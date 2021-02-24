Gợi ý 3 cách làm món rau muống trộn tuyệt ngon

Rau muống trộn hay còn có tên gọi là nộm rau muống được biết đến là món ăn quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt. Với nguyên liệu dễ kiếm, các bước tiến hành đơn giản, đây là món ăn phù hợp với những bà nội trợ bận rộn.

Chanh, tỏi, ớt sừng

Đường, nước mắm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm rau muống trộn đậu phộng

Mẹo chọn mua rau muống:

- Rau muống không già nhưng cũng đừng quá non, lựa lấy những thớ thân to, lá xanh đen, tươi mơn mởn, bẻ thấy giòn.

- Rau muống ngọn có phần thân vừa phải, chỉ to bằng đầu đũa cơm, ngọn nhỏ, khá cứng, ngắt cuống rau sẽ thấy có vết nhựa loãng.

- Thông thường mùa rau muống sẽ từ tháng 4 đến tháng 6. Đây là thời điểm hợp lý nhất để mua và chế biến rau muống.

+ Cách chế biến món rau muống trộn đậu phộng

- Sơ chế rau muống

Sau khi mua rau muống về, đem nhặt lấy ngọn non và loại bỏ phần cuống già, cứng để khi ăn được ngon, giòn hơn. Ngắt thành 2-3 phần với những ngọn rau muống quá dài.

- Luộc rau muống

Bắc một nồi nước lên bếp đun sôi và cho vào thêm 1 muỗng cà phê muối. Đây là cách nhằm giúp rau muống không bị thâm đen.

Khi luộc rau, cần lưu ý chỉ nên luộc vừa chín tới

Tiếp đó, cho rau muống vào chần khoảng 30 giây đến 1 phút và vớt ra cho ngay vào thau nước đá.Lưu ý không nhồi nhét rau khi luộc vì sẽ khiến rau dễ bị nát.

Sau khi ngâm rau muống vào trong thau nước đá chừng 10-15 phút, vớt ra rổ để ráo nước. Càng để rau ráo nước càng tốt, rau sẽ không bị ỉu khi làm nộm. Dùng đũa xốc nhẹ rau nhiều lần để nước rơi ra và làm ráo nước.

- Rang đậu phộng

Đặt lên bếp một chảo hoặc nồi lớn và làm nóng. Tiếp đó, cho phần muối hạt vào rang khô rồi cho đậu phộng vào đảo đều tay. Cho muối hạt vào nhằm giúp hạn chế sự tiếp xúc của đậu phộng với đáy chảo hoặc nồi dầu, tránh được tình trạng cháy xém nồi.

Rang cho đến khi lớp vỏ ngoài của đâu phộng đã chuyển sang màu nâu sạm, giòn chín. Tắt bếp, chờ cho nguội và xa sạch lớp vỏ này, đem giã nhỏ. Giã đậu phộng đến khi đạt được độ nhỏ như ý thì dừng.

Rang cho đến khi lớp vỏ ngoài của đâu phộng đã chuyển sang màu nâu sạm, giòn chín

- Pha nước trộn và làm nộm rau muống

Bóc sạch lớp vỏ tỏi khô bên ngoài và đem đập dập, băm nhuyễn. Rửa ớt sạch và xẻ dọc trái, loại bỏ phần hạt rồi đem băm nhuyễn. Rửa sạch quả chanh, bổ làm đôi, vắt lấy nước cốt chanh, bỏ hạt.

Lần lượt cho 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, nước và nước cốt chanh vào bát. Khuấy đều tay cho đường tan hết.

Nêm lại gia vị cho hỗn hợp nước trộn có đủ độ chua mặn ngọt thì dừng. Cuối cùng, cho thêm ớt, tỏi đã được băm nhuyễn vào trộn đều.

Nêm lại gia vị cho hỗn hợp nước trộn có đủ độ chua mặn ngọt thì dừng

Thành phẩm

Trút rau muống ra dĩa lớn và rưới đều hỗn hợp nước mắm lên trên kết hợp trộn đều. Cuối cùng, rắc đậu phộng vào và trộn đều lại thêm 1 lần nữa.

Vậy là món rau muống nộm đậu phộng thơm ngon đã được hoàn thành.

Nộm rau muống đậu phộng

2. Nộm rau muống thịt bò

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm Nộm rau muống thịt bò

Rau muống 300 gr

Thịt bò 100 gr

Đậu phộng 50 gr

Chanh 1 quả

Ớt sừng 1 quả

Tỏi 1 củ

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm Nộm rau muống thịt bò

Lưu ý cần nắm để mua thịt bò ngon: Nên chọn phần nạc vai, nạc mông bò để có nhiều thịt, ít gân hoặc chọn mua phần bắp bò để tránh thịt bị dai.

