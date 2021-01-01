Cách làm món gà hấp tỏi thơm ngon và bổ dưỡng

Các món ăn chế biến từ thịt gà luôn được ưa chuộng trong mỗi bữa cơm của người Việt bởi đây là nguyên liệu dễ tìm, giá cả hợp lý nhưng lại cực kỳ bổ dưỡng. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về một món ăn vô cùng thơm ngon chế biến từ thịt gà đó là món gà hấp tỏi. Vậy cách làm món gà hấp tỏi như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu hướng dẫn làm gà hấp tỏi ngay sau đây.

Một trong những khâu quan trọng nhất đó chính là khâu chọn được phần thịt gà ngon. Điều này sẽ giúp món ăn đạt chất lượng cao nhất. Bạn nên lựa chọn những chú gà ta, gà mái tơ. Kích thước chỉ cần vừa đủ không nên quá to, khoảng 1.4 đến 1.8 kg là được. Nếu bạn mua gà làm sẵn thì cần lưu ý chọn phần thịt gà có màu sắc hồng hào, tươi sáng, khi sờ vào cảm giác miếng thịt có độ đàn hồi cao. Ngoài ra, thịt gà ngon còn có lớp da mỏng, mịn và mỡ màu vàng, vùng ức, cánh, lưng sẽ có màu vàng đậm. Nên tránh những loại gà có màu trắng hoặc đen sạm, da vàng toàn thân vì có thể đó là gà ướp màu độc hại hoặc trên da có vết tím.

Thịt gà cung cấp lượng lớn protein và chứa nhiều vitamin A, B1, B2, C, E, PP cùng các chất khoáng như: canxi, sắt, phốt pho… Hơn nữa thịt gà còn ít chất béo, chứa lượng omega 3 cao nên rất tốt cho sức khỏe . Nhờ đó thịt gà có hàng loạt các lợi ích như: chống trầm cảm, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện hệ miễn dịch và tăng cường trao đổi chất…

Bạn nên lựa chọn những chú gà ta, gà mái tơ. Kích thước chỉ cần vừa đủ không nên quá to, khoảng 1.4 đến 1.8 kg là được - Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, trước khi chế biến bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 1 con gà ta, 3 củ tỏi, 2 muỗng nhỏ bột năng, cùng các gia vị nêm nếm như xì dầu, nước mắm, muối, tiêu xay…

Khâu sơ chế thịt gà

Khi mua gà về bạn tiến hành mổ moi khi hấp sẽ giữ được độ ngọt. Sau đó dùng muối hạt để làm sạch, kết hợp với việc chà mạnh tay để gà sạch hết lông măng và nhớt bẩn. Cuối cùng rửa lại vài lần bằng nước sạch rồi để ráo.

Khi mua gà về bạn tiến hành mổ moi khi hấp sẽ giữ được độ ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Khâu làm nước sốt để ướp

Đầu tiên, bạn chuẩn bị một tô to rồi cho vào các nguyên liệu theo công thức sau đây: nửa muỗng tiêu xay hạt vỡ, 1 muỗng bột nêm, 1 muỗng xì dầu, 1 muỗng bột năng. Sau đó, khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sệt quánh lại rồi múc nó ra tưới đều lên khắp con gà từ trong ra ngoài. Đợi khoảng 15 phút để gia vị ngấm đều.

Đối với tỏi, bạn lột sạch rồi đập dập một củ và thêm vào chút hạt tiêu. Dùng chúng nét vào bụng gà. Tiếp theo bạn dùng phần tỏi còn lại phi thơm lên rồi trộn với xì dầu và một chút bột ngọt để rưới lên thân gà.

Khâu hấp gà với tỏi và nước sốt

Đầu tiên bạn chuẩn bị các dụng cụ để hấp. Đun nước sôi rồi cho gà đã tẩm ướp vào nồi. Sau đó, đậy nắp lại rồi vặn lửa nhỏ và hấp trong khoảng 20 phút. Sau cùng, bạn kiểm tra xem thịt gà đã chín chưa bằng cách dùng đũa để chọc vào đùi gà. Nếu nước bên trong chảy ra có màu đỏ thì gà vẫn chưa chín, trường hợp ngược lại thì gà đã chín rồi. Bạn cũng không nên hấp gà quá lâu vì sẽ làm giảm vị ngọt, độ giòn, dai của thịt gà.

Bạn không nên hấp gà quá lâu vì sẽ làm giảm vị ngọt, độ giòn, dai của thịt gà - Ảnh minh họa: Internet

Khâu làm gà nước chấm

Nước chấm là phần rất quan trọng, quyết định đến hương vị tổng thể của món ăn này nên bạn cần hết sức kỹ lưỡng trong việc pha chế. Đầu tiên, bạn tiến hành pha nước chấm bằng tiêu và muối, rồi thêm chút chanh tươi xắt nhỏ vào để tạo vị thơm. Tiếp theo là vắt chanh để lấy nước cốt cho vào cùng với ớt tươi bỏ hạt cắt nhỏ. Cuối cùng là trộn đều hỗn hợp này lên là bạn đã có một phần nước chấm thơm ngon đúng điệu. Đây là một trong những cách làm gà hấp tỏi ngon nhất trong mỗi bữa cơm gia đình.

Những lưu ý khi chế biến món gà hấp tỏi

Để món ăn thêm phần hấp dẫn bạn nên lưu ý những điểm sau:

Lượng tỏi phù hợp

Bạn cần cân nhắc để thêm lượng tỏi vào món ăn này cho thật chuẩn. Nếu tỏi quá nhiều sẽ lấn hết vị gà thơm ngon của món ăn. Còn nếu tỏi quá ít sẽ đánh mất đi đặc trưng của món gà hấp tỏi.

Bạn cần cân nhắc để thêm lượng tỏi vào món ăn này cho thật chuẩn. Nếu tỏi quá nhiều sẽ lấn hết vị gà thơm ngon của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹo khi hấp gà

Để tiết kiệm được nhiều thời gian nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon của món ăn thì bạn nên đun sôi nước trước khi cho gà vào hấp. Khi hấp cần lưu ý để lửa nhỏ vì nếu lửa quá to sẽ làm da gà nứt, thịt bị nát và không còn dai ngon.

Chỉ với những thao tác đơn giản là các chị em đã có thể chuẩn bị món gà hấp tỏi thơm ngon cho gia đình mình. Với mùi thơm đặc trưng của tỏi, kết hợp với độ giòn, dai và vị ngọt tự nhiên của gà sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm ẩm thực thú vị. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cách làm món gà hấp tỏi có thể giúp ích cho các bạn.