Hướng dẫn làm món bí đỏ kho chay cực ngon cho cả gia đình

Không chỉ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe mà bí đỏ còn có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh vô cùng tuyệt vời, trong bí đỏ chứa hàm lượng vitamin, sắt, các axit amin cùng với nhiều khoáng chất đem đến công dụng tuyệt vời đối với những bệnh nhân tim mạch, giúp ngăn ngừa ung thư, giảm cân an toàn, chống lão hóa da sớm, cải thiện chức năng hệ xương khớp,… Đó là lý do mà bí đỏ không thể thiếu trong các công thức nấu các món ăn chay ngon của các bà nội trợ.

Bí đỏ kho chay với nguyên liệu đơn giản, dễ làm nhưng lại vô cùng bắt cơm. Bí đỏ là nguyên liệu chứa nhiều dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe con người. Vì thế mà nhiều người đã sử dụng chúng để chế biến ra nhiều món ăn cho các bữa cơm gia đình như: món canh chay, món súp chay, món chay kho,...

Thay vì nấu canh, hầm súp, sao bạn không thử áp dụng ngay công thức chế biến món bí đỏ kho chay thơm ngon, đậm đà và đầy đủ chất dinh dưỡng chỉ với các nguyên liệu đơn giản, cách làm nhanh gọn, an toàn mà chúng tôi gợi ý dưới đây.

- 150g đậu đỏ

- 50g rong biển

- 1 nhánh ngò rí

- ½ nhánh hành baro

- Các gia vị nêm nếm món bí đỏ kho chay: Nước mắm chay, hạt nêm, nước tương, muối, bột ngọt, tiêu.

+ Các bước thực hiện món bí đỏ kho chay béo ngậy, thơm ngon:

Món bí đỏ kho chay tuy dễ thực hiện, không đòi hỏi cách chế biến cầu kỳ nhưng nếu không biết cách nấu sẽ dễ làm cho món ăn mất đi hương vị hấp dẫn của các nguyên liệu trên. Để thưởng thức trọn vẹn món ăn này thơm ngon, hấp dẫn, bạn hãy thực hiện theo từng bước dưới đây:

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Bí đỏ gọt bỏ lớp vỏ ngoài, rửa sạch rồi thái thành những miếng nhỏ vừa ăn.

- Ngâm đậu đỏ trong chậu nước lạnh khoảng 4 tiếng trước khi nấu để làm sạch bụi bẩn mà vẫn giữ được vị béo ngậy của hạt đậu khi kho.

- Cho rong biển vào ngâm với nước lạnh để rong nở và mềm, giữ được vị giòn sần sật khi ăn.

- Ngò rí và hành baro rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

Bí đỏ gọt bỏ lớp vỏ ngoài, rửa sạch rồi thái thành những miếng nhỏ vừa ăn

Bước 2: Thực hiện món bí đỏ kho chay

- Cho bí đỏ vào nồi hấp cách thủy chừng 5 phút để bí hơi mềm rồi múc ra tô để riêng.

- Cho tiếp đậu đỏ vào nồi nước đun sôi, nên chắt bỏ phần nước đầu tiên rồi tiếp tục cho thêm nước lạnh vào hầm đậu đỏ trong khoảng 30 phút. Sau đó, cho rong biển vào, nêm nếm gia vị vừa ăn gồm: ½ muỗng hạt nêm, ½ muỗng muối ăn, 1 chút nước mắm chay, 1 muỗng bột ngọt.

Hầm đậu đỏ

- Kiểm tra thấy hạt đậu đỏ vừa chín tới thì bạn cho bí đỏ hầm vào kho chung với các nguyên liệu đang nấu trong nồi. Để món ăn dậy mùi thơm nên cho vào ½ muỗng nước tương, điều này giúp món ăn có màu nâu hấp dẫn, bắt mắt và không làm mất đi vị ngon vốn có của các nguyên liệu trên.

- Kho cho đến khi bí đỏ mềm, chỉ hơi nhừ là được. Tránh đun quá lâu sẽ làm bí đỏ bị nát, ăn sẽ có cảm giác bỡ, mất ngon.

Bước 3: Trình bày và thưởng thức món bí đỏ kho chay

Cho thành phẩm bí đỏ kho chay ra tô, dàn đều đậu đỏ và rong biển xung quanh miếng bí rồi rắc chút tiêu và thêm ngò lên món ăn.

Món bí đỏ kho chay dễ thực hiện, thơm ngon, hấp dẫn

Món bí đỏ kho chay nên ăn kèm với cơm nóng hoặc cơm gạo lứt thì vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất rất tốt cho những người đang trong giai đoạn ăn chay trường hoặc người mới bắt đầu ăn chay kiểu thực dưỡng, muốn thanh lọc và cải thiện sức khỏe.

+ Yêu cầu thành phẩm đối với món bí đỏ kho chay

Nước đậu đỏ và rong biển nên hầm trước khi cho bí đỏ vào để nước hầm có vị ngọt thanh và không bị mùi nồng của bí.

