Cách nấu bún riêu không cần cua ngon ngất ngây, đúng vị mà cực đơn giản

Giống như món bún bò thì bún riêu cũng là món ăn được nấu nhiều để thay đổi bữa ăn thêm ngon miệng.

Bún riêu cua được biết đến là món ăn khoái khẩu của người Việt. Với chia sẻ cách nấu bún riêu không cần cua cùng các bước tiến hành đơn giản sau đây, bạn sẽ có thể dễ thực hiện tại nhà.

• 2 thanh đậu phụ rán sẵn ( xem cách làm đậu phụ).

• 300 gam sườn non

• 200 gam tôm khô

• Bún

Nguyên liệu nấu bún riêu tôm thịt

• 4 quả cà chua, rau xà lách, rau kinh giới, hành khô

• 2 quả trứng gà

• Gia vị: Dầu hạt điều, 2 viên gia vị bún riêu, hạt nêm, hạt tiêu

+ Cách tiến hành

Với những nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nấu món bún riêu.

Trước tiên, cần rửa sườn non cho sạch. Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, cho sườn non vào luộc sơ qua rồi vớt ra và rửa lại bằng nước lạnh. Tiếp theo, bạn cho sườn vào nồi và vặn lửa vừa, ninh sườn cho mềm.

Rửa sạch tôm, ngâm mềm, vớt ra để cho ráo. Sau đó, cho tôm vào giã nhuyễn. Rửa sạch thịt vai và băm nhỏ.

Cắt đậu phụ thành miếng vuông nhỏ

Cắt đậu phụ thành miếng vuông nhỏ. Rửa sạch cà chua và cắt miếng múi cau. Rửa sạch các loại rau như kinh giới, xà lách và để cho ráo nước. Cho tôm khô và thịt xay vào tô và trộn đều. Nêm thêm chút gia vị cho vừa ăn.

Tiếp theo đó, tách lấy 2 lòng đỏ trứng gà và trộn đều vào hỗn hợp này. Nặn thành những viên thịt xa. Cho đậu vào nồi nước dùng, sau đó cho tiếp những viên thịt xay vào. Đun tiếp trong 20 phút.

Món bún riêu tôm thịt đã được hoàn thành, bạn chỉ cần xếp bún, riêu, đậu ra bát và chan nước dùng vào bát

Vậy là món bún riêu tôm thịt đã được hoàn thành, bạn chỉ cần xếp bún, riêu, đậu ra bát và chan nước dùng vào bát. Ăn kèm bún riêu với rau sống tùy thích.

2. Bún riêu giò heo

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

• 600g giò heo

• 100g thịt heo xay

• 30g tôm khô

• 30g tôm khô

Nguyên liệu nấu bún riêu giò heo không cần cua

• Huyết heo luộc, đậu hủ chiên (số lượng tùy thích)

• 1 lít sữa đậu nành

• 50g me (khoảng nửa chén)

• 1 cái trứng vịt

• 4 trái cà chua

• Chanh, ớt, hành tím, hành lá, tỏi

• Bún

• Rau ăn kèm như: giá, bắp chuối và rau muống bào, các loại rau thơm.

• Gia vị: muối, đường, hạt nêm, nước mắm, mắm ruốc, giấm (để rửa giò heo),

+ Cách tiến hành

* Sơ chế nguyên liệu

Pha nước với ½ muỗng canh muối ăn và ½ muỗng canh giấm, cho chân giò vào rửa sạch. Cạo sạch phần kẻ móng để giúp chân giò sạch và trắng hơn. Xả với nước sạch và để cho ráo.

Cạo sạch phần kẻ móng để giúp chân giò sạch và trắng hơn

Rửa rau cho sạch và nhặt bỏ những lá bị héo, hư. Cà chua cắt múi cau. Hành tím nướng sơ và lột vỏ.

Trong trường hợp bạn thích ăn riêu cua nhưng không tìm mua được cua thì có thể tham khảo cách nấu riêu cua bằng sữa đậu nành thơm béo mềm mịn.

* Nấu nước lèo

Bước 1:

Đun nước cho sôi rồi cho tôm khô vào nấu cho mềm. Sau đó, cho giò heo vào và hầm, nhớ vớt bọt cho nước được trong.

Bước 2:

Cho 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường vào nêm. Ninh cho đến khi dùng đũa đâm xuyên qua được. Vớt ra, để riêng trong bát.

Bước 3:

Đổ thêm phần nước dùng làm riêu vào nấu chung, thêm hành tím đã được nướng. Cho phần nước dùng làm riêu vào nồi nấu cùng, thêm 3-4 củ hành tím đã được đập dập vào.

Cho phần nước dùng làm riêu vào nồi nấu cùng, cho thêm 3-4 củ hành tím đã được đập dập vào

Bước 4:

Đặt chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu hạt điều và 2 muỗng cà phê tỏi băm. Phi cho tỏi vàng thơm thì vớt ra chỉ lấy phần dầu. Dùng phần dầu này chia ra làm 2 phần để xào cà chua và làm riêu.

