Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà

Người Trung Hoa có những món ăn được gọi với tên gọi “dim-sum” gồm những món bánh gói nhân ngon, hấp dẫn. Hoành thánh hay còn được gọi là sủi cảo là một trong số đó. Hoành thánh nhân tôm sẽ được gọi là há cảo.

Nhân vằn thắn được làm từ các nguyên liệu gồm thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ. Sau đó dùng những chiếc vỏ bột mì gói lại rồi đem hấp chín. Hoành thánh với phần vỏ màu trắng hơi trong có thể thấy cả nhân bên trong.

Hoành thánh là món ăn riêng hoặc cũng có thể dùng kèm trong món mì vằn thắn hay súp vằn thắn.

1. Cách làm vỏ bánh hoành thánh

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm vỏ bánh gồm:

1 quả trứng

250g bột mì

80-90ml nước

1/2 muỗng cafe muối

Bột bắp hoặc bột năng

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Trước tiên, bạn đánh đều hỗn hợp gồm trứng, muối và một phần nước. Lưu ý thêm nước từ từ để bột không bị nhão.

Đánh đều hỗn hợp gồm trứng, muối và một phần nước -Ảnh: Internet

Bước 2: Rây bột mì vào tô, tạo một cái giếng ở giữa. Cho hỗn hợp trứng vào và khuấy đều. Thêm nước từ từ vào và nhồi đều để bột mịn, dẻo. Đậy lại bằng miếng màng bọc thực phẩm trong khoảng 30-60 phút.

Rây bột mì vào tô -Ảnh: Internet

Bước 3: Đem rây áo bột ra mặt phẳng, chia bột làm 2-3 phần cho dễ cán. Dùng cây cán bột cán mỏng miếng bột, thêm bột mì vào để áo bột không dính cây cán.

Bột hoành thánh -Ảnh: Internet

Cuối cùng, bạn dùng khuôn cắt thanh lá hoành thánh. Phủ bột mì giữa các lá hoành thánh để chống dính.

Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm món bánh hoành thánh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

50g mỡ heo. Đem luộc và xắt nhỏ

4 muỗng canh măng tây. Đem luộc sơ qua và cắt nhỏ

300g thịt heo xay

250g tôm. Rửa sạch, lột vỏ, bỏ chỉ lưng và băm nhỏ

Hành lá xắt nhỏ

Gia vị:

1 muỗng cà phê rượu trắng

nước tương, muối, bột bắp

1 quả trứng gà

Đường, bột ngọt, tiêu, dầu mè

– Bước 1: Cách làm nhân bánh hoành thánh

Nhân bánh hoành thánh -Ảnh: Internet

Cho các nguyên liệu để làm nhân vào trộn chung với các gia vị.

Trộn thật kỹ để tôm, thịt ngấm gia vị.

– Bước 2: Cách gói bánh

Cắt bỏ đi 4 góc của miếng vỏ bánh hoành thánh

Múc hỗn hợp nhân tôm thịt vừa trộn vào đặt giữa miếng hoành thánh.

Múc hỗn hợp nhân đặt giữa miếng hoành thánh -Ảnh: Internet

Gói túm 4 góc bánh lại, để hở phần nhân thịt ở trên mặt.

Gói túm 4 góc bánh lại-Ảnh: Internet

Điều chỉnh để cho chân bánh được bằng lại.

Bước 3: Hấp bánh

Phết dầu ăn vào mặt trong của cái xửng. Sau đó lần lượt xếp bánh vào.

Hấp bánh khoảng 5 đến 7 phút để bánh chín đều.

Hoành thánh đã được hấp chín -Ảnh: Internet

Dùng khi nóng kèm với tương ớt hoặc nước tương có ớt xắt khoanh.

Dùng bánh khi nóng kèm với tương ớt -Ảnh: Internet

Mẹo nhỏ khi hấp hoành thánh

Nếu không xửng hấp thì bạn có thể dùng nồi lớn để hấp bánh cách thủy. Bạn cho nước vào khoảng 1/3 cái nồi lớn rồi cho một cái tô đá vào. Sau đó, đặt đĩa và xếp bánh lên trên đĩa rồi đậy nắp lại hấp.

Cách làm món bánh hoành thánh không hề khó phải không nào. Hoành thánh là món ăn vừa ngon vừa lạ miệng giúp đổi món cho bữa cơm gia đình thêm lạ mắt, thú vị.