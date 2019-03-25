5 lao động người Việt tử vong tại Thái Lan: Dang dở ước mơ kiếm đủ tiền trả nợ, xây nhà mới của thai phụ xấu số

Xã hội 25/03/2019 17:18

Với hy vọng kiếm tiền trả nợ ngân hàng và xây một ngôi nhà mới, chị Thu sang nơi đất khách quê người lao động. Thế nhưng chuyến xe định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của chị và đứa con chỉ mới 2 tháng tuổi trong bụng.

Chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1990) là một trong những nạn nhân tử nạn trên chuyến xe định mệnh ở Thái Lan vào ngày 23/3 vừa qua.

Chị Thu là con cả trong gia đình làm nông có 3 chị em. Sau khi làm công nhân ở một vài nơi, chị kết hôn cùng anh Lê Đình Biên (sinh năm 1985). Vợ chồng chị đã có một con gái 5 tuổi tên L.N.T.N.

5 lao động người Việt tử vong tại Thái Lan: Dang dở ước mơ kiếm đủ tiền trả nợ, xây nhà mới của thai phụ xấu số - Ảnh 1
Người thân, hàng xóm vô cùng đau lòng trước cái chết thương tâm của chị Thu - Ảnh: Internet

Vì điều kiện khó khăn nên vợ chồng chị Thu phải sống chung với ba mẹ chồng. Trong khi anh Biên đi lao động ở Thái Lan thì chị Thu ở nhà chăm con gái nhỏ, không có công việc ổn định. 

Mới đây, sau khi vay mượn khắp nơi 300 triệu để mua đất, xây nhà riêng để ở, chị Thu sang Thái Lan làm việc cùng chồng.

Mặc dù gia đình đã khuyên ngăn vì chị Thu đang mang thai nhưng để có tiền trả nợ và xây nhà, chị vẫn nhất quyết sang Thái để rồi bỏ mạng nơi đất khách quê người khi mới qua làm việc được một tháng.

Chứng kiến cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” cùng tiếng khóc đòi mẹ của cô bé chỉ mới 5 tuổi, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

5 lao động người Việt tử vong tại Thái Lan: Dang dở ước mơ kiếm đủ tiền trả nợ, xây nhà mới của thai phụ xấu số - Ảnh 2
Vụ va chạm khiến nhiều người thương vong - Ảnh: Internet

Trước đó, vào trưa 23/3 một chiếc xe khách chở 16 người chủ yếu là lao động nước ngoài lưu thông tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan đã va chạm với một chiếc xe tải khiến ít nhất 8 người tử vong, trong đó có 5 người Việt Nam.

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