+ Mẹo để nấu bí đỏ kho chay ngon

Khi mua bí đỏ, nên chọn những quả có lớp vỏ ngoài màu xanh, bí tươi ngon và không bị các dấu sâu ăn hoặc tránh lựa những quả bí quá già ăn không ngon. Nên hấp cách thủy bí đỏ sơ qua, sau đó cho vào nồi kho cuối cùng để bí có vị béo ngậy, không bị bở cũng như giúp người ăn không cảm thấy ngán.

Việc bổ sung rong biển vào món kho vừa tạo màu sắc, hương vị hấp dẫn, vừa bổ sung thêm chất sắt, canxi và vitamin cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày.

Bổ sung rong biển vào món kho vừa tạo màu sắc, hương vị hấp dẫn, bổ dưỡng

Nếu muốn nước hầm bí đỏ kho có hương thơm, vị béo ngậy thì nên dùng nước dừa tươi cho vào hầm với hạt đậu đỏ, rong biển rồi mới cho bí đỏ vào hầm chung cùng các nguyên liệu trên. Chính sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu không những không làm mất đi hương vị hấp dẫn của món ăn mà còn giúp bạn cảm thấy ngon miệng, không cưỡng lại sức hút của món chay này.

2. Công dụng của bí đỏ đối với sức khỏe

+ Bảo vệ niêm mạc dạ dày và tốt cho tiêu hóa

Trong quả bí đỏ chứa nhiều vitamin và pectin, giúp loại bỏ độc tố, vi khuẩn, đặc biệt là những chất kim loại nặng (chì, thủy ngân…), nguyên tố phóng xạ tích tụ trong cơ thể. Đồng thời, các pectin còn giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa thực phẩm diễn ra thuận lợi hơn. Do đó, những người mắc bệnh dạ dày nên thêm bí đỏ vào thực đơn hàng ngày của mình.

Bí đỏ giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và tốt cho tiêu hóa

+ Hạn chế và kiểm soát bệnh tiểu đường

Không chỉ là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon, bí đỏ còn rất tốt đối với những người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tiểu đường. Loại thực phẩm này giúp hạ đường huyết trong máu, hạn chế nguy cơ bị tiểu đường. Việc thường xuyên ăn bí đỏ sẽ giúp cải thiện các triệu chứng và ngăn ngừa bệnh tiến triển mạn tính.

+ Tốt cho xương và mắt

Bí đỏ rất giàu carotene. Khi ăn loại quả này, chất này đi vào cơ thể và chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho đôi mắt của chúng ta. Mặc khác, bí đỏ còn chứa chất khoáng, magie, canxi, photpho, sắt và nhiều chất dinh dưỡng khác giúp xương phát triển.

+ Phòng chống bệnh tim mạch

Chắc hẳn nhiều người đã biết chất đến phytosterol và axit béo omega 3, omega 6, đây đều là những chất giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Do đó, chúng giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và tăng huyết áp rất hiệu quả. Và bạn có thể dễ dàng tìm thấy những chất này trong hạt bí đỏ.

Bí đỏ giúp phòng chống bệnh tim mạch

+ Tốt cho não và phụ nữ mang thai

Chất axit glutamic đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của não bộ. Thực phẩm này trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở những tế bào thần kinh và não. Đặc biệt, với những phụ nữ đang mang thai, việc thường xuyên bổ sung hạt và hoa bí đỏ không chỉ giúp phát triển tế bào não của thai nhi mà còn ngăn ngừa tăng huyết áp, phù nề,…

+ Tăng cân hiệu quả

Nếu cơ thể đang gầy yếu và muốn tăng cân, hãy bổ sung bí đỏ trong thực đơn của mình. Thực phẩm này chứa nhiều tinh bột và dễ dàng chuyển hóa thành glucose, giúp tăng cân hiệu quả. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin K, vitamin C, vitamin E, chất xơ,… giúp nâng cao sức khỏe.

Bí đỏ chứa nhiều tinh bột và dễ dàng chuyển hóa thành glucose, giúp tăng cân hiệu quả

+ Giúp da đẹp lên từng ngày

Lượng nước dồi dào trong bí đỏ sẽ giúp chị em bảo vệ da và chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, loại quả này lại còn vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa da hiệu quả.

Không chỉ được dùng trong các món ăn, người ta còn sử dụng bí đỏ để chế biến thành những loại mặt nạ dưỡng da tuyệt vời. Các vitamin A, B, C, K… trong bí đỏ sẽ giúp da bạn đẹp lên từng ngày.

Với công thức chế biến món bí đỏ kho chay mà chúng tôi vừa chia sẻ, hy vọng độc giả đã có thêm một món ăn vừa đơn giản, vừa dễ nấu lại không tốn quá nhiều thời gian. Vậy còn chần chừ gì mà bạn không tìm mua các nguyên liệu trên để tự tay vào bếp trổ tài nấu nướng, chế biến các món chay hấp dẫn để bồi bổ sức khỏe cho những người thân yêu.