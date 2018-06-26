Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà

Vào bếp 26/06/2018 09:51

Vằn thắn hay hoành thánh (miền Nam) là món ăn có nguồn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở rất nhiều nước Á Đông. Bạn muốn làm món hoành thánh có hương vị đặc biệt như của người Trung Hoa nấu không hề khó với cách làm món bánh hoành thánh ngon tại nhà sau.

Người Trung Hoa có những món ăn được gọi với tên gọi “dim-sum” gồm những món bánh gói nhân ngon, hấp dẫn. Hoành thánh hay còn được gọi là sủi cảo là một trong số đó. Hoành thánh nhân tôm sẽ được gọi là há cảo.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 1

Vằn thắn hay hoành thánh (miền Nam) là món bánh gói nhân ngon, hấp dẫn -Ảnh: Internet

Hoành thánh là món ăn riêng hoặc cũng có thể dùng kèm trong món mì vằn thắn hay súp vằn thắn.

Nhân vằn thắn được làm từ các nguyên liệu gồm thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ. Sau đó dùng những chiếc vỏ bột mì gói lại rồi đem hấp chín. Hoành thánh với phần vỏ màu trắng hơi trong có thể thấy cả nhân bên trong.

1. Cách làm vỏ bánh hoành thánh

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm vỏ bánh gồm:

  • 1 quả trứng
  • 250g bột mì
  • 80-90ml nước
  • 1/2 muỗng cafe muối
  • Bột bắp hoặc bột năng

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Trước tiên, bạn đánh đều hỗn hợp gồm trứng, muối và một phần nước. Lưu ý thêm nước từ từ để bột không bị nhão.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 2
Đánh đều hỗn hợp gồm trứng, muối và một phần nước -Ảnh: Internet

Bước 2: Rây bột mì vào tô, tạo một cái giếng ở giữa. Cho hỗn hợp trứng vào và khuấy đều.  Thêm nước từ từ vào và nhồi đều để bột mịn, dẻo. Đậy lại bằng miếng màng bọc thực phẩm trong khoảng 30-60 phút.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 3
Rây bột mì vào tô -Ảnh: Internet

Bước 3:  Đem rây áo bột ra mặt phẳng, chia bột làm 2-3 phần cho dễ cán. Dùng cây cán bột cán mỏng miếng bột, thêm bột mì vào để áo bột không dính cây cán.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 4
Bột hoành thánh -Ảnh: Internet

Cuối cùng, bạn dùng khuôn cắt thanh lá hoành thánh. Phủ bột mì giữa các lá hoành thánh để chống dính.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm món bánh hoành thánh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 50g mỡ heo. Đem luộc và xắt nhỏ
  • 4 muỗng canh măng tây. Đem luộc sơ qua và cắt nhỏ
  • 300g thịt heo xay
  • 250g tôm. Rửa sạch, lột vỏ, bỏ chỉ lưng và băm nhỏ
  • Hành lá xắt nhỏ

Gia vị:

  • 1 muỗng cà phê rượu trắng
  • nước tương, muối, bột bắp
  • 1 quả trứng gà
  • Đường, bột ngọt, tiêu, dầu mè

– Bước 1:  Cách làm nhân bánh hoành thánh

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 6
Nhân bánh hoành thánh -Ảnh: Internet

Cho các nguyên liệu để làm nhân vào trộn chung với các gia vị.

Trộn thật kỹ để tôm, thịt ngấm gia vị.

– Bước 2: Cách gói bánh

Cắt bỏ đi 4 góc của miếng vỏ bánh hoành thánh

Múc hỗn hợp nhân tôm thịt vừa trộn vào đặt giữa miếng hoành thánh.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 7

Múc hỗn hợp nhân đặt giữa miếng hoành thánh -Ảnh: Internet

Gói túm 4 góc bánh lại, để hở phần nhân thịt ở trên mặt.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 8
Gói túm 4 góc bánh lại-Ảnh: Internet

Điều chỉnh để cho chân bánh được bằng lại.

Bước 3: Hấp bánh

Phết dầu ăn vào mặt trong của cái xửng. Sau đó lần lượt xếp bánh vào.

Hấp bánh khoảng 5 đến 7 phút để bánh chín đều.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 9
Hoành thánh đã được hấp chín -Ảnh: Internet

Dùng khi nóng kèm với tương ớt hoặc nước tương có ớt xắt khoanh.

Cách làm món bánh hoành thánh hấp dẫn, ngon tuyệt tại nhà - Ảnh 10
Dùng bánh khi nóng kèm với tương ớt -Ảnh: Internet

Mẹo nhỏ khi hấp hoành thánh

Nếu không xửng hấp thì bạn có thể dùng nồi lớn để hấp bánh cách thủy. Bạn cho nước vào khoảng 1/3 cái nồi lớn rồi cho một cái tô đá vào. Sau đó, đặt đĩa và xếp bánh lên trên đĩa rồi đậy nắp lại hấp.

Cách làm món bánh hoành thánh không hề khó phải không nào. Hoành thánh là món ăn vừa ngon vừa lạ miệng giúp đổi món cho bữa cơm gia đình thêm lạ mắt, thú vị.

Hoành thánh nướng tôm - món khai vị hoàn hảo cho bữa tiệc cuối tuần

Hoành thánh nướng tôm - món khai vị hoàn hảo cho bữa tiệc cuối tuần

Hoành thánh nướng tôm là món ăn chế biến đơn giản, ngon miệng và đẹp mắt chẳng kém gì nhà hàng thì sao bạn lại không thử làm nhỉ?

Xem thêm
Từ khóa:   hoành thánh nhân hoành thánh bánh hoành thánh

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày