Cách làm nha đam ngâm rượu và mật ong cho chị em

Hơn thế nữa, nha đam còn chứa một lượng lớn chất nhày cung cấp độ ẩm, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, nhiều ông trình nghiên cứu cũng chứng minh được rằng nha đam có tính mát, kháng viêm, chống khuẩn nên có thể loại bỏ được vi khuẩn gây mụn trên da, giảm vết thâm nám, dưỡng da mịn màng không tỳ vết. Còn rượu là một dung môi giúp tăng cường khả năng hấp thụ hỗn hợp vào cơ thể và làm giãn mạch máu. Rượu trắng sẽ giúp tẩy tế bào chết, dưỡng da săn chắc mịn màng, trở nên tươi trẻ và đẹp không tỳ vết. Rượu ngâm nha đam nhanh chóng hỗ trợ làm lành các vết thương do mụn để lại, ngăn chặn sự hình thành sẹo trên da. Chính vì vậy, dưỡng da bằng nha đam ngâm rượu là một trong những giải pháp hoàn hảo giúp bạn phục hồi làn da hư tổn và đẹp rạng ngời. Do đó, bạn hãy tự làm nha đam ngâm rượu để làm đẹp da tại nhà nhé.

Hiện nay, nha đam ngâm rượu được xem là bí quyết duy trì sắc đẹp tuổi thanh xuân của nhiều chị phụ nữ. Bởi nha đam chứa nhiều loại vitamin như A, C, B, E với các khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, canxi, kali, magie... cùng nhiều axit amin có lợi tốt cho sức khỏe . Đây cũng là các thành phần hỗ trợ chăm sóc da đẹp hoàn hảo, nhanh chóng loại bỏ làn da bị xỉn màu giúp da trắng sáng hơn.

Đặc biệt, nha đam và mật ong kết hợp cùng rượu trắng có tác dụng cực kỳ tốt trong việc điều trị ung thư nội tạng. Trong nha đam vốn dĩ có hoạt chất chống ung thư gọi là antiproliferative và chứa acemannan, polysaccharide mannose cho hệ miễn dịch. Thêm vào đó nó còn có cả chất chống oxy hóa, kháng sinh, diệt khuẩn và vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Nha đam hội tụ đến 40% chất chống ung thư và hơn 200% các loại dược liệu so với các loại cây khác.

Trong mỗi sản phẩm thiên nhiên đều ẩn chứa những vị thuốc kỳ diệu cho sức khỏe chúng ta, chẳng hạn như nha đam và mật ong. Theo tiến sĩ Nada Orsolic và cộng sự tại Đại học Zagreb (Croatia), ông đã đã tiến hành khám phá tác dụng ngăn chặn và chữa trị ung thư của mật ong, sữa ong chúa và các sản phẩm từ ong khác như keo, nọc ong và cho ra kết luận rằng mật ong có thành phần khống chế tế bào ung thư trong bệnh ung thư đường ruột, ung thư cổ họng, ung thư nội tạng, ung thư vú, ung thư gan và ung thư tuyến tiền liệt.

Vì thế, khi nha đam kết hợp với mật ong ngâm rượu được xem là loại thuốc quý hiếm trong điều trị các loại ung thư như vú và nội tạng. Trong đó, rượu trắng giúp bảo quản nha đam và mật ong được lâu hơn. Tốt nhất bạn nên chọn loại trắng khoảng 45 độ để ngâm. Còn mật ong thì bạn nên chọn mật ong rừng. Hiện nay mật ong rừng rất hiếm và giá trị cao nên bạn có thể dùng mật ong nuôi thay thế nhưng tuyệt đối không dùng mật ong pha trộn. Lá nha đam nên dùng loại lá vừa, thân có đốm trắng là tốt nhất.

Nguyên liệu cần có:

0,5ml mật ong nguyên chất

1 kg nha đam tươi

1,3 lít rượu trắng

Bạn nên chọn nha đam sát gốc, bỏ viền gai, lấy vỏ, rửa sạch, để ráo hoặc lau khô. Sau đó cắt nha đam thành từng khúc bằng đốt ngón tay. Còn rượu chuẩn bị 1,3 lít rượu trắng (nên dùng rượu trắng từ 30 đến 40 độ) cho vào bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn.

Nha đam ngâm rượu giúp da đẹp, ràng ngời hơn

Sau đó, cho nha đam đã thái khúc nhỏ và toàn bộ mật ong đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố. Xay nhuyễn, cuối cùng cho rượu trắng vào. Xay đến khi tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào nhau đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cuối cùng cho hỗn hợp vào hũ thủy tinh rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh và bảo quản. Sau 10 gày là có thể dùng được. Nếu có điều kiện thì bạn hãy đem bình ngâm ra phơi trực tiếp ngoài trời nắng trong khoảng 2 tháng để tăng hiệu quả. Bảo quản bình nơi khô ráo, thoáng mát và đảm bảo sạch sẽ, không ẩm mốc.

Nha đam ngâm rượu và mật ong phát huy hiệu quả tốt nhất là khi bạn dùng đúng cách. Tức là uống trước bữa ăn 30 phút, mỗi lần uống có liều lượng khoảng 30ml và 1 ngày chia làm 3 lần. Nếu bạn uống kèm thuốc tây thì nên uống trước khi dùng thuốc tây cách xa 3 tiếng.

Bạn vẫn có thể sử dụng công thức này để chữa bệnh gút, chữa hen, đái dắt, giảm thiểu tình trạng co thắt tim, chữa viêm loét thành tá tràng và viêm loét dạ dày cũng như phát huy hiệu quả trong phòng xơ cứng động mạch, loãng xương, giảm huyết áp.

