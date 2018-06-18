Mít là loại quả rất thơm ngon và đặc trưng vào mùa hè, nhưng nhựa mít dính chắc trên quần áo không cách nào tẩy sạch được thật sự khiến nhiều người khó chịu. Nhiều người phải vứt đi những bộ quần áo mà mình thích vì chẳng may dính phải nhựa mít khi bổ mít hoặc là nạn nhân “bất đắc dĩ” khi chẳng bổ nhưng vẫn bị dính nhựa mít khi ăn.

Xử lý mủ mít ngay khi nó dính vào tay sẽ giúp bạn mau chóng loại bỏ cảm giác dính khó chịu của nhựa mít. Do đó, hãy chuẩn bị sẵn một tờ giấy bảo khổ lớn lót phía dưới khi bổ mít để tránh cho nhựa mít dính linh tinh ra các vật dụng, dụng cụ khác xung quanh.

Nhựa mít không chỉ dễ dính vào dao và tay khi bổ mà bạn cũng phải cẩn thận che chắn quần áo trước khi tiến hành bổ mít - Ảnh: Internet

Đồng thời, đừng quên lấy một tờ giấy báo để bên cạnh để tiện lau tay và lau dao cho sạch sau mỗi nhát bổ mít để loại bỏ bớt nhựa mít dính vào dao và tay, giúp cho việc tẩy rửa nhựa mít dính vào dao và tay sau khi bổ mít xong dễ dàng hơn.

Nên chủ động phòng tránh không cho nhựa mít dính vào dao và tay khi bổ - Ảnh: Internet

Để hạn chế dính nhựa mít vào quần áo, bạn nên đeo một chiếc tạp dề che chắn và không nên bổ mít ở trên bàn cao rất dễ tì bụng áo vào. Dưới đây là cách tẩy nhựa mít cho quần áo bạn có thể tham khảo.

Cách tẩy nhựa mít dính vào quần áo

Đối với quần áo, đừng vội vứt quần áo bị dính nhựa mít của bạn đi vì cách làm này sẽ giúp bạn sửa lại quần áo sạch sẽ như mới.

Chanh và amoniac là nguyên liệu giúp tẩy sạch nhựa mít dính vào quần áo đem đến hiệu quả nhanh - Ảnh: Internet

Bước 1: Bổ đôi quả chanh, lấy ½ quả chanh tươi vắt nước lên trên vết bẩn

Bước 2: Dùng phần vỏ chanh nhúng vào muối hạt rồi chà thật mạnh lên trên bề mặt vết bẩn

Bước 3: Ngâm quần áo trong khoảng 5 phút

Bước 4: Nhỏ vào vết bẩn vài giọt dung dịch amoniac

Bước 5: Dùng bàn chải để chà thật sạch vết nhựa mít dính trên vải, sau đó tiếp tục ngâm 10 phút trong dung dịch nước pha với amoniac

Bước 6: Vò nhiều lần với nước lạnh đến khi nhựa mít bong ra hết khỏi vải quần áo

Cách làm này sẽ giúp bạn loại bỏ nhựa mít ra khỏi quần áo một cách cực kỳ nhanh. Nước lạnh sẽ mau chóng làm cho vết nhựa mít bám trên vải bong ra dễ dàng và hoàn toàn không để lại dấu vết từ nhựa. Chúc các bạn thành công!