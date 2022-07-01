An Giang: Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm

Xã hội 01/07/2022 13:51

Rạng sáng 1/7, trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 người thiệt mạng.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, tại TP Long xuyên vừa xảy ra vụ hoả hoạn khiến 2 người trong một gia đình tử vong đầy thương tâm.

Vào khoảng 2h30 ngày 1/7, ông Nguyễn Hữu L. (64 tuổi) đang ngủ trong phòng ở tầng trệt căn nhà số 60/7, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, bỗng tỉnh giấc vì có hơi nóng, khói.

Ông L. tri hô và chạy đi gọi vợ là bà Nguyễn Thị Ng. (66 tuổi), con dâu Nguyễn Thị Kim Ng. (34 tuổi), đang ngủ ở tầng 1. Tuy nhiên, do hơi nóng và khói, ông L. không thể chạy lên tầng 1 nên chạy ra ngoài, tiếp tục tri hô.

An Giang: Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm - Ảnh 1
Căn nhà bị cháy 70%, hai nạn nhân tử vong trong nhà - Ảnh: VTC News

Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa, gọi điện thoại trình báo Công an phường Mỹ Thạnh và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Dẫn tin từ báo Dân Việt, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, lửa không lan sang các nhà lân cận. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi 70% căn nhà ông Long và khiến bà Nga cùng chị Ngân tử vong trong phòng.

An Giang: Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Việt
An Giang: Cháy nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân Việt

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ.

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