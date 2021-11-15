Tuyệt chiêu nấu 12 món ngon với cá diêu hồng dễ làm

Cá diêu hồng có thịt ngon săn, thơm ngon. Với những món ngon dễ làm từ cá diêu hồng sẽ giúp thực đơn hằng ngày thêm phần phong phú.

Cá diêu hồng hay còn gọi là cá điêu hồng là một loài cá sống trong môi trường nước ngọt thuộc họ Cá rô phi. Phần vảy màu đỏ hồng hoặc vàng đậm phủ bên ngoài, cá có thịt dày và ngọt. Ở nước ta những nơi nuôi cá phổ biến nhất là các tỉnh như Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Định, Đà Nẵng,… và nhiều địa phương khác đã nuôi thâm canh trong ao, nuôi quảng canh hoặc nuôi trong lồng.

Sau đây là công thức 12 món ngon từ cá điêu hồng cực đơn giản mà ai có thể thử sức với món ăn từ cá này. Với tuyệt chiêu nấu món ngon dễ làm từ cá diêu hồng sẽ giúp chị em nội trợ có ngay những món ăn ngon bổ sung vào thực đơn và mang đến sự phong phú cho mâm cơm gia đình.

Có đa dạng món ăn chế biến từ cá diêu hồng, cách chế biến của từng món ăn cũng không giống nhau.

1. Cá diêu hồng kho tiêu

Trong số các món ngon được làm từ cá diêu hồng phải kể đến món cá kho tiêu. Đây là một trong những món ăn hot và được yêu thích nhất hiện nay.

Để làm món cá diêu hồng kho tiêu ngon đầu tiên bạn cần chuẩn bị nguyên liệu như sau:

Nguyên liệu:

1 con cá diêu hồng

Tiêu xanh, tỏi băm, hành tím băm, hành lá, ớt sừng

Gia vị: Dầu ăn, đường, hạt nêm, muối, nước mắm…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế cá làm sạch ruột, đánh vẩy, bỏ nội tạng rồi rửa sạch. Nếu cá to thì cắt thành những khứa nhỏ vừa ăn, rửa sạch một lần nữa rồi để ráo nước.

Bước 2: Cho hạt nêm, muối, bột ngọt, đường, dầu điều, nước mắm vào ướp cùng. Cho hành băm, tỏi băm, hành tím băm và ớt sừng băm vào trộn đều cho cá thấm gia vị.

Bước 3: Cho vào chảo 1 thìa dầu ăn, 2 thìa đường vào chảo. Thắng cho đến khi thấy đường chuyển sang màu vàng cánh gián rồi thêm một ít nước lọc vào khuấy đều.

Bước 4: Cho cá đã ướp với đầy đủ gia vị như trên cùng hỗn hợp vừa làm xong vào nồi đất. Bắc lên bếp đun sôi cho đến khi sệt lại, làm tương tự mặt còn lại là hoàn thành xong món ăn.

Bạn cũng có thể thực hiện cá diêu hồng kho thơm, kho nghệ, kho tộ, kho gừng (riềng), kho xoài,…

Cá diêu hồng kho tiêu

2. Cá diêu hồng hấp xì dầu

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 kg cá diêu hồng (cho 3 – 4 người ăn)

Hành lá, hành tím, hành tây, tỏi, ớt, chanh, gừng, rau thì là

Hạt nêm, nước mắm, đường, xì dầu, muối, tiêu, dầu hào, dầu ăn

Rau thơm ăn kèm các loại

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế cá, làm sạch lớp vảy trên mình cá rồi mổ một đường dọc mình cá lấy hết nội tạng, mang cá. Rửa sạch cá rồi để ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Phi thơm hành cho đến khi chuyển sang màu vàng ươm. Sau đó, thêm nước tương, đường, dầu mè vào đun sôi giảm lửa, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh sệt lại là hoàn thành nước sốt xì dầu.

