỡ. T. hy vọng có thể về nước đúng dịp 49 ngày của ba mẹ. Hiện cô đang chờ mail xác nhận của đại sứ quán để được về vào ngày 5/8 sắp tới. Người thân bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của vợ chồng ông H. - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10/7, trong lúc phơi quần áo bà G. sơ ý để móc phơi quần áo vướng vào ổ cấm nên bị điện giật. Thấy vậy, ông H. liền chạy đến cứu vợ. Vì hoảng loạn nên ông quên ngắt cầu dao điện mà chạy đến kéo vợ nên bị điện giật tử vong tại chỗ. Lúc này, một cháu bé hàng xóm chạy sang nhìn thấy nên hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ. Khi đến nơi, người dân nhìn thấy bà G. còn mở mắt nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã qua đời sau đó.

Vợ chồng bị điện giật tử vong vì móc phơi áo quần vướng vào ổ cắm: Gia cảnh khốn khó Thấy vợ bị điện giật trong lúc phơi quần áo, chồng lao đến cứu khiến cả hai gặp nạn. Được biết, đôi vợ chồng bị điện giật tử vong có hoàn cảnh khốn khó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-chet-vi-dien-giat-con-gai-o-nhat-khoc-het-nuoc-mat-vi-khong-the-ve-chiu-tang-con-phai-lam-sao-day-368799.html