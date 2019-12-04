Dưới đây là cách nấu đông thịt gà ngon đúng chuẩn mà bạn nhất định không nên bỏ qua.
- Thịt gà xào kiểu này chồng con xới 3-4 bát cơm chẳng có gì là lạ
- Món ngon mới toanh từ thịt gà đổi món cho cả nhà dịp cuối tuần
Thịt gà nấu đông là một trong những món ăn truyền thống quen thuộc của làng quê Bắc bộ trong những dịp cuối đông giáp Tết. Nhắc về món thịt gà nấu đông, chúng ta không thể nào quên đi vị mát lạnh, thơm và mềm nhè nhẹ của từng miếng thịt. Nhưng thời buổi tất bật hiện nay, không phải người nội trợ nào cũng biết cách nấu đông thịt gà đúng chuẩn, vừa thơm, vừa mềm lại không ngấy. Chính vì vậy, hôm nay các bạn hãy cùng Phụ Nữ Và Gia Đình tìm hiểu bí quyết nấu thịt gà đông thơm ngon bổ dưỡng nhé!
Nguyên liệu làm món thịt gà nấu đông
Để thực hiện món thịt gà nấu đông cần các nguyên liệu đơn giản chính như thịt gà, bì lợn, cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương,… Đây đều là những món khá dễ tìm ở các chợ hoặc siêu thị.
- Thịt gà: 1/2 con khoảng 700 - 800 gram hoặc nhiều hơn tùy sở thích
- Bì lợn: 100 gram
- Mộc nhĩ: 4 tai to
- Nấm hương: 50 gram
- Cà rốt: 1 củ
- Nước mắm ngon: 1 thìa cà phê
- Muối ăn: 1 thìa cà phê
- Tiêu xay và tiêu nguyên hạt
- Thịt chân giò heo: 500g nếu bạn muốn thử cách nấu đông gà với chân giò
Các bước để làm món thịt gà nấu đông miền Bắc
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Vặt sạch lông gà, rửa sạch (có thể chà gừng vào thân và bụng gà để khử mùi tanh) rồi xát muối lên thịt gà sau đó rửa lại thật sạch.
- Cắt thịt thành các miếng nhỏ, loại bỏ phần mỡ. Bạn nên để thịt gà vào ngăn đá tủ lạnh độ 10 – 15 phút để thịt hơi cứng lại, khi cắt thịt sẽ không bị nát.
- Các bạn rút xương gà rồi ninh lấy nước.
- Bì lợn rửa sạch thái miếng.
- Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ và tỉa hoa. Mộc nhĩ, nấm hương rửa qua nước lạnh rồi ngâm trong nước ấm cho nở, cắt chân rồi thái thành sợi tùy thích.
>>> Xem thêm: Cách nấu thịt đông bằng thịt ngan thơm ngon đậm đà nhất
- Đối với món thịt gà chân giò nấu đông thì bạn ngâm chân giò thịt heo trong nước sạch rồi xát muối, rửa sạch nhiều lần, lóc hết phần nạc để riêng, thái thành khúc và ướp gia vị.
Bước 2: Ướp thịt
- Thịt heo và thịt gà vừa xắt đem trộn đều với hỗn hợp: một thìa nước mắm, một thìa cà phê muối và một chút hạt tiêu xay. Hạt tiêu là nguyên liệu giúp món ăn có vị thơm và cay.
- Sau đó ta ướp thịt bằng cách để nguyên thịt gà, thịt heo trộn cùng hỗn hợp gia vị trong 15 – 20 phút để gia vị ngấm vào thịt.
Bước 3: Xào thịt
Bắc chảo lên bếp, thêm dầu và phi hành tỏi thật thơm. Sau đó cho hỗn hợp thịt vào nồi xào cho săn lại.
Bước 4: Ninh thịt gà
- Khi thịt đã săn, ta cho nước gà vừa ninh vào, ở bước này ta nên chuyển qua nồi áp suất, lưu ý lượng nước canh vừa đủ để thịt chín mềm. Khi nước sôi, nêm gia vị cho vừa miệng rồi thêm bì lợn vào cho thịt dễ đông.
- Khi nước sôi cần vớt bọt ra để tránh bị keo dính khi ăn và đẹp mắt hơn.
- Ta canh thịt gần chín rồi cho nấm hương, mộc nhĩ đã chế biến vào, đun sôi thêm 5 – 10 phút đến khi thịt mềm hẳn. Tắt bếp và chờ nguội.
Bước 5: Trình bày và thưởng thức
Thịt chín mềm múc ra. Cần chuẩn bị sẵn một cái bát hoặc khuôn, các lát cà rốt tỉa hoa đặt ở dưới, cho hỗn hợp vừa hầm vào rồi rắc thêm ít tiêu nguyên hạt, để nguội hẳn rồi bọc cẩn thận, đặt ở ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 - 8 giờ hoặc qua đêm để món ăn đông lại, hôm sau là có thể thưởng thức.
Lưu ý khi nấu món thịt gà đông
- Số lượng mộc nhĩ và nấm hương có thể thêm hoặc bớt tùy sở thích mỗi người.
- Khi lấy thịt ra chế biến, các bạn cần lấy vừa đủ, rồi rã đông, tuyệt đối không đem phần thịt đã rã đông để lại vào tủ lạnh tránh làm thịt hư thối.
- Khi mua gà bạn nên chọn gà ta vườn, nhất là gà trống thiến để thịt dai chắc và ít mỡ. Gà càng già thì thịt sẽ càng ngon.
- Khi mua thịt gà về mà bạn chưa có nhu cầu chế biến ngay thì cần để thịt nguyên trong bọc đựng, rồi bỏ vào hộp nhựa đậy kín, cho vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản thịt được lâu hơn. Bảo quản thịt gà nguyên con thường sẽ được lâu hơn so với gà xắt miếng hoặc đã qua sơ chế.
- Trong quá trình chế biến, bạn nên để lửa vừa phải. Khi sôi, cần nhỏ lửa để thịt chín mềm và nhừ dần. Đun nhỏ lửa giúp tiết kiệm gas và keo của bì lợn dễ tiết ra.
- Độ dai của phần keo tùy thuộc vào lượng bì lợn bạn cho vào, bạn cho càng nhiều bì lợn thì món thịt càng dễ đông.
- Khi vớt bọt cần vớt kỹ, bọt nhiều khiến món ăn sẽ giảm chất lượng.
- Cách nấu đông thịt gà và thịt lợn, cách nấu đông thịt gà và chân giò
Cách thưởng thức
Khi ăn các bạn úp ngược bát thịt nấu đông vào khay hoặc đĩa, ăn với cơm hoặc bún kèm dưa muối, dưa hành và ít rau sống, chấm nước mắm tiêu chanh nữa là hết sẩy.
Thịt gà nấu đông của bạn đạt yêu cầu khi thịt thơm mềm vừa miệng, nước đông trong và mềm mịn, khi ăn tan ngay trong miệng, cảm nhận được vị cay của hạt tiêu, vị giòn của mộc nhĩ và nấm hương.
Thịt gà nấu đông để được bao lâu?
Thịt bảo quản từ 7 – 10 vẫn còn ngon mà không phải hâm đi hâm lại.
Trên đây là cách nấu đông thịt gà chuẩn ngon đúng điệu mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Cùng bắt tay vào thực hiện cho cả gia đình mình thưởng thức thôi nào !