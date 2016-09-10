Cách làm lươn không tanh, sạch nhớt vừa nhanh vừa dễ

Vào bếp 10/09/2016 16:19

Lươn là món ăn bổ dưỡng, nhưng việc chế biến lươn bởi chúng vừa tanh lại vừa trơn nhớt. Đừng lo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm lươn không tanh, sạch nhớt vừa nhanh vừa dễ.

Từ bao đời nay, lươn đã trở thành món ăn quen thuộc với nhiều gia đình Việt bởi thịt chúng vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng. Từ lươn, bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn tuyệt vời như cháo lươn, miến lươn, lươn xà sả ớt, súp lươn…vv. Thịt lươn lành tính, tốt cho mọi đối tượng.

Dù ngon là thế, song không ít chị em thường cân nhắc trước khi mua lươn, bởi làm thịt chúng là công việc chẳng hề đơn giản, vừa tốn thời gian lại vừa tanh hôi. Nhiều người chọn cách mua lươn làm sẵn, nhưng như vậy thì bạn không thể đảm bảo chất lượng của lươn.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn mẹo làm lươn không tanh, sạch nhớt vừa nhanh vừa dễ. Chị em hãy bỏ túi bí quyết này để nấu cho gia đình thưởng thức nhé.

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Mẹo làm lươn không tanh, sạch nhớt vừa nhanh vừa dễ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy cho lươn vào túi ni lông, thêm muối, buộc chặt túi lại và lắc mạnh rồi dùng tay chà xát muối lên thân lươn. Làm điều này trong khoảng 2 phút để lươn nhả hết nhớt. Tiếp theo, mở túi rồi dùng nước ấm rửa sạch lươn và lau khô. 

Bạn có thể dùng nước vo gạo hoặc nước cốt chanh để tuốt lươn đến khi nào thấy hết nhớt. Nước vo gạo hoặc nước cốt chanh sẽ làm lươn nhả hết nhớt, đồng thời giữ được mùi vị đặc trưng khi chế biến.

Nếu không thích dùng những phương pháp trên, bạn có thể dùng nước nóng. Đổ nước nóng vào chậu rồi cho lươn vào. Lươn sẽ vùng vẫy, quẫy đạp để nhả hết nhớt. Sau khi đã hết nhớt, bắt lươn ra mổ bụng, loại bỏ nội tạng rồi rửa lại bằng nước muối.

Nếu bạn không cần làm gấp, bạn hãy bỏ lươn vào túi ni lông, cột chặt rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh (khoảng 2 tiếng). Tiếp theo, lấy ra ngâm vào nước và dùng giẻ vuốt nhẹ vào mình lươn. Nhớt của lươn sẽ trôi sạch.

Một trong những mẹo hay khác là ngâm lươn vào rượu (tầm 30-45 độ). Đợi đến khi nào không còn nghe thấy tiếng lươn kêu thì lấy ra làm thịt bình thường.

Ngoài ra, một số chị em dùng giấm để tẩy sạch nhớt của lươn. Mặc dù cách này khá hiệu quả, song giấm lại khiến lươn mất đi mùi vị đặc trưng, vì thế nếu có thể thì bạn không nên dùng cách này.

Cách làm lươn không tanh, sạch nhớt vừa nhanh vừa dễ - Ảnh 2
Giấm khiến lươn mất đi mùi vị đặc trưng khi chế biến, thay vào đó hãy dùng nước cốt chanh hoặc nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

Một điều cần lưu ý là khi làm thịt lươn, đừng rửa bằng nước lạnh vì nó sẽ khiến lươn có mùi rất tanh. Thay vào đó, hãy dùng nước ấm.

Với những mẹo làm ươn không tanh vừa nhanh vừa dễ này, bạn sẽ không còn ngần ngại mỗi khi mua lươn nữa. Hãy áp dụng ngay hôm nay nhé.

Mỹ Hoàng (tổng hợp)

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