Hướng dẫn 3 cách làm chả cá rô phi khiến cả nhà mê tít

Chả cá rô phi ngon được chiên vàng ươm bắt mắt, mùi thơm nức mũi, hương vị đậm đà mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của cá. Cách làm chả cá rô phi khá đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm, hiện nay lại có thêm sự hỗ trợ của máy xay giúp cho bạn có thể thực hiện món ăn này một cách dễ dàng hơn trong căn bếp của gia đình.

Chả cá là một món được nhiều người ưa thích, nhất là trẻ nhỏ. Cá rô phi là một nguyên liệu làm nên nhiều món ăn ngon, bình dị mà dân dã như cá rô phi kho khế, canh chua… một số tỉnh miền Tây Nam Bộ còn tận dụng cá rô phi làm mắm. Khi đã quá nhàm chán với những món ăn này, bạn hãy thử biến tấu một chút với món chả cá rô phi , chắc chắn sẽ mang tới một hương vị mới lạ, thơm ngon hơn khiến cả nhà đều mê tít.

Hãy cùng chúng tôi vào bếp trổ tài với món chả cá rô phi nào!

+ Rau thì là: 100 gram

+ Hành tím: 50 gram

+ Bột năng: 2 muỗng canh

+ Gia vị thường dùng: nước mắm, muối, tiêu xay, dầu ăn,…

Lưu ý: Cá rô phi nên chọn những con còn sống, béo tròn, mình cá cứng, mang cá đỏ tươi, đầu cân đối, thân không bị trầy xước, tróc vảy thì thịt mới ngon, ngọt và không bị bở. Hãy mua ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng của nguyên liệu cũng như món ăn.

1.2. Cách chế biến chả cá rô phi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá rô phi sau khi mua về, bạn làm sạch phần vảy, cắt bỏ mang và ruột cá. Sau đó, bạn dùng muối chà xát nhẹ nhàng vào bên trong và bên ngoài cá khoảng 2 - 3 phút để khử mùi tanh.

Tiếp theo, rửa lại cá với nước sạch rồi để ráo, lóc bỏ xương và da, giữ lại phần thịt cá. Cắt thịt cá thành miếng nhỏ để khi ướp, cá được thấm gia vị và dễ xay hơn.

Thì là bạn rửa sạch, cắt nhỏ.

Hành tím bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ.

Sơ chế nguyên liệu

Bước 2: Ướp thịt cá

Cho thịt cá đã cắt nhỏ, thì là và hành tím đã băm nhỏ vào tô. Nêm thêm 3 muỗng cà phê dầu ăn, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê tiêu xay.

Trộn đều hỗn hợp rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp khoảng 15 - 20 phút để thịt cá thấm gia vị.

Lưu ý: Nếu nhà có em bé thì bạn có thể chia ra làm 2 phần: 1 phần có tiêu và 1 phần không tiêu.

Bước 3: Xay thịt cá

Sau khi cá đã thấm gia vị, bạn lấy ra chia thành nhiều phần nhỏ để cho vào cối xay. Mỗi lần xay khoảng 30 giây - 1 phút thì để máy nghỉ 15 - 20 giây, sau đó lại tiếp tục xay. Làm như vậy từ 4 - 5 lần sao cho hỗn hợp cá nhuyễn mịn là được.

Xay xong phần nào thì bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh phần đó để giữ lạnh. Tiếp tục xay cho đến khi hết phần cá còn lại.

Lưu ý: Khi xay bạn chỉ nên chia thành từng phần nhỏ và xay nhiều lần, phần cá còn lại vẫn để trong ngăn mát tủ lạnh. Việc này giúp chả cá được dai, ngon và không bị bở.

Bước 4: Tạo hình chả cá

Nặn chả cá thành hình tròn, dẹp hoặc vo viên tùy theo sở thích

Thịt cá sau khi xay thì bạn cho vào một tô lớn cùng với 2 muỗng canh bột năng, trộn đều sao cho bột năng hoà quyện hết vào phần thịt cá.

Dùng tay chia chả cá thành từng phần nhỏ vừa ăn. Bạn có thể nặn chả cá thành hình tròn, dẹp hoặc vo viên tùy theo sở thích.

