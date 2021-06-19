Nhan sắc diễm lệ mẹ U60 Hà Thành làm ‘bùng nổ’ MXH, ba cô con gái dù ‘gắn tên lửa’ cũng không đuổi kịp

Vào bếp 19/06/2021 06:28

Những hình ảnh nhan sắc mẹ đẹp vô cùng sang trọng và phúc hậu được chia sẻ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Trong Group Yêu Bếp, chị Nguyễn Mai đã có những chia sẻ về cách gói trà sen của mẹ và thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bài đăng đã thu hút lượng tượng tác cực khủng với hơn 11 ngàn lượt yêu thích cùng vô số bình luận và sức tương tác vẫn không ngừng tăng.

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Hình ảnh người phụ nữ ngồi gói trà sen thật sự rất đẹp

Chia sẻ về cách gói trà sen, nhưng hình ảnh về người phụ nữ đang ngồi gói trà lại khiến cả cộng đồng mạng xao xuyến. Thậm chí, dân mạng cho rằng, chẳng ai xem cách gói trà vì phải mải miết ngắm nhìn nhan sắc diễm lệ của người phụ nữ xinh đẹp.

Dưới phần bình luận, đa số là lời khen cho nhan sắc bùng nổ mạng xã hội của mẹ chị Nguyễn Mai, mọi ánh nhìn đều tập trung về bà.

Chủ bài đăng cũng thừa nhận: “Trước tiên phải nói là bà đẹp, ba chị em chúng tôi chạy bằng tên lửa cũng không theo kịp. Bà kể: “Trước trai Sài Gòn còn đi tàu ra tận Hà Nội để cưa tao, thế mà sao ba chị em chúng mày giờ đi máy bay khắp đất nước cũng chẳng ai yêu thế”.

Tôi muốn cho cả thế giới biết tôi có một người mẹ đẹp - đẹp đúng nghĩa”.

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Chia sẻ về cách gói trà sen nhưng dân mạng chỉ chú ý đến nhan sắc của 'mẹ đẹp'
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Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, phúc hậu tựa bông sen thanh khiết, cái đẹp của con gái Hà Thành xưa khó ai có thể bì kịp
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Bình luận của dân mạng chỉ tập trung vào cô mà hiếm ai chú ý đến trà sen
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Nhan sắc mẹ đẹp thật sự đã gây bão mạng xã hội

Nói về mẹ và cách gói trà sen của bà, chị Nguyễn Mai chia sẻ:

Mọi người thường nói, trà sen ướp nguyên bông là tinh túy của Trời và Đất, thường được những người am hiểu về trà - rành về sen và phải là người dân đất Hồ Tây mới làm ra những bông trà sen chuẩn đậm chất truyền thống. Nhưng mẹ tôi, một người không phải người Hồ Tây, bà chỉ đơn giản là một người phụ nữ đã sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Một người phụ nữ tần tảo gánh vác gia đình cùng bố tôi và là người phụ nữ hy sinh tất cả vì ba chị em gái chúng tôi.

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Không chỉ đẹp, cô lại còn rất khéo, cái khéo toát ra từ sự dịu dàng, đôn hậu

Ngoài đẹp, bà còn khéo. Cái này phải công nhận là may mắn khi ba đứa con gái đứa nào cũng có tý khéo tay của bà, đặc biệt là nấu ăn, bà chẳng bao giờ đi thi cuộc thi nào nhưng con cháu ai thích món gì bà làm được hết. Bốn đứa cháu bốn sở thích và mâm cơm nào cũng chiều đủ được bốn đứa. Bảo sao khi hỏi chọn ở với mẹ hay ở với bà, mấy đứa cháu chẳng ai bảo ở với mẹ mà đều chọn ở với bà hết.

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Cô tỉ mẩn chăm chút từng công đoạn trong quá trình làm nên trà sen

Bà thích cắm hoa, chơi hoa và gói sen. Trà sen vỗn dĩ không phải là món gia truyền nhưng đó là niềm đam mê trà của ông nên cũng thành một thói quen của bà. Vào mùa sen, bà hẹn đầm sen quen tại Hồ Tây cắt sen từ sáng sớm cho bà, phải là sen những hôm nắng trời, không mưa, thì hôm đó sen mới thực sự tỏa hết hương sắc và gói trà mới ngon. Công đoạn gói sen không khó. Bà chọn loại trà ngon, xanh nước, ngọt hậu.

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Vì ông mê trà sen mà việc làm trà sen cũng trở thành thói quen của bà
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Mỗi ly trà sen đều thấm vị tâm tư của bà dành cho ông

Nhận sen vào sáng sớm, bà cắm sen tạm vào xô nước to, lấy khăn lau lá sen sạch. Lấy một chiếc chén cổ của ông, mỗi bông là một chén đầy trà, ông pha được 1 ấm to. Nhẹ tay tách lá sen, đổ trà vào rồi lấy lá gói. Sau khi bao trà lại bằng lá sen, bà cắm lại bông sen vào nước, cắm qua đêm, Công đoạn này để sen nở qua đêm, ngấm hết hương thơm vào trà. Và đây mới là công đoạn tạo nên hương thơm thực sự của trà.”

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Vẻ đẹp quý phái mà phúc hậu của cô tựa như hoa sen dịu dàng, thanh khiết và cao quý

Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm mà không kém phần sang trọng, quý phái, phúc hậu của cô thật sự khiến các cô gái trẻ cũng phải ngưỡng mộ.

Ảnh: Nguyễn Mai - Group Yêu Bếp

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