Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả

Vào bếp 25/06/2018 15:15

Dưa bở là loại quả ngon, giúp thanh nhiệt, giải khát và rất tốt cho sức khỏe. Tham khảo ngay 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt sau đây.

Không giống như mận, vải, nhãn có tính nóng, nếu ăn nhiều có thể dẫn đến nóng trong người thì dưa bở là loại trái cây rất mát. Dưa bở được yêu thích và chọn lựa cho gia đình.

1. Cách chọn mua dưa bở

  • Dưa bở ngon là những quả có một ít rạn ở phần vỏ.
  • Bạn lưu ý không nên chọn những quả dưa có vết rạn quá nhiều vì đây có thể là môi trường hoạt động thuận lợi cho các loại ruồi, muỗi
  • Nên chọn những quả dưa bở trên vỏ còn một lớp lông măng mỏng, tỏa mùi thơm dễ chịu.
  • Nên chọn những quả dưa có ruột vàng.
  • Nếu muốn ăn ngay, bạn có thể chọn quả chín, mùi thơm mát, vỏ mỏng, cầm nặng tay.

2. Món ngon từ dưa bở

  • Dưa bở dầm 

Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 1

Cách làm dưa bở dầm đường rất đơn giản -Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • 1 quả dưa bở
  • Đường kính: tùy khẩu vị

Cách làm dưa bở dầm ngon

  • Chọn quả dưa chín, rửa sạch và gọt bỏ vỏ, xắt miếng vuông quân cờ.
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 2
Xắt dưa thành miếng vuông quân cờ -Ảnh: Internet
  • Cho vào tô thủy tinh và rắc đường lên trên rồi đánh đều
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 3

Rắc đường lên trên dưa bở rồi đánh đều -Ảnh: Internet

  • Đặt  vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Sau khoảng 1 tiếng, bạn có thể mang ra thưởng thức.

Bạn cũng có thể thay đổi nguyên liệu để thực hiện cách làm tương tự cho các món dưa bở dầm mật ong, dưa bở dầm đá, dưa bở dầm sữa chua, dưa bở dầm sữa đặc… rất đơn giản.

  • Dưa bở dầm sữa chua thạch ngon mát, đẹp da

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món dưa bở sữa chua:

- Dưa bở: ½ quả vừa (khoảng 500g)

- Sữa chua: 1 hộp.

- Bột thạch rau câu, sữa đặc, đá bào

Cách làm:

  • Dưa bở đem gọt vỏ, cắt miếng vuông vừa phải rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 4
Dưa bở đem gọt vỏ -Ảnh: Internet
  • Làm thạch rau câu theo hướng dẫn trên bao bì, để nguội cho thạch đông lại, xắt miếng vừa ăn.
  • Cho dưa bở và đá bào vào cốc, dùng thìa dầm nhuyễn hoặc cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Rót ra cốc. Nếu bạn muốn ăn ngọt thì có thể thêm khoảng 1 thìa sữa đặc vào trộn đều.
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 5
Cho sữa chua vào đánh đều -Ảnh: Internet
  • Cho sữa chua vào và đánh đều tất cả lên. Cho thêm thêm thạch rau câu vào trước khi ăn.

Vậy là bạn đã có được món dưa bở dầm sữa chua béo bùi, ăn rất ngon, không bị ngán.

  • Sinh tố dưa bở

Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 6

Sinh tố dưa bở ngon mát, dễ làm -Ảnh: Internet

  • Nguyên liệu: Dưa bở, sữa chua, lá bạc hà, đường.
  • Dưa rửa sạch vỏ rồi bổ đôi quả. Lấy thìa lọc hết phần ruột ra ngoài. Lọai bỏ phần hạt và giữ lại phần nước bên trong.
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 7
Dưa bở bổ đôi quả -Ảnh: Internet
  • Gọt sạch vỏ của quả dưa bở. Cắt dưa thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 8
Cắt dưa thành từng miếng -Ảnh: Internet
  • Đổ nước dưa vào, thêm một hộp sữa chua đường, đá, và hai chiếc lá bạc hà vào rồi bật máy xay nhuyễn.
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 9
Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn -Ảnh: Internet
  • Món sinh tố dưa bở đã được hoàn thành. Giờ thì bạn chỉ cần đổ ra cốc và thưởng thức
Điểm danh 3 cách làm dưa bở dầm ngon tuyệt giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh 10
Sinh tố dưa bở -Ảnh: Internet

Vậy là bạn đã có thể nắm được cách làm dưa bở dầm ngon để giải nhiệt cái nóng mùa hè. Bạn cũng đã nắm được tác dụng tuyệt vời mà dưa bở mang lại. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không thử làm ngay để mời cả nhà thưởng thức nào!

Lợi ích không ngờ trong việc tăng ối, lọc ối của dưa bở đối với bà bầu

Lợi ích không ngờ trong việc tăng ối, lọc ối của dưa bở đối với bà bầu

Không chỉ có tác dụng giải khát, dưa bở còn cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe bà bầu trong những ngày hè nắng nóng. Những bà bầu bị thiếu ối chớ nên bỏ qua loại trái cây có đến 95% thành phần là nước này.

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