Bước 5: Chiên chả cá

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo khoảng 300ml dầu ăn, đun sôi dầu. Khi dầu đã sôi, bạn cho chả cá vào chiên đến khi vàng đều cả hai mặt thì tắt bếp, vớt chả cá ra dĩa là hoàn thành món ăn rồi đấy.

II. Cách làm chả cá rô phi hấp dẫn, ăn là mê

2.1. Nguyên liệu làm chả cá rô phi

+ Cá rô phi: 1 kg

+ Thịt nạc mông: 300 gram (Có thể thay thế bằng giò sống được xay sẵn)

+ Rau thì là (có thể thay bằng lá lốt): 100 gram (Khối lượng có thể tăng giảm để phù hợp với khẩu vị của mỗi gia đình)

+ Hành tím: 4 củ

+ Ớt: 1 trái

+ Gia vị thường dùng: nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt, tiêu xay,…

Lưu ý: Cá rô phi nên chọn con to, mình dày thì sẽ có nhiều thịt cá hơn.

2.2. Cách chế biến chả cá rô phi

Bước 1: Sơ chế cá rô phi

Cá rô phi mua về đánh vảy, cạo bỏ lớp màng đen ở trong bụng, róc xương lấy thịt để làm chả, rồi sau đó rửa sạch và cho ra rổ để ráo. Bạn cũng có thể mua phi lê cá rô phi đã được làm sẵn về chế biến.

Ta tận dụng phần xương và đầu cá để đem nấu nước dùng, lọc lấy nước nấu canh, vừa tiết kiệm mà món canh sẽ ngon ngọt hơn.

Phi lê cá sau khi ráo thì cắt thành miếng nhỏ. Ướp cá với 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh hạt nêm, bột ngọt, 1/2 muỗng canh đường, hạt tiêu, hành băm nhuyễn, có thể cho vào ớt băm nhỏ nếu thích ăn cay. Bọc kín cá rồi đem cất trong tủ lạnh khoảng 2 – 3 giờ để cá thấm gia vị.

Ướp cá với 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh hạt nêm, bột ngọt, 1/2 muỗng canh đường, hạt tiêu, hành băm nhuyễn, có thể cho vào ớt băm nhỏ nếu thích ăn cay

Bước 2: Xay cá làm chả

Rau thì là (hoặc lá lốt) rửa sạch, cắt nhỏ.

Thịt nạc mông sau khi rửa sạch thì cho vào máy xay, xay nhuyễn như làm giò.

Cho cá đã ướp vào máy xay, xay nhuyễn.

Cho phần thịt đã xay nhuyễn vào chung với cá, dùng muỗng gỗ quết chả cá khoảng 10 – 15 phút để món chả cá dai hơn và ngon hơn.

Cho rau thì là đã cắt nhỏ vào, trộn đều. Chả cá rô phi có thêm rau thì là sẽ mang một mùi vị thơm ngon, đặc trưng.

Quét một lớp dầu vào lòng bàn tay để chả cá không bị dính rồi nặn cá đã xay thành viên tròn, sau đó ấn nhẹ để chả cá thành những miếng tròn dẹt. Làm vậy cho tới khi hết phần thịt cá đã xay. Nên đeo bao tay trong quá trình năn chả để giữ vệ sinh và hạn chế hơi nóng từ tay khiến chả bị bở.

Bước 3: Chiên chả cá rô phi

Đem chả cá đã nặn đi hấp nhanh khoảng 5 phút để khử tanh và làm cá dai hơn.

Cho lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, đợi dầu nóng thì cho chả cá đã hấp vào chiên vàng đều hai mặt.

Vớt chả cá ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Khi chả cá đã ráo dầu thì bày ra đĩa, thưởng thức lúc còn nóng mới thơm ngon. Có thể làm thêm nước mắm chua ngọt để chấm kèm.