Bước 3. Hấp cá diêu hồng trong nồi hấp. Rưới thêm phần nước sốt xì dầu cùng ớt, gừng, và một ít hành lá để tăng thêm độ thơm ngon. Chờ khoảng 15 – 20 phút là chín.

Ngoài cá diêu hồng hấp xì dầu thì bạn cũng có thể làm món cá diêu hồng hấp nấm, hấp gừng, hấp sả, hấp hành, hấp bia, hấp kiểu HongKong,… Những món này cũng không kém phần hấp dẫn đâu nhé. Ăn kèm cá hấp với bánh tráng thì chuẩn bài.

Cá diêu hồng hấp xì dầu

3. Cá diêu hồng chiên xù

Chuẩn bị nguyên liệu:

Phi lê cá diêu hồng

Trứng gà

Bột chiên giòn

Bột chiên xù

Các bước thực hiện:

Bước 1: Ướp sơ phi lê cá với 1 ít bột nêm và tiêu. Hòa bột chiên giòn với một ít nước cho sệt, vừa đủ độ để chiên ngon. Không nên lỏng quá hay đặc quá vì sẽ khiến món cá mất đi vị ngon.

Bước 2: Nhúng cá vào bột chiên giòn rồi đem áo qua một lớp bột xù. Sau đó cho vào chảo dầu, trở đều hai mặt cá cho đến khi chín vàng đều.

Chấm kèm món cá này cùng sốt cà mayonnaise, tương ớt để tăng thêm độ ngon. Để tránh nhàm chán với món cá chiên đơn giản, bạn có thể thử làm món cá diêu hồng chiên mắm tỏi, chiên giòn sốt tương hột, chiên mắm xoài, chiên sốt chua cay, chiên sả ớt,…

Cá diêu hồng chiên xù

4. Cá diêu hồng sốt cà chua

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cá diêu hồng khoảng 1kg

Cà chua, ớt, tỏi, hành tím băm nhuyễn

Hành lá, rau ngò thái nhỏ

Gia vị: Dầu ăn, muối, nước mắm, hạt nêm, đường,…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế cá, cho một miếng gừng đập dập hòa với 1 chén nước lạnh cùng ít muối và rửa khắp mình con cá để khử mùi tanh của cá.

Bước 2: Rang cá sơ qua và cho vài hạt muối vào, đổ hết muối ra cho dầu ăn vào chảo, chờ chảo đun nóng rồi bỏ cá lên chiên cho đến khi chín vàng đều hai mặt. Bày cá ra dĩa.

Bước 3: Phi thơm hành tỏi cho dậy mùi rồi cho cà chua, thơm băm nhỏ, 1 thìa bột ngọt, 1 ít hạt nêm, nửa thìa đường vào đảo đều. Khi thấy hỗn hợp sánh sệt lại thì để thêm khoảng vài phút nữa là tắt bếp.

Bước 4: Cho một lớp cà chua lên bề mặt dĩa rồi gắp cá vào, tiếp tục sốt phần còn lại lên khắp thân con cá.

Bạn có thể tham khảo thêm với một số món cá diêu hồng sốt khác như: cá diêu hồng sốt me, sốt chanh dây, sốt cam, sốt me.

Cá diêu hồng sốt cà chua

5. Cá diêu hồng chưng tương

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cá diêu hồng khoảng 1kg

Cà chua, hành tây, cà rốt, nấu mèo, ngò

Gừng, ớt, tỏi

Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, đường, muối, nước mắm, …

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế, rửa sạch cá rồi chiên cá cho vàng đều hai mặt.

Bước 2: Phi hành tím, tỏi, gừng cắt sợi. Tiếp theo, bạn cho cà rốt, hành tây, nấm mèo vào xào và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Bước 3: Cho ½ phần rau củ xào vào khay inox, cho cá lên trên và cho hết phần còn lại vào, sau đó bỏ vào nồi hấp chờ chín.

