Đăng video với nội dung 'Quả báo Làng Nủ Lào Cai', một kênh Youtube bị xử phạt 15 triệu vì câu view bất chấp

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 28/9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty CP truyền thông Sun Rise 15 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc", quy định tại điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định số 15.

Theo Công an TP.Hà Nội, vừa qua, tình hình lũ lụt và cơn bão số 3 có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Nhiều người chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng việc đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội dẫn đến gây bức xúc dư luận.