Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mẩn ngứa, khó thở, đau bụng, nôn, mạch nhanh nhẹ, huyết áp không đo được. Trước đó, bệnh nhi có ăn mì tôm trong bữa sáng (chỉ ăn mì tôm không).

Dẫn tin từ VTV, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi bị sốc phản vệ sau khi ăn mì tôm.

Cụ thể, bệnh nhi N.T.G. (8 tuổi, trú tại Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình) nhập viện trong tình trạng mẩn ngứa, khó thở, đau bụng, nôn, mạch nhanh nhẹ, huyết áp không đo được. Trước đó, bệnh nhi có ăn mì tôm trong bữa sáng (chỉ ăn mì tôm không).

Qua thăm khám, xác định đây là trường hợp phản vệ độ III, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhi. Ngay lập tức, kíp trực Khoa Nhi tiến hành cấp cứu phản vệ theo phác đồ.

Sau 8 giờ, bệnh nhi hết mẩn ngứa, huyết động ổn định, khó thở nhẹ. Dự kiến, bệnh nhi có thể ra viện sau 1 - 2 ngày.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh: VTV

Liên quan đến vụ việc trên, báo Phụ nữ Việt Nam thông tin thêm, bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Trung Dũng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết mì tôm là món ăn được nhiều người ưa thích nhưng dị ứng thậm chí sốc phản vệ như trường hợp mới đây cũng có khả năng xảy ra. May mắn người nhà đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

BS Ngô Trung Dũng chia sẻ, biểu hiện của dị ứng là nổi mề đay, phát ban, nôn, tiêu chảy, khó thở ngay sau khi ăn hoặc sau một vài giờ. Nặng hơn, có thể sốc phản vệ, nếu không được cấp cứu xử trí kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện trên cần được đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời, tránh để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp người bệnh còn tỉnh táo, có thể xử lý tại nhà bằng cách tự gây nôn, uống nhiều nước trước khi đưa đến bệnh viện.

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