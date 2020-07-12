Thấy vợ bị điện giật trong lúc phơi quần áo, chồng lao đến cứu khiến cả hai gặp nạn. Được biết, đôi vợ chồng bị điện giật tử vong có hoàn cảnh khốn khó.

Trao đổi với báo chí, UBND thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng bị điện giật tử vong trong lúc phơi quần áo. Nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này được xác định là bà N.T.B.G (59 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường 3, thị xã Quảng Trị) và ông N.H.H (60 tuổi, chồng bà G.).

Theo thông tin trên Dân trí, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10/7, trong lúc phơi quần áo, bà G. sơ ý để móc phơi quần áo vướng vào ổ cắm nên bị điện giật.

Người thân bàng hoàng khi hay tin vợ chồng bà G. bị điện giật tử vong - Ảnh: Internet

Nghe người cháu hô hoán cầu cứu, vì hoảng loạn nên ông H. quên ngắt cầu dao điện mà chạy đến kéo vợ nên bị điện giật tử vong tại chỗ. Thấy vậy, cháu bé chạy sang nhà hàng xóm nhờ người giúp đỡ.

Khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà G. còn mở mắt nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân cũng qua đời. Được biết, tại địa phương vợ chồng bà G. có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ có 3 người con đều đã trưởng thành nhưng cuộc sống cũng khốn khó.

Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH thị xã Quảng Trị cho biết đơn vị này đã nắm được sự việc và có kế hoạch hỗ trợ kinh phí giúp gia đình nạn nhân giảm bớt phần nào khó khăn.

Thương tâm: 2 người bị điện giật thương vong khi kéo điện đón giao thừa Trong lúc kéo điện mắc bóng đèn chuẩn bị đón giao thừa, 2 người đàn ông bị điện giật thương vong. Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ, rất nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

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