Cá diêu hồng chưng tương

6. Cá diêu hồng nướng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cá diêu hồng

Hành tím, hành lá, ớt, sả, tỏi, gừng thái nhỏ

Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, tiêu, muối, bột ngọt,…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp ướp cá với gừng, tỏi, ớt, sả, hành, thêm vào những gia vị như sa tế, hạt nêm, đường và muối. Bôi đều những hỗn hợp này lên cá và ướp trong 30 phút.

Bước 2: Khi cá đã được ướp xong, bạn đặt cá vào lò nướng trong 20 phút ở nhiệt độ 150 – 180 độ C hoặc nướng trên lò nướng than. Cần để ý thường xuyên để tránh cá bị cháy.

Bạn có thể tham khảo thêm một vài món cá nướng khác như: cá diêu hồng nướng muối ớt, cá diêu hồng nướng cà ri.

Bổ sung cá vào chế độ ăn uống hằng ngày của bạn là một cách tuyệt vời để bổ sung lượng vitamin D

7. Cá diêu hồng sốt cam

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cá diêu hồng

2 quả cam

Hành tím, hành lá, ớt, sả, tỏi xay nhuyễn, gừng thái nhỏ

Gia vị: Đường, hạt nêm, bột ngọt, muối, nước mắm…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế cá, ướp cá với hạt nêm, bột ngọt trong vòng 8 – 10 phút để gia vị thấm đều.

Bước 2: Bắc chảo lên và chiên cá cho vàng đều 2 mặt.

Bước 3: Vắt lấy nước cam cho vào chén. Thêm đường, nước mắm, tương ớt, tương cà vào khuấy đều hỗn hợp cho đến khi sánh lại là được.

Bước 4: Cho cá ra đĩa, khi ăn thì rưới nước sốt cam lên trên. Với các bước rất đơn giản, vậy là món ăn đã được hoàn thành.

Cá diêu hồng sốt cam

8. Cá diêu hồng chiên nước mắm xoài

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cá diêu hồng

Xoài

Ớt, tỏi băm nhỏ

Gia vị: Bột ngọt, đường, muối, nước mắm…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Rửa cá thật sạch và dùng dao khứa chéo hai bên thân để khi thấm đều gia vị.

Bước 2: Sau khi ướp cá trong 10-15 phút, đem chiên cá trong dầu nóng cho đến khi vàng đều 2 mặt.

Bước 3: Trộn xoài với nước mắm và ít đường, tỏi ớt băm nhỏ. Sau đó rưới hết tô xoài trộn lên trên cá. Vậy là món ăn đã hoàn thành.

Cá diêu hồng chiên nước mắm xoài

9. Cháo cá diêu hồng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cá diêu hồng

Hẹ, hành lá, giá đỗ

Hành lá, hành tây, hành tím, gừng

Gia vị: Tiêu, đường, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế cá và làm sạch, loại bỏ nội tạng. Bắc nồi nước lên bếp rồi cho hẹ và một ít gừng vào và luộc cá.

Bước 2: Rang gạo rồi cho phần nước luộc cá vào nấu cùng.

Bước 3 : Tách lấy phần thịt cá diêu hồng rồi trộn với nước mắm, hạt nêm, đường. Sau đó cho vào chảo xào săn lại.

Bước 4 : Nấu cho đến khi chín nhừ cháo thì cho hết phần cá vào cháo khuấy đều. Nêm nếm gia vị lại vừa ăn rồi tắt bếp.

Cháo cá diêu hồng

10. Canh chua cá diêu hồng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cá diêu hồng

Hành tím thái nhỏ, giá đỗ

Thơm thái lát vừa, mẹ vắt lấy nước

Đậu bắp, bạc hà cắt xéo

2 trái cà chua cắt làm 4

Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, nước mắm…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Làm sạch ruột, cạo vảy cá diêu hồng rồi đem rửa sạch với nước. Cắt cá ra làm 2,3 hoặc 4 khúc vừa ăn.

