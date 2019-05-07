Làm sao để tăng 5kg trong 1 tháng?

Chính vì vậy, để tăng 5kg trong 1 tháng các chị em cần lưu ý một số điều sau:

Dinh dưỡng chính là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định đến 70% sự thành công trong quá trình tăng cân . Bên cạnh dinh dưỡng , luyện tập thể dục thể thao đúng cách sẽ mang lại một vóc dáng lý tưởng, tăng cân thân hình đầy đặn, săn chắc, trẻ khỏe, tươi mới chứ không bị sồ sề, nặng nề.

Cần phải ăn thường xuyên, khoảng 5-6 bữa mỗi ngày với 3 bữa chính và 2 bữa ăn nhẹ, tuyệt đối không được bỏ bữa sáng. Bởi bữa ăn sáng rất quan trọng giúp cung cấp năng lượng cho hoạt động của một ngày mới. Bún bò, phở bò, bún riêu, bún mọc… là những món ăn dồi dào calo cho bữa sáng, trung bình mỗi tô bún/phở chứa 300-600 calo, mang đến nhiều năng lượng cho cơ thể. Sau khi ăn sáng xong, thấy bụng vẫn còn hơi đói thì hãy uống thêm 1 ly sữa nữa. Ăn uống như vậy, đảm bảo trong 1 tuần bạn sẽ tăng thêm vài kg là chuyện hiển nhiên.

Cân nặng sẽ từ từ tăng lên khi lượng calo nạp vào nhiều hơn lượng calo tiêu hao. Mà calo được tạo ra từ các loại thực phẩm dinh dưỡng. Chính vì vậy để tăng cân nhanh, bí quyết hiệu quả nhất chính là chú trọng vào dinh dưỡng của các bữa ăn hàng ngày. Hãy ăn nhiều bữa trong ngày, lựa chọn những thực phẩm nhiều dinh dưỡng, protein, vitamin và khoáng chất có trong thịt, cá, hải sản, trái cây, rau củ, dầu ô liu, sữa, pho mát và ngũ cốc nguyên hạt… để đảm bảo một ngày có thể cung cấp được 500 calo từ thực phẩm, để tăng cân từ từ, an toàn và có lợi cho sức khỏe .

Tập luyện thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên góp phần giúp tăng cân hiệu quả

Người gầy thường có xu hướng ít luyện tập, ngại vận động. Vì họ cho rằng mình không cần vận động để gầy hơn nữa. Nhưng thực tế là muốn tăng cân thì càng phải vận động, luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn. Bởi việc luyện tập ở mức độ hợp lý sẽ giúp cơ thể tiết ra hormone kích thích vị giác để ăn uống ngon miệng, ăn được nhiều và ngủ tốt, đồng thời cũng hấp thụ được những dưỡng chất từ thức ăn tốt hơn. Bên cạnh đó, tập thể dục còn giúp lưu thông máu, làm giảm stress, đẩy lùi bệnh tật. Chính vì vậy, để tăng cân bền vững, bạn hãy lựa chọn những môn thể thao dễ thực hiện, để không làm nản lòng và hãy chia thời gian tập luyện mỗi ngày như sau:

+ Buổi sáng hãy chạy bộ 30 phút trước khi ăn sáng, đến cơ quan bằng thang bộ hạn chế đi thang máy. Đi bộ có tác dụng tốt cho tim mạch, giúp thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể hoạt động tốt hơn và làm tăng thêm khối lượng cơ bắp ở những người gầy gò. Trong thời gian làm việc nên đứng lên lấy nước và đi vệ sinh để cơ thể được vận động nhiều hơn.

+ Buổi trưa thì hãy ra ngoài ăn cơm để vận động và thực hiện một vài động tác nhỏ trên ghế như xoay mình, vươn tay, dang chân… trước khi đi ngủ 15 phút.

+ Buổi chiều tối khi đi làm về dành khoảng 1 tiếng để đi tập gym cũng được hoặc có thể đi bộ để thư giãn.

+ Những ngày cuối tuần có thể có thể tham gia một lớp tập yoga, nhảy aerobic, khiêu vũ, đi dã ngoại cùng bạn bè hay dọn dẹp nhà cửa… cũng là những cách giúp cho sức khỏe dẻo dai, ăn nhiều hơn và tăng cân nhanh chóng.

Nghỉ ngơi hợp lý

Ngủ nghỉ hợp lý hỗ trợ tăng cân nhanh chóng

Muốn tăng 5kg trong 1 tháng thì bạn cần phải chú ý hơn đến chế độ nghỉ ngơi của mình. Hãy đi ngủ trước 11h và đảm bảo mỗi đêm ngủ được 8-10 tiếng. Khi đủ giấc có thể đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể giúp khỏe mạnh và tăng cân an toàn.

Trên đây là những mẹo nhỏ để tăng 5kg trong 1 tháng một cách dễ dàng, các bạn hãy tham khảo để áp dụng mỗi ngày. Đồng thời hãy chuẩn bị cho bản thân một cuốn sổ tay để nhắc nhở và ghi lại nhật ký hoạt động mỗi ngày. Chắc chắn rằng chỉ trong vòng 1 tháng bạn sẽ thấy sự thay đổi, cân nặng tăng lên rõ rệt.