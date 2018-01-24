Cách nấu xôi hạt sen bằng nồi cơm điện ngon đúng chuẩn

Vào bếp 24/01/2018 10:44

Không mất nhiều thời gian, cách nấu xôi hạt sen bằng nồi cơm điện đơn giản này sẽ cho bạn món xôi thơm ngon, dẻo mềm như ý đấy.

Nếu như những bài viết trước chúng tôi đã chia sẻ cho bạn công thức làm chè hạt sen thì hôm nay, một món ăn mới sẽ được bật mí. Bạn chỉ cần áp dụng cách nấu xôi hạt sen bằng nồi cơm điện này thì đảm bảo có ngay món xôi thơm ngon, bùi bùi ăn không ngán. Tết này hãy cho cả nhà thưởng thức món ăn dân giã mà giàu dưỡng chất này nhé.

Nguyên liệu nấu xôi hạt sen

  • Hạt sen.
  • Gạo nếp.
  • Gia vị thông thường: Muối, đường, dầu ăn.
  • Nắm lá dứa.
  • Đậu phộng hoặc mè trắng.

Hạt sen bạn có thể chọn loại tươi hoặc phơi khô tùy ý. Tuy nhiên, món xôi sẽ ngon hơn khi dùng hạt sen tươi vì nó nhanh chín hơn và có độ bùi thơm hơn. Các nguyên liệu khác như gạo nếp, lá dứa, ... bạn chỉ cần chọn loại mới, không bị hư, mốc là được.

Cách nấu xôi hạt sen bằng nồi cơm điện

Trước tiên là công đoạn sơ chế, đây là bước quan trọng để tạo nên món xôi dẻo mềm ngon nhất. Tỷ lệ gạo và hạt sen có thể cứ 500 gram gạo nếp thì chuẩn bị 300 gram hạt sen nhé.

Công đoạn sơ chế hạt sen để nấu xôi ngon như ý
Công đoạn sơ chế hạt sen để nấu xôi ngon như ý (Ảnh: Internet)

Gạo nếp tiến hành vo sạch rồi ngâm với nước khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ để gạo nở đều, sau đó xả lại rồi để ráo. Hạt sen tươi bóc vỏ vỏ, loại bỏ phần tim sen, bởi phần này rất đắng, nếu không lấy ra thì nấu xôi sẽ bị đắng đấy. Bạn có thể tận dụng tim sen để pha trà uống hoặc nấu thuốc bắc uống nhé bởi nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe đấy. Tim sen sau khi sơ chế xong thì cũng ngâm với nước ấm khoảng vài tiếng cho hạt sen nở và khi nấu xôi sẽ nhanh mềm hơn.

Nếu bạn tìm mua không được hạt sen tươi thì có thể sử dụng hạt sen khô thay thế nhé. Hạt sen khô đã được sơ chế sẵn, bạn chỉ cần rửa sạch lại rồi ngâm nước ấm là được.

Nắm lá dứa rửa sạch, buộc lại cho gọn. Nếu bạn thích ăn xôi ngọt thì lá dứa sẽ tạo độ thơm ngon hơn. Nhưng nếu bạn chọn xôi mặn thì có thể bỏ qua lá dứa cũng được nhé. Còn đậu phông hay mè trắng thì rang lên cho vàng giòn là được.

Tiếp theo là bước dùng nồi cơm điện để nấu xôi. Cho hỗn hợp gạo nếp, hạt sen, lá dứa, chút muối cùng với lượng nước xâm xấp vào nồi cơm điện rồi bật nấu như bình thường nhé. Chú ý nấu xôi đừng cho nhiều nước như nấu cơm vì gạo nếp rất dễ bị nát đấy. Nồi cơm sẽ tự động bật chế độ đã chín nên bạn đừng lo lắng nhé.

Cách nấu xôi hạt sen bằng nồi cơm điện đơn giản thế này thôi
Cách nấu xôi hạt sen bằng nồi cơm điện đơn giản thế này thôi (Ảnh: Internet)

Khi thấy nồi cơm đã bật chế độ chín thì mở nắp nồi lấy đũa đánh tơi xôi lên rồi bật nấu thêm lần nữa. Bước này sẽ giúp xôi chín đều và khô hơn và đương nhiên như vậy sẽ ngon hơn.

Cuối cùng, bạn đã có thể thưởng thức món xôi hạt sen được nấu bằng nồi cơm điện tuyệt ngon này rồi.

Món xôi hạt sen dẻo mềm thơm ngon

Nếu bạn muốn ăn ngọt thì hãy rắc chút đường, thêm đậu phộng và cùi dừa bào nhỏ rồi thưởng thức. Nếu không thì chỉ cần ăn với đậu phộng, mè rang là được nhé. Món xôi thơm ngon, bùi bùi ăn không hề ngán tẹo nào.

Món xôi hạt sen nấu từ nồi cơm điện thơm ngon dẻo mềm
Món xôi hạt sen nấu từ nồi cơm điện thơm ngon dẻo mềm (Ảnh: Internet)

Cách bảo quản xôi hạt sen bằng nồi cơm điện

Với cách nấu xôi hạt sen trên có thể để được 1 ngày vào mùa lạnh mà xôi vẫn mềm, không bị cứng, còn vào mùa nóng thì chỉ nên ăn trong ngày vì thời tiết nóng sẽ làm xôi dễ bị thiu. Hoặc nếu không ăn hết bạn có thể để xôi vào ngăn mát tủ lạnh, khi nấu cơm bạn chỉ cần cho vào hấp của nồi cơm điện nấu cùng là lại có xôi để ăn rồi.

Tùy vào sở thích mà bạn có thể biến tấu theo nhiều công thức khác nhau, có thể mặn, ngọt tùy ý. Hy vọng với cách nấu xôi hạt sen bằng nồi cơm điện này sẽ mang lại cho gia đình một món ăn mới có thể thay thế bữa ăn sáng hàng ngày của bạn. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cách nấu sữa hạt sen thơm ngon bổ dưỡng cho bé uống hoài không chán

Cách nấu sữa hạt sen thơm ngon bổ dưỡng cho bé uống hoài không chán

Không chỉ dùng để nấu chè, đồ xôi, hầm canh, người ta còn dùng cách nấu sữa hạt sen cho bé uống hàng ngày. Thứ đồ uống từ hạt sen này đảm bảo thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng đấy.

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