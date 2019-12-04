Thịt gà nấu đông là một trong những món ăn truyền thống quen thuộc của làng quê Bắc bộ trong những dịp cuối đông giáp Tết. Nhắc về món thịt gà nấu đông, chúng ta không thể nào quên đi vị mát lạnh, thơm và mềm nhè nhẹ của từng miếng thịt. Nhưng thời buổi tất bật hiện nay, không phải người nội trợ nào cũng biết cách nấu đông thịt gà đúng chuẩn, vừa thơm, vừa mềm lại không ngấy. Chính vì vậy, hôm nay các bạn hãy cùng Phụ Nữ Và Gia Đình tìm hiểu bí quyết nấu thịt gà đông thơm ngon bổ dưỡng nhé!

Cách nấu đông thịt gà ngon đúng chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm món thịt gà nấu đông

Để thực hiện món thịt gà nấu đông cần các nguyên liệu đơn giản chính như thịt gà, bì lợn, cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương,… Đây đều là những món khá dễ tìm ở các chợ hoặc siêu thị.