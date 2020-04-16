Nho là trái cây giàu dinh dưỡng, khi lên men tạo thành thức uống ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Hãy cùng theo dõi cách làm rượu nho tại nhà dưới đây.

Cách làm rượu nho tại nhà ngon đúng chuẩn - Ảnh minh họa: Internet Cách làm rượu nho tại nhà ngon Ở nội dung phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách làm rượu nho ngon có đường. Nguyên liệu cần chuẩn bị 1 bình thủy tinh sạch có dung tích lớn gấp 2 lần số lượng quả nho (giúp rượu khi ngâm không bị tràn ra ngoài). Rửa sạch rồi đem phơi cho ráo.

1 túi vải.

Nho tím (đỏ hoặc xanh): 5 kg. Bạn có thể mua nho Phan Rang chứ không cần nho nhập khẩu. Nho Việt có vị ngọt, chua còn nho Mỹ thường rất ngọt. Bạn có thể chọn nho đỏ giúp món rượu thêm bắt mắt hoặc nho xanh tạo vị thanh mát cho rượu. Nên chọn quả nho mọng nước, chín đều và không bị bầm dập. Nho tím Phan Rang căng mọng, tươi ngon để làm rượu nho - Ảnh minh họa: Internet Đường cát: 1,5 - 2,5kg tùy theo độ chua của nho. Công thức làm rượu nho có đường ngon Bước 1: Nho mua về rửa dưới vòi nước cho sạch, sau đó ngâm trong nước muối loãng 15-20 phút giúp loại bỏ vi khuẩn. Tiếp tục rửa sạch với nước 1 lần nữa. Lưu ý cần rửa nhẹ nhàng bởi nho rất dễ bị nát, dễ ngấm nước làm chất lượng rượu giảm đi. Bạn nên ngắt từng trái ra khỏi cuống rồi để vào rổ sạch cho ráo nước trên vỏ.

Bước 2: Sau khi nho ráo, cắt đôi quả nho và trộn với đường. Cụ thể là bạn cho nho và đường vào 1 cái chậu sạch to, đeo găng tay vào và bóp cho nho dập ra, tróc vỏ, quyện với đường. Cắt đôi quả nho để trộn với đường - Ảnh minh họa: Internet Bước 3: Cho nho vào bình thủy tinh và dùng miếng nilon che kín miệng bình rồi đậy nắp lại. Chỉ cần đậy nắp nhẹ, hở một chút càng tốt và không cần xiết chặt quá để giúp nho lên men nhanh hơn. Đường và nho sẽ lên men thành rượu. Để bình ở nơi thoáng mát, khô ráo.

Bước 4: Sau 2 tuần, bạn mở nắp ra sẽ thấy rượu đã sủi bọt và tỏa hương thơm ngào ngạt. Thử lấy 1 muỗng và thưởng thức sẽ thấy có vị nồng, thơm và ngọt. Dùng tay trộn đều quả nho từ dưới lên, sau đó đậy nắp lại để rượu nho tiếp tục lên men trong khoảng 4 - 5 tháng, đến khi thấy có mùi nho bốc lên. Ngâm rượu nho càng lâu càng ngon - Ảnh minh họa: Internet Lọc rượu nho Với rượu nho, khoảng 4 tháng là quả nho đã được lên men hoàn toàn và bạn hoàn toàn có thể dùng luôn được. Lúc này, thịt quả nho đã tan hết, chỉ còn lại vỏ. Hãy vớt vỏ nho ra, lọc bã nho còn phần rượu thu được thì đem chưng cất.

Cách ép lấy nước rượu khỏi phần bã nhỏ: Trút hết bình có bã nho và rượu lên 1 cái vợt lưới, dùng 1 cái chậu sạch hứng ở dưới để nước rượu chảy ra. Để như vậy khoảng 6 tiếng cho nước rượu chảy ra hết. Thành phẩm Rượu nho sau khi lọc được là nguyên chất, bạn đổ lại vào bình thủy tinh để dùng dần. Rượu càng để lâu sẽ càng ngon, mùi thơm tự nhiên và nồng nàn hơn. Chắc chắn nó sẽ là một thức uống ngon để chiêu đãi bạn bè. Rượu nho là một thức uống ngon chiêu đãi bạn bè - Ảnh minh họa: Internet Cách làm rượu nho không đường Dưới đây là hướng dẫn cách làm rượu nho không đường siêu ngon tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị Nho: 2kg

Muối trắng: 100gr.

Bình thủy tinh lớn.

Đường cát: 0,8 kg. Tuy đây là rượu không đường nhưng một chút đường cát trắng sẽ giúp quá trình lên men nhanh hơn. Các bước thực hiện Bước 1: Rửa sạch nho và bổ đôi như hướng dẫn làm rượu nho có đường ở trên.

Bước 2: Rửa sạch bình thủy tinh và để khô hẳn.

Bước 3: Rải 1 lớp quả nho dưới đáy bình, rắc một lớp đường mỏng lên trên, tiếp tục 1 lớp nho rồi 1 lớp đường cho đến hết. Lớp đường ở mặt trên cùng.

Bước 4: Dùng 1 miếng nilon sạch bịt kín miệng bình và đậy nắp lại vừa đủ, không đậy quá chặt. Để bình ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh kiến hay côn trùng và ánh nắng. Khoảng 3 - 4 tháng là có thể dùng. Thậm chí có thể lâu hơn vì lượng đường khá ít. Rượu nho không đường ngon miễn chê - Ảnh minh họa: Internet Rượu nho có tác dụng gì với con người? Rượu nho chứa nhiều hoạt chất tốt cho cơ thể, giúp kích hoạt enzyme cần thiết cho cơ thể, mang lại những lợi ích tuyệt vời như: Chống oxy hóa, ngăn ngừa sự lão hóa giúp bạn thêm tươi trẻ.

Tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, chống béo phì.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư, đột quỵ, máu nhiễm mỡ,... Hy vọng với những cách làm rượu nho tại nhà đúng chuẩn trên đây có thể giúp bạn có được những bình rượu thơm ngon hảo hạng, không khác gì ngoài cửa hàng. Chúc bạn áp dụng thành công.

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