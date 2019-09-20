Vitamin D3 có tác dụng gì? Bổ sung thế nào cho đúng? 

Theo các chuyên gia, vitamin D3 có thể tan trong chất béo, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ photphat và Canxi. Chính vì vậy, loại vitamin này có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì nồng độ Canxi trong máu. Bên cạnh đó, vitamin D3 còn tăng cường tái hấp thu Canxi ở phần thận, tham gia vào quá trình Canxi hóa sụn tăng trưởng. Vì thế, một khi thiếu chất này sẽ khiến xương giòn xốp và dễ vỡ.

Vitamin D3 (Cholecalciferol) là một loại tự nhiên của vitamin D . Nguồn bổ sung vitamin D3 tự nhiên, an toàn nhất là từ ánh nắng mặt trời. Loại vitamin này có rất nhiều tác dụng đối với trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, đó là những tác dụng nào? Cụ thể vitamin D3 có tác dụng gì thì bài viết sau đây sẽ cùng bạn tìm hiểu nhé!

Trong một số trường hợp, vitamin D3 được sử dụng liều cao để giúp giảm thiểu tình trạng suy nhược cơ thể, tăng khả năng hấp thụ Canxi để không làm ảnh hưởng tới việc phát triển của xương. Do đó, để bảo vệ sức khỏe xương khớp cho người lớn, đặc biệt là người cao tuổi thì cách tốt nhất là bạn cần bổ sung vitamin D3 đều đặn và đúng cách.

Không chỉ có vậy, vitamin D3 còn tham gia vào quá trình điều hòa chức năng của một số gen và chức năng bài tiết hormone cận giáp, insulin, hệ miễn dịch, phát triển da và hệ sinh sản của nữ giới… đảm bảo nhịp sống trong cơ thể diễn ra bình thường.

Cách dùng vitamin D3 cho người lớn

Việc bổ sung vitamin D3 cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Bạn không nên bổ sung tùy tiện, vì thiếu hay thừa đều gây ra những ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Liều sử dụng được dựa trên tình trạng sức khỏe, lượng ánh sáng mặt trời bạn hấp thu cùng chế độ ăn uống, tuổi tác và đáp ứng điều trị.

Uống đúng liều lượng vitamin D3 để đảm bảo tốt cho sức khỏe

Theo đó, nếu cơ thể không nhận được đủ lượng vitamin D3 từ thực phẩm hàng ngày, bạn cần phải bổ sung bằng đường thuốc theo hướng dẫn sau:

Liều lượng thông thường dành cho người lớn không dùng đủ vitamin D là uống 400 - 1000 đơn vị quốc tế, mỗi ngày uống một lần.

Liều lượng thông thường người lớn bị thiếu vitamin D sẽ uống 1000 đơn vị quốc tế, mỗi ngày một lần.

Liều lượng thông thường dành cho người lớn ngăn ngừa chứng té ngã sẽ uống 800 đơn vị quốc tế mỗi ngày.

Ngăn ngừa gãy xương với người 65 tuổi trở lên nên uống 100.000 đơn vị quốc tế trong 4 tháng.

Vitamin D3 có tác dụng gì với trẻ sơ sinh?

Đối với trẻ sơ sinh, vitamin D3 không chỉ là một loại dưỡng chất thông thường mà còn có tác động rất lớn đến hàng nghìn gen trong cơ thể, tới rất nhiều cơ quan, đặc biệt là với hệ thần kinh và hệ xương. Vitamin D3 là chất dẫn để giúp Canxi, phospho hấp thụ được vào máu, vận chuyển đến đúng đích là xương. Tại xương vitamin D3 sẽ kết hợp với hormone tuyến cận giáp kích thích chuyển hóa canxi và phospho, làm tăng quá trình lắng đọng Canxi để bồi đắp xương, giúp hệ xương phát triển khỏe mạnh, tăng chiều cao cho trẻ. Điều này cho thấy, nếu cơ thể trẻ không được bổ sung đầy đủ vitamin D3 thì có uống bao nhiêu Canxi cũng vô tác dụng. Trẻ sẽ có nguy cơ bị bệnh còi xương, xương phát triển không bình thường, còi cọc, chậm lớn. Bên cạnh đó, khi thiếu vitamin D3 còn khiến hệ thống miễn dịch suy yếu, chức năng thần kinh bị ảnh hưởng.

Cho trẻ uống vitamin D3 cần tuân theo khuyến nghị của bác sĩ

Vì thế, khi bị thiếu hụt vitamin D3, không chỉ gặp vấn đề về xương mà trẻ còn thường xuyên gặp phải một số vấn đề liên quan tới sức khỏe như: mọc răng chậm, thường xuyên quấy khóc, biếng ăn…

Ngoài vai trò đối với xương, công dụng của vitamin D3 được thể hiện thông qua việc giúp cơ thể hấp thụ Canxi ở thận, từ đó góp phần giúp tăng quá trình Canxi hóa sụn tăng trưởng, giúp tăng lượng protein tạo nên xương, cơ thể có khả năng giữ thăng bằng tốt hơn, hạn chế tình trạng trẻ bị té ngã. Chính vì vậy, muốn con cao lớn, khỏe mạnh, các mẹ cần phải bổ sung vitamin D3 cho bé thường xuyên và hợp lý.