Hiện nay có khá nhiều cách biến tấu tạo nên rượu nha đam. Ngoài cách truyền thống ở trên, bạn có thể tham khảo thêm cách dưới đây:

Chọn nhánh nha đam to bản để ngân rượu

Chuẩn bị:

Nhánh cây nha đam.

Rượu trắng.

Đường.

Nho khô hoặc táo tàu khô.

Cách thực hiện:

Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt bỏ phần gai bên viền, cắt thành những khúc nhỏ ngắn vừa phải.

Cam bóc lấy vỏ, cắt khúc nhỏ, còn trái cam thì vắt lấy nước.

Cho nha đam vào trong cái bình, sau đó cho vỏ cam, nho khô và đường vào.

Tiếp tục đổ nước ép cam và rượu trắng vào cho ngập bình.

Đậy kín nắp rồi ngâm trong khoảng 2 tuần là có thể sử dụng. Thỉnh thoảng nhớ lắc bình để các dưỡng chất được hòa tan vào rượu nhé.

Cách bôi nha đam ngâm rượu để làm đẹp

Bên cạnh việc dùng nó để chữa bệnh, bạn cũng có thể dùng nha đam ngâm rượu để dưỡng da vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, muốn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào bạn thì bạn phải biết dùng hỗn hợp này đúng cách.

Nhiều chị em thắc mắc cách bôi nha đam ngâm rượu như thế nào để dưỡng da đúng? Trên thực tế, bạn không nên dùng hỗn hợp rượu và nha đam bôi trực tiếp lên mặt mà cần sử dụng bình xịt. Bạn có thể dùng muỗng sạch múc một ít nha đam ngâm rượu cho vào bình xịt nhỏ để dùng và có thể pha thêm một vài giọt tinh dầu vào cho thơm. Không xịt quá nhiều mà chỉ cần xịt một lượng vừa đủ lên mặt để khô tự nhiên, hỗn hợp có thể thẩm thấu sâu vào da, giúp da trắng mịn.

Nha đam kết hợp cùng rượu tạo thành "kem dưỡng" da tuyệt vời

Ngoài dưỡng da mặt, bạn có thể xịt lên vùng cổ, dùng hỗn hợp này có thể thay thế cho kem dưỡng da hằng ngày. Đây là cách tác động lên da làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp loại bỏ được những tạp chất còn vướng trên da và giúp da dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn. Nha đam ngâm rượu có thể sử dụng cho mọi loại da, ngay cả da nhạy cảm, dễ bị dị ứng nhất. Vì vậy, chị em cứ tự tin mà sử dụng để cải thiện tình trạng hiện tại của làn da.

Thời gian lý tưởng nhất để xịt nha đam ngâm rượu lên da mặt là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Để có hiệu quả nhanh và lâu dài thì bạn nên duy trì sử dụng hỗn hợp này thường xuyên mới cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.

Tuy nhiên, khi dùng nha đam ngâm rượu để làm đẹp cho da thì chị em cần phải lưu ý một điều. Đó là hỗn hợp dưỡng này khả năng bắt nắng rất nhanh, nếu không bảo vệ làn da cẩn thận, che chắn, bôi kem chống tia UV khi ra đường thì làn da sẽ nhanh chóng bị đen sạm.

Bên cạnh việc xịt bên ngoài, bạn cũng có thể uống nha đam ngâm rượu. Điều này sẽ mang lại tác động kép, vừa chăm sóc cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ nuôi dưỡng da ngay từ bên trong. Mỗi ngày bạn có thể uống 1 ly rượu nha đam pha loãng với nước. Nếu bạn cùng kết hợp với biện pháp vừa nêu trên thì làn da của bạn sẽ sớm trở nên trắng mịn, hồng hào như ý.

Giảm cân hiệu quả với nha đam ngâm rượu

Các nàng mập sẽ phải ngạc nhiên với những gì mà nha đam ngâm rượu mang lại. Mỗi ngày, trước bữa ăn khoảng 15 – 20 phút, chỉ cần uống 1 ly rượu nha đam đã được pha loãng, sẽ giúp lấp đầy dạ dày, giảm cảm giác thèm ăn, lượng thức ăn nạp vào ít dần đi. Từ từ sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Không chỉ dùng để dưỡng da mặt, bạn cũng có thể dùng nha đam ngâm rượu để massage vùng da bụng, dưới cánh tay để da săn chắc và giảm mỡ thừa hiệu quả. Việc thoa trực tiếp lên da sẽ giúp các dưỡng chất tác động trực tiếp, kích thích loại bỏ năng lượng dư thừa dễ dàng, trả lại cho bạn thân hình eo thon, gọn gàng.

Nha đam ngâm rượu cũng có tác dụng giảm cân hiệu quả

Chính vì vậy, dùng nha đam ngâm rượu được xem là giải pháp làm đẹp da thông minh dành cho chị em phụ nữ. Vì thế các chị em hãy thêm bí quyết này vào cẩm nang làm đẹp của mình để sớm hữu được một làn da mịn màng, trắng hồng và rạng rỡ hơn. Hơn thế nữa, theo thời gian ai cũng sẽ già đi, rồi các dấu hiệu lão hóa sẽ xảy da, đặc biệt là vẻ đẹp làn da cũng sẽ thay đổi xấu đi. Mặc dù khó mà thay đổi đều này nhưng dùng nha đam ngâm rượu vẫn sẽ là giải pháp tuyệt vời giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn để lưu giữ nét đẹp tuổi thanh xuân phái đẹp.