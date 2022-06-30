Cách "cấp cứu" làn da cháy nắng chị em nên lưu lại cho mùa du lịch này

Chăm sóc da 30/06/2022 07:47

Cháy nắng không chỉ khiến làn da đen sạm đi mà còn gây bỏng rát khó chịu. Hãy áp dụng các cách đơn giản dưới đây, có thể mang đến cho bạn hiệu quả bất ngờ.

Vào mùa hè nắng nóng, việc bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mà điều khiến chị nào nào cũng đắn đo. Thế nhưng có những lúc không thêr tránh được được tình trạng da bị cháy nắng, nhất là khi đi biển hay vận dộng lâu ngoài trời.

Cách 'cấp cứu' làn da cháy nắng chị em nên lưu lại cho mùa du lịch này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi bị cháy nắng, da lúc này đã tiếp xúc với quá nhiều tia UV. Các mạch máu và tế bào bị tổn thương nghiêm trọng. Do đó mà da bị đen sạm, sần sùi. Khi tiếp xúc thương xuyên với ánh nắng mặt trời có thể dẫn đến ung thư da.

Cách 'cấp cứu' làn da cháy nắng chị em nên lưu lại cho mùa du lịch này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mùa hè nói chung và tia UV nói riêng là điều hết sức quan trọng. Theo chuyên gia thẩm mỹ Madhumeeta Dhar, Giám đốc Nghiên cứu Plantas, có những tips sau đây chị em nên áp dụng để "cấp cứu" cho làn da đầy nắng của mình.

- Nước mát: Đây là một trong những cách điều trị khu vực da bị cháy nắng được biết đến nhiều nhất. Bạn có thể làm mát vùng da bị cháy nắng bằng nước mát vô cùng hiệu quả. Ngay cả khi bạn đang ở ngoài trời, để chữa cháy nắng ngay lập tức, bạn chỉ cần ngâm mình xuống làn nước mát, cho dù ở hồ, suối hay biển. Còn giải pháp chữa cháy nắng tại nhà là bạn hãy chuẩn bị một bồn nước mát và ngâm mình vào đó, lập tức những đau rát của vùng da bị nắng thiêu đốt sẽ dịu lại.

Cách 'cấp cứu' làn da cháy nắng chị em nên lưu lại cho mùa du lịch này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Dùng baking soda hay bột yến mạch: Đây cũng là một trong những cách hiệu quả để điều trị cháy nắng. Cụ thể, hãy trộn một thìa baking soda/bột yến mạch vào xô hoặc bồn tắm chứa đầy nước mát và ngâm mình trong khoảng 15 đến 20 phút sẽ giúp giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời lên làn da của bạn.

Cách 'cấp cứu' làn da cháy nắng chị em nên lưu lại cho mùa du lịch này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Dùng gel lô hội: Chất gel bên trong loại cây mọng nước này đã được sử dụng trong hàng thế kỷ nay để chưa rất nhiều bệnh, từ đau bụng đến giải nhiệt. Đây cũng là loại cây hỗ trợ chữa cháy nắng thường thấy nhất tại các thẩm mỹ viện. Tuy nhiên chị em lưu ý chỉ nên sử dụng gel lô hội đã được qua xử lý vì có một số chất trong lô hội tươi có thể gây kích ứng gây rát da, châm chích.

Cách 'cấp cứu' làn da cháy nắng chị em nên lưu lại cho mùa du lịch này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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