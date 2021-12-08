Công thức nấu canh khổ qua nhồi thịt thơm ngon, không bị đắng

Mướp đắng là loại quả có chứa hàm lượng vitamin C rất cao cho nên có tác dụng trong việc phòng các bệnh xuất huyết, xơ vữa động mạch, bảo vệ màng của tế bào, kháng ung thư, nâng cao sức đề kháng và chức năng của tim,…

Với cái tên là Canh Khổ Qua, người miền Nam tin tưởng rằng, ăn món canh này vào những ngày đầu năm thì mọi nỗi buồn, vất vả, khó khăn của cuộc sống sẽ qua đi để chừa chỗ cho sự may mắn và những điều tốt đẹp. Khi xuất hiện trên các mâm cỗ ngày Tết, canh khổ qua mang lại ý nghĩa đặc biệt, mang đến sự an tâm và niềm hy vọng năm mới luôn mọi sự tốt lành.

Ngoài ra, trong khổ qua còn chứa glycoside có tác dụng giúp giảm lượng đường huyết trong máu nên thường được sử dụng để trị liệu cho các bệnh nhân bị tiểu đường.

Theo Đông y, khổ qua còn có công dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp sáng mắt, mát tim, nhuận tràng rất hiệu quả,…

Bên cạnh việc mang ý nghĩa tích cực trong tâm thức người Việt, canh khổ qua còn rất tốt cho sức khỏe.

Cách chế biến canh khổ qua nhồi thịt

Nguyên liệu

Khổ qua: 1 kg

Thịt thăn: 500 gram

Nấm mèo (mộc nhĩ): 50 gram, miến: 50 gram

Trứng vịt: 2 trứng

Các gia vị: hành tím, tỏi, tiêu xay, hành lá, dầu ăn, bột ngọt, muối, đường

Cách nấu canh khổ qua nhồi thịt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khổ qua tiến hành cắt bỏ 2 đầu quả, cắt thành từng khúc dài vừa ăn, sử dụng thìa nhỏ để lấy phần ruột bên trong ra. Ngâm khổ qua với nước muối loãng khoảng 10 phút rồi xả lại với nước để ráo.

Hành lá các bạn nhặt rửa sạch thái nhỏ để riêng. Ngâm mộc nhĩ (nấm mèo) với nước ấm khoảng 5 phút để nấm nở ra rồi cắt bỏ gốc, thái nhuyễn.

Cách chế biến canh khổ qua nhồi thịt

Rửa sạch thịt thăn để ráo, rồi thái nhỏ và xay nhuyễn. Trứng vịt đập lấy nhân để riêng ra bát. Hành khô, tỏi bóc bỏ vỏ và băm nhuyễn.

Bước 2: Làm nhân nhồi khổ qua

Cho thịt xay nhuyễn trộn thật đều cùng với các loại gia vị gồm tỏi, hành băm nhuyễn cùng với muối, bột ngọt, nước mắm sao cho vừa ăn.

Lưu ý để nhân được nhuyễn, các bạn có thể chọn thịt dính một chút mỡ để nhân có độ ngậy, mềm và mịn. Sau đó, cho mộc nhĩ, trứng vịt vào trộn thật đều.

Tiến hành nhồi chặt nhân vào ruột của trái khổ qua.

Bước 3: Nấu canh khổ qua:

Cho nước vào nồi rồi đun sôi, sau đó nêm nếm thêm gia vị như: muối, mắm, đường, nấm hương theo khẩu vị gia đình bạn.

Đặt khúc khổ qua nhồi thịt vào rồi đậy nắp vung nấu trong khoảng 20 phút đến khi khổ qua chín mềm thì tắt bếp.

Khi chín bạn cho ra tô rồi trang trí thêm hành lá cắt nhỏ cùng rau mùi rắc tiêu lên trên để thưởng thức.

Bước 4: Yêu cầu thành phẩm

Canh khổ qua có vị đắng đặc trưng, ngon ngọt từ thịt hòa quyện cùng với vị thanh mát của nước dùng giúp giải nhiệt. Đây là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt được nhiều người yêu thích.

Một số biến tấu của món canh khổ qua

1. Canh khổ qua cá thác lác

Canh khổ qua cá thác lác

Nguyên liệu

Khổ qua

300g cá thác lác (thay thế cho thịt)

Cách nấu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khổ qua các bạn gọt bỏ 2 đầu, loại bỏ phần ruột rồi rửa sạch và thái miếng vừa ăn. Cá thác lác rửa sạch, bỏ vào cối xay nhuyễn rồi ướp chung với muối, tiêu, bột ngọt sao cho vừa ăn. Các nguyên liệu khác sơ chế giống như với cách làm canh khổ qua nhồi thịt

Bước 2: Nấu canh

Cho dầu ăn phi vàng hành tỏi băm nhuyễn rồi cho thêm 1 lít nước vào. Khi nước sôi bạn bỏ chả cá thành viên vào nấu cho đến khi chả nổi lên thì cho toàn bộ khổ qua vào nấu, nấy thêm khoảng 5 phút hoặc đến khi khổ qua mềm thì tắt bếp.

2. Canh khổ qua chay

Nguyên liệu

3 quả khổ qua

2 thanh đậu phụ trắng

miến, cà rốt, nấm mèo, hành hoa, muối, dầu ăn.

Cách nấu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nấm mèo ngâm cùng với nước ấm rồi rửa sạch băm nhuyễn. Miến ngâm mềm rồi cắt khúc nhỏ. Cà rốt, hành khô gọt bỏ vỏ rồi băm nhuyễn. Đậu phụ dằm nát.

Cho hỗn hợp cà rốt, hành khô, đậu phụ nêm thêm chút muối hạt tiêu sao cho vừa ăn rồi trộn đều. Sau đó nhồi vào quả khổ và thái khúc hoặc bạn có thể để cả quả.

Bước 2: Các bước nấu

Canh khổ qua chay

Bạn cho dầu ăn vào nồi phi thơm hành rồi đổ nước vào đun sôi. Thả trái khổ qua đã nhồi vào, hầm trong khoảng 20 phút nấu chín vừa tới rồi nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn múc ra bát.

Bước 3: Thành phẩm

Canh khổ qua chay là món ăn phù hợp với người ăn chay vào các dịp đặc biệt. Bên cạnh đó đây là món ăn rất tốt đối với sức khỏe và những người muốn ăn kiêng. Món ăn này có vị ngọt nhẹ không quá đắng đóng góp cho thực đơn bữa ăn hàng ngày thêm phong phú.

3. Canh khổ qua nấu tôm

Nguyên liệu

Khổ qua

Tôm thay cho các thác lác

Cách nấu

Về cơ bản cách nấu canh khổ qua tôm giống y hệt với cách nấu canh khổ qua với cá thác lác. Tôm bạn cần băm thật nhuyễn rồi thực hiện các bước như canh khổ qua cá thác lác.

Thành phẩm: Canh khổ qua nấu với tôm có vị đắng đặc trưng của trái khổ qua và vị ngọt của tôm rất dễ ăn vừa đưa cơm.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách nấu canh khổ qua nhồi thịt không đắng thanh mát. Chúng tôi hy vọng với những bài viết hữu ích này sẽ giúp cho bạn có thêm gợi ý cho thực đơn của gia đình mình. Chúc bạn thực hiện thành công!