Việc bổ sung vitamin D3 cho trẻ sơ sinh phụ thuộc rất nhiều vào chế độ cho bé bú mà mẹ đang thực hiện. Theo đó, các mẹ nên bổ sung vitamin D3 theo liều lượng sau:

Nếu mẹ đang cho con bú hoặc chỉ cho con bú một phần thì cần bổ sung cho trẻ 400 IU mỗi ngày, bắt đầu ngay sau khi sinh. Sau đó, duy trì cho bé uống vitamin D3 đến giai đoạn cai sữa. Từ lúc này, mẹ cần bổ sung cho bé khoảng 1 lít sữa công thức mỗi ngày hoặc sữa bò nguyên chất.

Với trẻ đang uống loại sữa có tăng cường vitamin D3 nhưng không dùng đủ 1 lít mỗi ngày, mẹ nên bổ sung cho bé 400 IU vitamin D3 dạng lỏng đều đặn, bắt đầu trong vài ngày đầu sau khi sinh. Cứ tiếp tục bổ sung đến khi trẻ có thể uống được khoảng 1 lít sữa mỗi ngày.

Trong trường hợp phải sử dụng vitamin D3 dạng thuốc nhỏ giọt, mẹ hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tránh vượt quá liều lượng khuyến nghị.

Vitamin D3 có trong thực phẩm nào?

Vitamin D3 có nhiều trong các loại thực phẩm như:

Cá

Vitamin D3 có nhiều trong cá

Các loại cá chứa hàm lượng vitamin D3 cao như: cá trích, cá thu, cá hồi và cá ngừ. Cụ thể là: cá trích chứa 306 IU vitamin D3, còn 100 gram cá hồi đóng hộp cung cấp khoảng 91% lượng dưỡng chất cần thiết như canxi, protein và phốt pho… giúp trẻ cao lớn, phát triển khỏe mạnh.

Nấm

Khi đang phát triển, nấm được tiếp xúc với nhiều tia cực tím của mặt trời, nên chứa vitamin D3 rất cao. Lượng vitamin D3 thay đổi theo tùy giống nấm. Loại nấm chứa hàm lượng vitamin D3 nhiều nhất là nấm trắng.

Sữa tươi nguyên kem

Hầu như các loại sữa nguyên kem thường được bổ sung tăng cường vitamin D, đặc biệt là vitamin D3. Vì vậy thường xuyên cho trẻ uống sữa nguyên kem sẽ giữ cho cơ thể khỏe mạnh và cân đối. Một ly sữa nguyên kem chứa 21% lượng vitamin D3 cần hấp thụ mỗi ngày.

Đậu Phụ

Trong đậu phụ cũng chứa nhiều vitamin D3

Đậu phụ là thực phẩm giàu Canxi và vitamin D3. Trong 100 gram đậu phụ có thể cung cấp 39% lượng vitamin D3 cần thiết mỗi ngày. Hơn nữa, đậu phụ cũng rất giàu protein, tốt cho sự phát triển thể chất và não bộ của trẻ.

Trứng

Trứng có thể cung cấp cho bạn 7% lượng vitamin D3 cần thiết mỗi ngày. Ngoài ra, trứng còn cung cấp các dưỡng chất khác như vitamin A, E , K, D, sắt và kẽm, protein, lưu huỳnh, các axit amin thiết yếu cũng như choline tốt cho sự tăng trưởng chiều cao của trẻ.

Ngoài ra, bạn có thể bổ sung vitamin D3 thông qua các loại thực phẩm khác như: Dầu gan cá tuyết, nước cam ép, yến mạch, thịt lợn thăn, ngũ cốc, gan bò, tôm, bơ…

Vitamin D3 uống vào lúc nào trong ngày?

Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng thời gian tốt nhất để uống vitamin D3 là lúc sáng sớm. Bởi khi uống vào sáng sớm, cơ thể sẽ được tiếp nhận một lượng dinh dưỡng để bắt đầu ngày mới, tràn đầy năng lượng.

Ngoài việc uống vitamin D3 vào lúc sáng sớm, bạn cũng có thể uống ngay trong bữa ăn, bởi loại vitamin này tan ngay trong dầu, giúp cơ thể hấp thu tối đa. Tuy nhiên, để vitamin D phát huy tác dụng cao nhất thì bạn cũng cần bổ sung thêm các loại vitamin khác có trong các loại nước ép trái cây và trong thực phẩm ăn uống hàng ngày.

Đặc biệt, vitamin D3 còn được gọi là vitamin mặt trời. Do đó, không chỉ cần bổ sung qua đường ăn uống, bạn cũng nên thường xuyên phơi nắng trong khung giờ từ 6-8 để cho da tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, bổ sung đủ lượng vitamin D3 cần thiết cho cơ thể.

Hy vọng qua đây, bạn đã biết được vitamin D3 có tác dụng gì, để từ đây có kế hoạch bổ sung cho hợp lý, bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.