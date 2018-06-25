Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả

Không giống như mận, vải, nhãn có tính nóng, nếu ăn nhiều có thể dẫn đến nóng trong người thì dưa bở là loại trái cây rất mát. Dưa bở được yêu thích và chọn lựa cho gia đình.

1 quả dưa bở

Đường kính: tùy khẩu vị

Cách làm dưa bở dầm ngon

Chọn quả dưa chín, rửa sạch và gọt bỏ vỏ, xắt miếng vuông quân cờ.

Xắt dưa thành miếng vuông quân cờ -Ảnh: Internet

Cho vào tô thủy tinh và rắc đường lên trên rồi đánh đều

Rắc đường lên trên dưa bở rồi đánh đều -Ảnh: Internet

Đặt vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Sau khoảng 1 tiếng, bạn có thể mang ra thưởng thức.

Bạn cũng có thể thay đổi nguyên liệu để thực hiện cách làm tương tự cho các món dưa bở dầm mật ong, dưa bở dầm đá, dưa bở dầm sữa chua, dưa bở dầm sữa đặc… rất đơn giản.

Dưa bở dầm sữa chua thạch ngon mát, đẹp da

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món dưa bở sữa chua:

- Dưa bở: ½ quả vừa (khoảng 500g)

- Sữa chua: 1 hộp.

- Bột thạch rau câu, sữa đặc, đá bào

Cách làm:

Dưa bở đem gọt vỏ, cắt miếng vuông vừa phải rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh

Dưa bở đem gọt vỏ -Ảnh: Internet

Làm thạch rau câu theo hướng dẫn trên bao bì, để nguội cho thạch đông lại, xắt miếng vừa ăn.

Cho dưa bở và đá bào vào cốc, dùng thìa dầm nhuyễn hoặc cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Rót ra cốc. Nếu bạn muốn ăn ngọt thì có thể thêm khoảng 1 thìa sữa đặc vào trộn đều.

Cho sữa chua vào đánh đều -Ảnh: Internet

Cho sữa chua vào và đánh đều tất cả lên. Cho thêm thêm thạch rau câu vào trước khi ăn.

Vậy là bạn đã có được món dưa bở dầm sữa chua béo bùi, ăn rất ngon, không bị ngán.

Sinh tố dưa bở

Sinh tố dưa bở ngon mát, dễ làm -Ảnh: Internet

Nguyên liệu: Dưa bở, sữa chua, lá bạc hà, đường.

Dưa rửa sạch vỏ rồi bổ đôi quả. Lấy thìa lọc hết phần ruột ra ngoài. Lọai bỏ phần hạt và giữ lại phần nước bên trong.

Dưa bở bổ đôi quả -Ảnh: Internet

Gọt sạch vỏ của quả dưa bở. Cắt dưa thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Cắt dưa thành từng miếng -Ảnh: Internet

Đổ nước dưa vào, thêm một hộp sữa chua đường, đá, và hai chiếc lá bạc hà vào rồi bật máy xay nhuyễn.

Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn -Ảnh: Internet

Món sinh tố dưa bở đã được hoàn thành. Giờ thì bạn chỉ cần đổ ra cốc và thưởng thức

Sinh tố dưa bở -Ảnh: Internet

Vậy là bạn đã có thể nắm được cách làm dưa bở dầm ngon để giải nhiệt cái nóng mùa hè. Bạn cũng đã nắm được tác dụng tuyệt vời mà dưa bở mang lại. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không thử làm ngay để mời cả nhà thưởng thức nào!