Bước 2: Phi thơm hành tím xong rồi cho cà chua vào đảo đều. Khi thấy cà chua mềm thì cho thêm một ít gia vị muối, đường, bột ngọt, nước (cho nước vào để cà chua không bị cháy và nhanh chín)

Bước 3: Khi xào cà chín thì cho cá diêu hồng vào, trở đều 2 mặt cho thịt cá chín săn và thấm sơ gia vị. Cho nước vào nấu sôi rồi cho nước me vào nồi nấu tiếp. Nấu cho đến khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa hơn và nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Canh chua cá diêu hồng

11. Cá diêu hồng nấu ngót

Các bước tiến hành món canh ngót cá điêu hồng rất đơn giản. Cùng đó là các nguyên liệu không khó tìm. Món canh này không những không có mùi tanh mà còn có vị ngọt thơm vô cùng cuốn hút và bổ dưỡng.

Cá diêu hồng có phần thịt cá ngọt dai tự nhiên, thêm chút chua dịu của cà chua và hương thơm từ hành là. Chắc hẳn đây sẽ là món canh mộc mạc, hấp dẫn, phù hợp cho bữa cơm của mọi gia đình.

Cá diêu hồng nấu ngót

12. Cá diêu hồng nướng giấy bạc

Bạn sẽ phải ngây ngất với món cá diêu hồng nướng giấy bạc ngay khi vừa mở lớp giấy gói.

Món cá này có mùi thơm từ tỏi, ớt và có màu vàng cực kì hấp dẫn. Phần thịt cá mềm, cay cay, thấm gia vị, da cá giòn và béo.

Dùng kèm món cá diêu hồng nướng giấy bạc với rau sống tươi xanh giòn ngon sẽ giúp món ăn này thêm phần thanh mát, bắt vị.

Cá diêu hồng nướng giấy bạc

Cá diêu hồng có lợi ích gì đối với sức khỏe?

Hầu như ai cũng đều biết rằng cá diêu hồng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm chi tiết những lợi ích sau đây của cá diêu hồng.

Nguồn cung cấp Omega 3 dồi dào, Omega 3 là một axit béo thiết yếu có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, tăng cường trí não, bảo vệ chức năng tuần hoàn não, cải thiện tâm trạng và đối phó với sự mất tập trung, căng thẳng.

Trong cá diêu hồng có chứa vitamin B2 sẽ góp phần duy trì các tế bào hồng cầu bình thường, hỗ trợ tình trạng của mắt, duy trì lượng sắt tốt trong máu, giúp bảo vệ tế bào chống lại tác hại oxy hóa do ô nhiễm không khí.

Bổ sung cá vào chế độ ăn uống hằng ngày của bạn là một cách tuyệt vời để bổ sung lượng vitamin D làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Theo các bác sĩ những người mắc bệnh tiểu đường thường có lượng vitamin D thấp. Dùng món cá diêu hồng thường xuyên sẽ có nhiều lợi ích đối với người bệnh tiểu đường. Không những thế, còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn.

Lượng chất dinh dưỡng trong cá như Omega-6, DHA, EPA, protein, canxi, vitamin A, sắt, kẽm,… rất dồi dào

Lượng chất dinh dưỡng trong cá như Omega-6, DHA, EPA, protein, canxi, vitamin A, sắt, kẽm,… rất dồi dào. Mang đến lợi ích tốt cho người bị viêm đại tràng, viêm gan, viêm khớp, táo bón, đau dạ dày, ngoại cảm phong hàn, bổ huyết thanh thấp nhiệt, thiếu máu…

Trên đây là bài viết giới thiệu 12 cách làm các món ngon từ diêu hồng thơm ngon đậm đà hương vị hấp dẫn cho bữa cơm chuẩn vị tại nhà cực kì đơn giản và dễ thực hiện mà ai cũng có thể làm được. Chúc các bạn thành công với những công thức này nhé!