Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà

Vằn thắn hay hoành thánh (miền Nam) là món ăn có nguồn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở rất nhiều nước Á Đông. Bạn muốn làm món hoành thánh có hương vị đặc biệt như của người Trung Hoa nấu không hề khó với cách làm món bánh hoành thánh ngon tại nhà sau.
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Người Trung Hoa có những món ăn được gọi với tên gọi “dim-sum” gồm những món bánh gói nhân ngon, hấp dẫn. Hoành thánh hay còn được gọi là sủi cảo là một trong số đó. Hoành thánh nhân tôm sẽ được gọi là há cảo.
Hoành thánh là món ăn riêng hoặc cũng có thể dùng kèm trong món mì vằn thắn hay súp vằn thắn.
Nhân vằn thắn được làm từ các nguyên liệu gồm thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ. Sau đó dùng những chiếc vỏ bột mì gói lại rồi đem hấp chín. Hoành thánh với phần vỏ màu trắng hơi trong có thể thấy cả nhân bên trong.
1. Cách làm vỏ bánh hoành thánh
Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm vỏ bánh gồm:
- 1 quả trứng
- 250g bột mì
- 80-90ml nước
- 1/2 muỗng cafe muối
- Bột bắp hoặc bột năng
Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Trước tiên, bạn đánh đều hỗn hợp gồm trứng, muối và một phần nước. Lưu ý thêm nước từ từ để bột không bị nhão.
Bước 2: Rây bột mì vào tô, tạo một cái giếng ở giữa. Cho hỗn hợp trứng vào và khuấy đều. Thêm nước từ từ vào và nhồi đều để bột mịn, dẻo. Đậy lại bằng miếng màng bọc thực phẩm trong khoảng 30-60 phút.
Bước 3: Đem rây áo bột ra mặt phẳng, chia bột làm 2-3 phần cho dễ cán. Dùng cây cán bột cán mỏng miếng bột, thêm bột mì vào để áo bột không dính cây cán.
Cuối cùng, bạn dùng khuôn cắt thanh lá hoành thánh. Phủ bột mì giữa các lá hoành thánh để chống dính.
2. Cách làm món bánh hoành thánh
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 50g mỡ heo. Đem luộc và xắt nhỏ
- 4 muỗng canh măng tây. Đem luộc sơ qua và cắt nhỏ
- 300g thịt heo xay
- 250g tôm. Rửa sạch, lột vỏ, bỏ chỉ lưng và băm nhỏ
- Hành lá xắt nhỏ
Gia vị:
- 1 muỗng cà phê rượu trắng
- nước tương, muối, bột bắp
- 1 quả trứng gà
- Đường, bột ngọt, tiêu, dầu mè
– Bước 1: Cách làm nhân bánh hoành thánh
Cho các nguyên liệu để làm nhân vào trộn chung với các gia vị.
Trộn thật kỹ để tôm, thịt ngấm gia vị.
– Bước 2: Cách gói bánh
Cắt bỏ đi 4 góc của miếng vỏ bánh hoành thánh
Múc hỗn hợp nhân tôm thịt vừa trộn vào đặt giữa miếng hoành thánh.
Gói túm 4 góc bánh lại, để hở phần nhân thịt ở trên mặt.
Điều chỉnh để cho chân bánh được bằng lại.
Bước 3: Hấp bánh
Phết dầu ăn vào mặt trong của cái xửng. Sau đó lần lượt xếp bánh vào.
Hấp bánh khoảng 5 đến 7 phút để bánh chín đều.
Dùng khi nóng kèm với tương ớt hoặc nước tương có ớt xắt khoanh.
Mẹo nhỏ khi hấp hoành thánh
Nếu không xửng hấp thì bạn có thể dùng nồi lớn để hấp bánh cách thủy. Bạn cho nước vào khoảng 1/3 cái nồi lớn rồi cho một cái tô đá vào. Sau đó, đặt đĩa và xếp bánh lên trên đĩa rồi đậy nắp lại hấp.
Cách làm món bánh hoành thánh không hề khó phải không nào. Hoành thánh là món ăn vừa ngon vừa lạ miệng giúp đổi món cho bữa cơm gia đình thêm lạ mắt, thú vị.