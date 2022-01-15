3 nghi phạm xịt hơi cay, trói chủ nhà cướp điện thoại ở chung cư Linh Đàm đã bị bắt

Xã hội 15/01/2022 12:38

Sáng ngày 15/1, cơ quan chức năng TP. Hà Nội thông tin đã bắt giữ thành công 3 đối tượng trói chủ nhà, cướp điện thoại ở HH Linh Đàm.

Theo Tiền Phong, sáng ngày 15/1, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ cả 3 nghi phạm gây ra vụ cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm.

Cụ thể, nhóm đối tượng gồm, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê tỉnh Hưng Yên), Tô Văn Tình (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (SN 1994, quê tỉnh Thanh Hoá).

Theo nguồn tin, các đối tượng này bị bắt sau khoảng 7 ngày gây án và đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau như TP. HCM, Hải Dương, Hưng Yên.

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Các đối tượng đã bị bắt - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, Cơ quan điều tra cho hay, 3 đối tượng trong vụ cướp không thân nhau. Thậm chí chúng còn ở 3 địa phương khác nhau là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Các đối tượng quen nhau vào đầu năm 2022 qua MXH, sau đó lập nhóm để bàn bạc đi cướp.

Qua tìm hiểu chúng biết được nạn nhân ở khu chung cư HH Linh Đàm chuyên mua bán điện thoại online nên đã nảy sinh ý đồ cướp tài sản.

Sau khi gây án vào chiều 8/1, chúng cướp đi 4 chiếc điện thoại, sau đó tỏa đi các nơi để trốn. Công an hiện đã thu giữ được cả 4 chiếc điện thoại là tang vật của vụ án.

Trước đó, chiều ngày 8/1, 3 đối tượng giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A (hộ khẩu ở Nam Đàn, Nghệ An), đang sống tại tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm, chúng xịt hơi cay, đánh, trói anh A rồi cướp điện thoại.

Ngay khi nhận thông tin, Công an đã vào cuộc điều tra. Chân dung các đối tượng nhanh chóng được dựng lên, lực lượng chức năng cũng phát đi thông báo truy tìm.

Qua truy xét, công an đã bắt được cả 3 đối tượng, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

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