Đà Nẵng: Va chạm xe máy kinh hoàng, một người nước ngoài tử vong tại chỗ

Xã hội 17/05/2023 10:04

Va chạm mạnh giữa 2 xe máy khiến người đàn ông nước ngoài tử vong, hai người Việt Nam bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Dẫn tin từ VOV, chiều 16/5, tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người nước ngoài tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30' chiều, tại nút giao đường Ngô Quyền và Vương Thừa Vũ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, một nam giới khoảng 30 tuổi, quốc tịch Pakistan đi xe máy, khi đi đến nút giao Ngô Quyền – Vương Thừa Vũ thì va chạm với xe máy do 2 thanh niên người Việt Nam (chưa rõ tên tuổi) điều khiển.

Đà Nẵng: Va chạm xe máy kinh hoàng, một người nước ngoài tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam
Đà Nẵng: Va chạm xe máy kinh hoàng, một người nước ngoài tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Xe máy văng xa khỏi nạn nhân 5 mét - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, khi nạn nhân nước ngoài chạy xe máy đến giao lộ Ngô Quyền – Vương Thừa Vũ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do 2 thanh niên người Việt Nam (chưa rõ tên tuổi) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông ngoại quốc tử vong ngay tại hiện trường, 2 thanh niên thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đà Nẵng: Va chạm xe máy kinh hoàng, một người nước ngoài tử vong tại chỗ - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Đà Nẵng - Ảnh: VOV
Đà Nẵng: Va chạm xe máy kinh hoàng, một người nước ngoài tử vong tại chỗ - Ảnh 4
Một người đàn ông nước ngoài tử vong tại chỗ - Ảnh: VOV

Tại hiện trường, xe honda màu xám, BKS 43D1-795.20 văng xa khỏi nạn nhân khoảng 5 mét. Trong khi đó, xe máy còn lại hư hỏng nặng phần đầu, văng biển số.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

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Trước đó, đối tượng thiếu niên này cũng đã 2 lần bị bắt về hành vi tương tự, nhưng do mới 14 tuổi nên được cho tại ngoại.

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