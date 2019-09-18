Uống trà xanh mỗi ngày có tốt không, uống thế nào cho đúng?

Việc uống trà để thưởng thức sẽ khác hoàn toàn so với việc uống trà vì lý do sức khỏe. Chính vì vậy, bạn không thể thích uống bao nhiêu thì uống mà cần phải uống trà xanh đúng cách, có liều lượng phù hợp.

Trà xanh được làm từ lá trà tươi, chứa nhiều dưỡng chất tốt nhất cho cơ thể. Vì thế, uống trà xanh mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Tuy nhiên, lợi ích của trà xanh chỉ có tác dụng tốt khi cây chè được chăm sóc và thu hoạch đúng chuẩn từ khâu tiêu diệt sâu bọ, bón phân cho đến thu hoạch. Vì thế, bạn nên tìm những địa chỉ trồng chè đảm bảo tiêu chí vệ sinh, an toàn, chất lượng mà mua. Bên cạnh đó, phải uống đúng cách mới có công dụng tốt cho sức khỏe. Do đó, khi uống quá nhiều trà xanh, đặc biệt ở những người mang thai thì sẽ xuất hiện các triệu chứng như ợ nóng, nhức đầu, tiêu chảy, cao huyết áp… Chính vì vậy, uống trà xanh mỗi ngày có tốt không còn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng nạp vào cơ thể.

Nếu bạn thuộc các đối tượng như ung thư răng miệng; ung thư vú và bệnh tim mạch thì nên uống 3 tách trà mỗi ngày. Bởi theo một nghiên cứu ở Nhật Bản vào năm 2007, việc uống 3-4 tách trà xanh mỗi ngày giúp phụ nữ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư răng miệng cũng như ung thư vú. Tuy nhiên, trà xanh chỉ có hiệu quả ở giai đoạn đầu của ung thư. Những người uống từ 1 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày thì nguy cơ bị mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn những người uống ít hơn 1 tách trà xanh mỗi ngày.

Uống 5 tách trà xanh mỗi ngày

Bạn nên uống 5 tách trà xanh mỗi ngày nếu muốn có lợi ích cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt; ung thư dạ dày và bệnh tiểu đường. Hàm lượng vitamin C, Polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn rất hiệu quả, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do, làm bệnh tình thuyên giảm rõ rệt. Vì vậy, uống trà xanh không chỉ là thói quen, là một nét văn hoá mà còn thể hiện bạn là người biết cách chăm sóc cơ thể.

Uống trà xanh thay nước có tốt không?

Về cơ bản uống nước trà xanh hay nước thì đều có cùng một mục đích đó là cung cấp nước cho cơ thể. Dù cùng một mục đích nhưng bạn không nên uống trà xanh thay nước lọc. Khi uống nhiều như nước lọc, trà xanh sẽ xảy ra một số tác dụng không mong muốn như:

Giảm hấp thu sắt gây ra thiếu máu.

Gây ức chế cơ thể, làm xương yếu do bị thiếu Canxi.

Có thể dẫn đến táo bón (do chất chát trong trà), thiếu khoáng tố kẽm.

Làm tăng axit trong dạ dày gây nên tình trạng khó chịu cho dạ dày và ợ chua.

Vì vậy, nếu ai đang uống 1 lít trà xanh mỗi ngày thì cần phải cắt giảm bớt liều lượng, để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Uống trà xanh có bị mất ngủ không?

Uống trà xanh quá nhiều sẽ bị mất ngủ

Uống quá nhiều nước trà xanh, cơ thể hấp sẽ thu một lượng Caffeine lớn có thể làm bạn mất ngủ. Caffeine sẽ kích thích hệ thống thần kinh trung ương, cản trở giấc ngủ. Do đó, những người nhạy cảm với caffeine thì nên tránh tiêu thụ lượng lớn trà xanh, đặc biệt vào ban đêm. Đặc biệt, phụ nữ đang cho con bú cũng phải hạn chế uống trà xanh bởi vì có thể gây mất ngủ ở trẻ bú mẹ.

Uống trà xanh có giảm cân không?