Bước 5:

Cho cà chua vào xào, nêm thêm 1 muỗng canh hạt nêm. Đảo đều tay cho cà chua mềm, thấm màu, tắt bếp, tránh xào quá lâu.

Bước 6:

Lần lượt cho cà chua xào, huyết, đậu hủ chiên, đầu hành lá vào nồi. Đun tiếp cho sôi trở lại và nêm thêm gia vị: đường, hạt nêm, nước mắm, muối và mắm tôm cho vừa ăn.

Món bún riêu giò heo đơn giản, nấu không cần cua

Vậy là món bún riêu giò heo đơn giản, nấu không cần cua đã được hoàn thành. Cho bún vào tô và múc "topping" trong nồi lên, chan nước. Thêm rau và một ít ớt, mắm tôm vào thưởng thức.

3. Bún riêu chay

Món bún riêu có nguồn gốc từ miền Bắc và mỗi miền sẽ có một cách biến tấu, cách nêm nếm khác nhau để phù hợp với từng vùng miền.

Bún riêu chay, bún riêu cua và bún riêu nấu từ tôm thịt gần tương tự nhau nhưng hương vị khi ăn sẽ có điểm khác biệt. Để thử cảm giác khi ăn bún riêu chay, bạn có thể tham khảo cách tiến hành đơn giản với một số công đoạn sau đây:

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

• Tàu hủ chiên

• Hai viên súp chay

• 500 ml sữa đậu nành ( xem cách nấu sữa đậu nành)

Màu điều

• 2 trái cà chua

• 1 chút boa rô.

• Gia vị :muối tiêu đường bột ngọt

• 2 viên chao

Bún, giá, ớt, rau….

+ Cách chế biến

Rửa sạch cà chua, cắt thành múi cau, tầm 6-8 miếng. Boa rô xắt khoanh nhuyễn lấy phần cọng trắng.

Đặt nồi lên bếp, sau đó cho dầu ăn và boa rô vào để khử mùi cho thơm. Tiếp đó, cho cà chua vào xào cho mềm, không nên xào lâu.

Cho cà chua vào xào cho mềm, không nên xào lâu

Sau đó, cho nước lạnh và 2 viên súp chay vào nấu. Nấu cho đến khi cà chua mềm, bạn cho tàu hủ vào.

Đặt thêm một nồi khác lên bếp, cho sữa đậu nành vào đun sôi, tắt lửa và nêm thêm ít gia vị, 2 thìa súp giấm và 2 viên chao.

Cho sữa đậu nành vào đun sôi, tắt lửa và nêm thêm ít gia vị

Nấu cho đến khi riêu nổi lên, vớt riêu cho vào nồi soup ( đây là cách làm riêu cua chay). Nêm gia vị cho vừa ăn và thêm chút màu hạt điều vào để nồi súp có màu đẹp hơn. Cho bún vào tô và chan súp còn nóng vào, ăn kèm với rau.

* Một số lưu ý cần nắm khi nấu bún riêu không cần cua ngon

Không quá khó để chế biến được một bát bún riêu ngon đúng điệu không cần cua, với cách nấu bún riêu không cần cua đồng, bạn cần nắm những lưu ý bao gồm:

Không quá khó để chế biến được một bát bún riêu ngon đúng điệu không cần cua, chỉ cần bạn nắm được cách nấu và một vài lưu ý

- Nguyên liệu nấu bún riêu cần được xử lý theo đúng công đoạn, quy trình.

- Xử lý nguyên liệu nấu bún riêu cần phải thực hiện theo đúng quy trình, công đoạn. Để đạt được hương vị ngon đúng chuẩn, cần đặc biệt chú ý giai đoạn chuẩn chuẩn bị thịt, tôm, giò...

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn trong quy trình xử lý nguyên liệu. Cần bảo quản kỹ để nguyên liệu không bị ruồi nhặng bám vào gây mất vệ sinh thực phẩm.

- Có thể dùng nhiều nguyên liệu khác nhau khi nấu món bún riêu, tuy nhiên, thịt tôm xay là nguyên liệu quan trọng nhất phải có. Nếu thiếu nó, bát bún sẽ chỉ là bún thịt thông thường.

- Thay vì dùng riêu cua thật thì bạn có thể dùng hộp gia vị cua nấu bún riêu. Cho thêm đậu tươi và trứng vào để tạo độ đông hơn. Khi ăn, trông sẽ rất giống riêu cua thật.

Thay vì dùng riêu cua thật, bạn có thể dùng hộp gia vị cua nấu bún riêu

- Ngoài ra, nếu ăn được mắm tôm thì bạn có thể cho cả mắm tôm vào nước dùng.

Vậy là, không cần chuẩn bị cua chị em vẫn có thể nấu được bát bún ngon lành. Với cách nấu bún riêu không cần cua vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp chị em có thể vào bếp trổ tài nấu nướng để tự tay nấu cho gia đình thưởng thức ngon miệng và đảm bảo vệ sinh an toàn.