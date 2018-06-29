Cách muối dưa chuột bao tử chua ngọt ngon ăn hoài không ngán

Dưa chuột là loại quả thanh mát, tính hàn, giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày hè nắng nóng. Món dưa chuột muối sẽ mang đến cho bạn và gia đình hương vị mới rất tuyệt.

1kg dưa chuột bao tử

Dưa chuột bao tử -Ảnh: Internet

Lưu ý: Chọn những trái dưa chuột bao tử xanh đậm, không cong vẹo, cầm chắc tay, nhiều gai sẽ giúp giữ được độ giòn của dưa chuột khi muối lên.

1 củ cà rốt

2 củ tỏi lớn

2 trái ớt tươi (nếu bạn thích vị cay)

Dấm gạo

Gia vị: Muối, đường, giấm

Đường

Muối hạt

Nước trắng: 700ml

Vài lá cần tây, rau thì là nhỏ, 1 hũ sạch để đựng.

2. Cách muối dưa chuột bao tử

Bước 1:

Rửa sạch dưa chuột bao tử rồi ngâm vào nước muối pha loãng khoảng 30 phútĐây là khâu quan trọng giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Rửa và ngâm dưa chuột với muối -Ảnh: Internet

Rửa sạch lại với nước nhiều lần nữa. Bạn chà mạnh tay vào vỏ dưa để lấy đi lớp bụi bẩn. Cho ra rổ hoặc khay rộng để ráo sạch nước. Để nơi thoáng mát chừng 1 ngày cho dưa xuống bớt nước, héo hơn nhằm giúp khi muối xong dưa chuột có dộ vàng giòn hơn.

Bước 2:

Thái nhỏ rau thì là -Ảnh: Internet

Rửa sạch rau thì là rồi đem thái nhỏ.

Cà rốt tỉa hoa cho đẹp rồi cắt lát -Ảnh: Internet

Nạo sạch vỏ cà rốt rồi đem rửa sạch, tỉa hoa cho đẹp rồi cắt lát. Bóc vỏ tỏi, củ to chẻ đôi thái lát, ớt rửa sạch thái lát hoặc để nguyên.

Cần tây rửa sạch, cắt khúc dài 7cm rồi để thật ráo nước.

Bước 3:

Pha nước muối dưa -Ảnh: Internet

Hòa tan nước ấm, dấm gạo, muối trắng và đường vào nồi khuấy tan, đun sôi kỹ. Để nước muối dưa thật nguội. Nước muối được nấu sôi sẽ giúp dưa chuột muối giữ được lâu mà không bị nổi váng.

Bước 4:

Dùng lọ thủy tinh đã được rửa thật sạch và tráng nước sôi.

Cho nước dấm đường đã để nguội vào cho đầy lọ dưa chuột muối -Ảnh : Internet

Xếp xen kẽ dưa chuột bao tử, cà rốt cắt miếng, phần tỏi đã bóc vỏ, ớt tươi, thì là vào cho đến khi đầy lọ.

Cho nước dấm đường đã để nguội vào cho đầy lọ dưa chuột muối. Lưu ý lượng nước dấm đường phải ngập dưa chuột hoàn toàn.

Bước 4:

Vớt dưa ra để ráo nước rồi cho vào lọ thủy tinh cùng với cà rốt. Sau đó đổ hỗn hợp nước vừa pha chế vào và đậy chặt nắp lọ.

Chừng 3-5 ngày sau, dưa chuột chuyển sang màu vàng là đã đủ độ chua. Bạn có thể mang ra dùng rồi. Hoặc bạn có thể cho dưa chuột vào ngăn mát tủ lạnh để hãm lại độ chua của dưa chuột và bảo quản.

Dưa chuột muối giòn ngon, đúng chuẩn -Ảnh: Internet

Nếu thời tiết quá lạnh, bạn nên để dưa chuột bao tử muối ở gần bếp để dưa chuột dễ lên men.

Yêu cầu thành phẩm:

Dưa chuột có màu vàng ươm đẹp mắt -Ảnh: Internet

Món dưa chuột bao tử muối có màu vàng, độ chua vừa phải nhẹ, vị chua ngọt, giòn sần sật, thơm mùi cần tỏi hấp dẫn.

Vậy là chỉ cần vài bước đơn giản với cách làm này bạn đã có thể hoàn thành món dưa chuột bao tử muối chua chua giòn giòn, thơm mùi cần tỏi rất ngon giúp chống ngán trong những bữa cơm. Thử tài khéo léo của mình thôi nào các bạn! Nhanh tay muối sẵn vài hũ dưa chuột bao tử ngay nhé!