Đem chả cá đã nặn đi hấp nhanh khoảng 5 phút để khử tanh và làm cá dai hơn

Lưu ý: Không chỉ làm chả cá rô phi chiên, bạn cũng có thể nặn chả thành những viên nhỏ để nấu canh, làm cá viên sốt cà chua, hay chỉ đơn giản là hấp chín cũng rất ngon. Nếu muốn làm chả cá nhiều để ăn dần, sau khi nặn chả cá thành các miếng tròn dẹt, bạn có thể hấp hoặc chiên sơ qua rồi đem cất vào ngăn đá tủ lạnh. Khi nào muốn ăn, bạn đem rã đông rồi chiên nóng lại hoặc chế biến theo ý thích mà hương vị vẫn thơm ngon không đổi.

Món chả cá rô phi thành công khi được chiên vàng ươm, ngoài giòn trong mềm, dai nhưng không bị khô cứng, vị ăn lại vừa miệng, dậy mùi thơm của cá lẫn thì là. Món chả cá này ăn lai rai hay ăn cùng cơm nóng đều ngon hết sẩy. Bạn có thể dọn kèm với tương ớt hay chén nước mắm chua ngọt nhé!

III. Cách làm chả cá rô phi ngon như nhà hàng

3.1. Nguyên liệu làm chả cá rô phi

Nguyên liệu làm chả cá rô phi ngon như nhà hàng

+ Cá rô phi: 2 kg

+ Mỡ heo: 300 gram

+ Tôm tươi: 300 gram

+ Thì là: 100 gram

+ Ớt: 2 trái

+ Hành tím: 3 củ

+ Nước mắm: 2 muỗng cà phê

+ Dấm ăn: 1 ít

+ Dầu ăn 3 muỗng cà phê

+ Gia vị thường dùng: bột ngọt, đường, hạt nêm, tiêu xay,…

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon khi làm chả cá rô phi:

Cá rô phi: bạn chọn mua những con cá rô phi có mắt còn trong suốt, không bị mờ đục, lớp vảy vẫn còn óng ánh và bám chặt vào thân thì là cá rô phi tươi. Mang cá có màu hồng nhạt, còn dính chặt, phần bụng cá xẹp chứ không phình lên, đó là những con cá ngon. Không mua những con cá rô phi khi ấn tay vào cảm thấy mềm nhũn, không có độ đàn hồi, có mùi hôi tanh nồng nặc, vì có thể đây là những con cá sắp chết hoặc bị ươn.

Cá rô phi có mắt còn trong suốt, không bị mờ đục, lớp vảy vẫn còn óng ánh và bám chặt vào thân thì là cá rô phi tươi

Tôm: bạn chọn mua những con tôm có lớp vỏ bên ngoài cứng cáp, trong suốt và có thể nhìn thấy được thịt hoặc các bộ phận bên trong của tôm thì là tôm ngon. Tôm tươi sẽ có phần đuôi tôm khép chặt, nếu đuôi tôm xòe ra thì tôm đã chết. Không mua những con tôm không còn nguyên vẹn, có vỏ, đầu và chân dễ dàng tách rời, tôm mềm nhũn không có độ săn chắc, đây là những con tôm đã chết hoặc để lâu.

Mỡ heo: bạn chọn mua những phần mỡ heo có màu trắng sữa tươi sáng, nên xen lẫn thêm 1 chút thịt nạc để món ăn không bị quá béo ngậy. Dùng tay ấn nhẹ lên miếng mỡ, miếng mỡ ngon sẽ có độ đàn hồi, nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu chứ không bị lõm xuống. Không mua những miếng mỡ heo có mùi hôi tanh nồng nặc, phần mỡ bị chảy nước và tạo cảm giác dính nhớt trên tay, đó là phần mỡ có chất lượng không đạt.

3.2. Cách chế biến chả cá rô phi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

300 gram mỡ heo, bạn rửa sạch với nước muối sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo. Cắt hạt lựu sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3,4 tiếng.

2 kg cá rô phi sau khi mua về, bạn lọc sạch da và xương cá, lấy phần thịt, sau đó rửa sạch và ngâm thịt cá trong nước lạnh pha với chút dấm khoảng 5 phút để khử tanh rồi vớt ra, để ráo. Lấy 1 cái khăn khô hoặc giấy ăn thấm thịt cá thật khô rồi cắt thành miếng nhỏ để dễ xay.