+ Cách chế biến Nộm rau muống thịt bò

- Sơ chế rau muống

Tương tự như cách làm trong món nộm rau muống được hướng dẫn ở trên, bạn tiến hành sơ chế tất cả các nguyên liệu bao gồm rau muống, đậu phộng, ớt, tỏi, chanh và phần chuẩn bị hỗn hợp nước mắm.

Khi luộc rau, cần lưu ý chỉ nên luộc vừa chín tới. Lúc nước sôi, cho rau vào chần nhanh và vớt ra ngay để tránh rau bị nhũn nát.

Gắp phần rau đã được chần đủ thời gian ra khỏi nồi và cho vào nước đá lạnh ngay. Rau sẽ ngon giòn hon rất nhiều khi chuyển từ môi trường nóng sang môi trường lạnh đột ngột.

Sơ chế rau muống

+ Sơ chế thịt bò

Đem nướng một miếng gừng, cạo sạch vỏ cháy rồi giã nhuyễn và xát đều lên thịt bò. Đây là cách để khử mùi đặc trưng của thịt bò hiệu quả.

Tiếp theo, đem thái thịt bò thành từng lát mỏng để tránh vụ, dai thịt. Cách thái thịt theo thớ đẹp mắt đó là cắt vuông góc với những đường thẳng chạy dọc song song nhau trên miếng thịt bò.

Đem thái thịt bò thành từng lát mỏng để tránh vụ, dai thịt

+ Luộc thịt

Bắc một nồi nước nóng lên bếp đun sôi rồi cho phần thịt bò đã được thái nhỏ vào luộc chín. Vớt ra để ráo nước. Có thể luộc chín kỹ miếng thịt bò hoặc trụng tái sơ theo sở thích.

Thành phẩm

Chuẩn bị sẵn một thau lớn và cho rau muống cùng thịt bò vào chung. Rưới hỗn hợp nước mắm lên trên và trộn đều tay. Rắc thêm đậu phộng rang lên trên để làm tăng độ béo cho món ăn.

Nộm rau muống thịt bò

3. Nộm rau muống tép đồng

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm nộm rau muống tép đồng

Rau muống 300 gr

Tép 200 gr

Đậu phộng 50 gr

Ớt sừng 1 quả

Chanh 1 quả

Tỏi 1 củ

Nước mắm 2 muỗng canh

Đường 1 muỗng canh

Tiêu 1 muỗng cà phê

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm nộm rau muống tép đồng

Mẹo chọn mua tép đồng: Tép đồng ngon là loại còn sống, có phần mình đỏ hồng tự nhiên.

+ Cách chế biến Nộm rau muống tép đồng

- Sơ chế nguyên liệu

Rau muống rửa sạch. Chuẩn bị một thau nước và cho vào vài nhúm muối. Cho từng ngọn rau muống đã ngắt vào ngâm từ 10 - 15 phút, cho sạch vi khuẩn.

Tương tự như cách làm đã được hướng dẫn ở công thức nộm rau muống đạu phộng đơn giản, đem sơ chế đậu phộng, tỏi, ớt và pha chế nước mắm.

Với các loại rau thơm, đem ngắt bỏ lá hư và giữ lấy ngọn cùng những lá tươi, còn nguyên vẹn. Rửa sạch, rau và để ráo rồi đem thái rối.

- Sơ chế tép và ướp gia vị

Cần chú ý để mua được mớ tép tươi. Nguyên liệu càng tươi thì ăn sẽ càng ngon. Với những con tép lớn thì cần cắt bỏ đầu, còn với tép nhỏ thì có thể giữ nguyên đầu lại và đem rửa sạch.

- Rang tép và làm nước chấm trộn gỏi

Ướp phần tép này với 2 muỗng canh nước nắm và đem ướp chừng 5-10 phút. Khi tép đã được ngấm gia vị, cho tép lên bếp và rang cùng 1 muỗng canh dầu ăn. Đảo đều tay cho tép chuyển màu và tắt bếp.

Cho tép lên bếp rang cùng 1 muỗng canh dầu ăn, đảo đều tay cho đến khi tép chuyển màu

- Làm nước trộn gỏi

Cho đường, nước cốt chanh vào trong chén và trộn đều cho hòa tan. Sau đó cho mắm vào từ từ kết hợp khuấy đều tay. Tiếp đó, cho thêm bột ngọt vào từ từ và thêm ớt băm, tỏi vào khuấy đều tay.

Thành phẩm

Nộm rau muống tép đồng

Lần lượt cho rau muống đã vắt ráo vào thau, sau đó cho tép rang và 1/2rau thơm. Từ từ cho nước mắm vào trộn đều tay.

Nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi múc món ăn ra dĩa. Rắc phần rau thơm còn lại vào cùng đậu phộng rang giã nhuyễn lên trên.

Với chia sẻ 3 cách làm rau muống trộn vừa chia sẻ trên, hi vọng sẽ giúp bạn dễ dàng làm được món ăn hấp dẫn cho gia đình mình.