Hiện nay, trà xanh là một trong những thức uống được nhiều chị em lựa chọn để giảm cân an toàn và hiệu quả. Đây là thức uống từ thiên nhiên, chứa hai thành phần chính là caffeine và epigallocatechin gallate (EGCG), giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Lượng Caffeine trong trà xanh sẽ giúp chuyển hóa chất béo tồn tại trong cơ thể thành các acid có lợi, siết chặt cơ, giúp thân hình thon gọn hơn. Bên cạnh đó triglyceride & Cholesterol có trong thành phần của trà xanh sẽ giúp cơ thể sẽ tiết ra dịch vị và giảm cơn thèm ăn, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Để uống trà xanh giảm cân, bạn cần phải uống đúng lúc. Thời gian thích hợp để uống trà là vào buổi sáng, khi thức dậy và sau khi đã ăn sáng ít nhất 30 phút. Uống một tách trà vào mỗi buổi sáng sẽ bổ sung kịp thời lượng nước và có thể hạ huyết áp, giảm quá trình hấp thụ chất béo từ thức ăn. Hơn nữa, còn giúp lợi tiểu, bài tiết lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, uống trà xanh giảm mỡ bụng rất tốt.

Các thành phần có trong trà xanh còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm quá trình hấp thụ chất béo trong thức ăn cũng như vitamin mà cơ thể cần. Vì vậy, sau bữa ăn trưa và tối khoảng 30 phút tới một giờ, bạn nên uống thêm 1 ly trà xanh nữa. Chỉ sau 1 tháng thực hiện, bạn sẽ cảm nhận cơ thể mình dần nhẹ hơn, di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều.

Lợi ích uống trà xanh mỗi ngày

Uống trà xanh mỗi ngày đúng liều lượng và đúng thời điểm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Tăng cường não bộ

Uống trà xanh mỗi ngày tốt cho bộ não

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Christoph Beglinger từ Bệnh viện trường Đại học Basel và giáo sư Stefan Borgwardt từ Psychiatric University Clinics đã phát hiện thấy chiết xuất trà xanh làm tăng kết nối hiệu quả của não. Hiệu ứng kết nối này dẫn tới sự cải thiện trong khả năng nhận thức hiện tại, trí nhớ làm việc tốt. Chính vì vậy, uống trà xanh mỗi ngày có thể làm tăng độ dẻo các synap thần kinh ngắn hạn của não bộ, cấu trúc bộ não hoàn thiện, các dữ liệu được ghi nhớ lâu hơn.

Kéo dài tuổi thọ

Ở Nhật, nhiều cuộc nghiên cứu đã được tiến hành, người ta nhận thấy rằng những người có thói quen uống trà xanh thường sẽ có tuổi thọ cao hơn, giảm nguy cơ chết do đột quỵ và các bệnh tim mạch cũng như nhiều loại bệnh khác. Cụ thể là những người có thói quen uống trà xanh giảm nguy cơ mắc bệnh lên đến 42% ở phụ nữ và 35% ở nam giới.

Chống lão hóa

Uống trà xanh mỗi ngày giúp ngăn ngừa lão hóa xảy ra

Trà xanh có chứa các vitamin và amino acids khác nhau có tác dụng chống lão hóa hiệu quả. Do vậy, uống trà xanh thường xuyên có thể phòng ngừa tình trạng thiếu vitamin A, C và B… giúp cơ thể khỏe khoắn, đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng.

Ngăn ngừa ung thư

Khoa học đã chứng minh rằng uống trà xanh hàng ngày có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư: ung thư vú, ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi… Bởi trà xanh có thể kích hoạt enzym giải độc bên trong cơ thể ngăn ngừa sự phát triển của khối u. Chính vì vậy, uống trà xanh mỗi ngày là phương pháp phòng chống ung thư hiệu quả được nhiều bác sĩ khuyên dùng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Chất polyphenols và polysaccharides có trong lá trà xanh tươi sẽ giữ cho lượng đường trong máu ở mức thấp, ổn định. Đồng thời, giúp cơ thể cải thiện sự nhạy cảm với insulin, làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại II.

Uống trà xanh trị mụn

Uống trà xanh có thể trị mụn hiệu quả

Trà xanh có chứa rất nhiều thành phần EGCG - một trong số rất nhiều thành phần chống oxy hóa hiệu quả giúp làn da luôn căng mịn và tươi trẻ. Không chỉ có tác dụng tốt bằng việc uống, mà dùng trà xanh để bôi ngoài da còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm cho làn da, đặc tính mạnh mẽ như các loại kem và thuốc kháng sinh, giúp bạn nhanh chóng trị dứt điểm tình trạng mụn trứng cá.

Qua những thông tin trên đây, hy vọng bạn đã biết được uống trà xanh mỗi ngày có tốt không, để tận dụng triệt để giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, đẹp da và giảm căng thẳng, mệt mỏi... hiệu quả.