300 gram tôm tươi, bạn lột bỏ vỏ, cắt bỏ đầu và đuôi, rút bỏ chỉ tôm rồi đem rửa sạch và để thật ráo nước.

3 củ hành tím, bạn lột vỏ và băm nhỏ.

2 trái ớt, bạn nhặt bỏ cuống, tách bỏ hạt rồi băm nhuyễn.

100 gram thì là, bạn rửa sạch, bỏ phần cọng cứng rồi cắt nhỏ phần lá.

Bước 2: Ướp gia vị và xay hỗn hợp cá

Cho cá, tôm vào tô lớn. Thêm vào đó phần hành tím đã băm nhỏ cùng 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê tiêu hạt, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê dầu ăn. Sau đó trộn thật đều. Đậy nắp kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh từ 3 - 4 tiếng đồng hồ.

Sau đó khoảng 3 – 4 tiếng, bạn lấy hỗn hợp cá tôm và thịt mỡ trong tủ lạnh ra, trộn đều, chia thành từng phần nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn.

Lấy hỗn hợp cá tôm và thịt mỡ trong tủ lạnh ra, trộn đều, chia thành từng phần nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn

Mỗi lần xay từ 30 giây - 1 phút lại thả máy để nghỉ khoảng 15 - 20 giây, sau đó xay tiếp. Xay khoảng 4 - 5 lần đến khi hỗn hợp cá, tôm, mỡ mềm mịn như giò sống là được.Để chả cá không bị bở và luôn dai thì trong quá trình làm, hỗn hợp cá luôn phải lạnh. Phần nào chưa xay, bạn để trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào xay thì lấy ra. Phần nào đã xay xong, bạn cho ra tô và cũng cho vào lại ngăn mát tủ lạnh để giữ lạnh. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi xay hết các nguyên liệu.

Sau khi xay xong hết, bạn cho thì là đã cắt và ớt đã băm vào trộn đều. Nếu nhà có em bé không ăn cay hoặc không thích ăn cay thì bạn có thể chia cá đã xay thành 2 phần, một phần có ớt và một phần không ớt.

Bước 3: Hấp chả cá rô phi

Bắc một nồi nước lên bếp.

Thoa 1 lớp mỏng dầu ăn lên xửng hấp, bạn nặn từng viên chả cá với kích thước và hình dạng tùy sở thích, có thể sử dụng nhánh sả để bọc chả cá xung quanh để tăng thêm hương vị, sau đó cho vào xửng hấp.

Khi nước trong nồi sôi thì đặt xửng hấp vào, đậy nắp lại, hấp trong khoảng 10 - 15 phút đến khi chả chín, mềm là được.

Chả cá rô phi sau khi hấp xong, bạn cần cho vào ngăn đông đá của tủ lạnh là có thể để được 3 - 4 tuần rất tiện lợi.

Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần rã đông và hấp hoặc chiên lại, chả vẫn giữ được hương vị tươi ngon.

Bước 4: Thành phẩm

Vậy là món chả cá rô phi đã hoàn thành. Chả có vị ngọt thơm, giòn dai tươi ngon của cá mà không bị khô bở, kết hợp với vị thanh ngọt của tôm và béo béo của mỡ heo, cùng với rau thì là và các gia vị thấm đều giúp món ăn thêm đậm đà và hương vị độc đáo.

Với món chả cá, bạn có thể chiên lên và dùng để ăn vặt, ăn với cơm, làm món bún đều rất ngon miệng, đảm bảo cho bạn những món ăn hấp dẫn.



Với món chả cá, bạn có thể chiên lên và dùng để ăn vặt, ăn với cơm, làm món bún đều rất ngon miệng, đảm bảo cho bạn những món ăn hấp dẫn

Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã hoàn thành xong món chả cá rô phi rồi đấy. Phần chả cá được chiên vàng ươm bắt mắt, cắn vào một cái sẽ cảm nhận được sự dai, mềm và ngọt của thịt cá, chấm cùng một xíu tương ớt thì phải nói là tuyệt vời. Còn chần chờ gì nữa mà không vào bếp trổ tài ngay thôi nào.