Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan

Vào bếp 11/07/2018 09:48

Để có được món bánh flan ngon đúng chuẩn thì không thể bỏ qua cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan trong bài viết này.

1. Yêu cầu của món bánh Flan ngon

Bánh flan còn có tên gọi khác là Kem Caramel hay "Bánh phờ-lăng" hoặc "Bánh pờ-lăng". Món bánh quen thuộc này được làm từ nguyên liệu chính là trứng gà, có vị béo ngậy ngọt ngào, rất mềm người già và trẻ nhỏ cũng có thể ăn được. Với nguyên liệu thông dụng, đây là món ăn vặt có công thức đơn giản và thời gian chế biến nhanh, đơn giản.

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Bánh flan có vị béo ngậy ngọt ngào, rất mềm, người già và trẻ nhỏ cũng có thể ăn được

Món bánh này có công thức vừa dễ làm mà cũng vừa khó làm.

Nói dễ bởi cách làm bánh khá đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện vài bước cơ bản gồm trộn trứng sữa theo đúng tỉ lệ. Sau đó đem bánh nướng hoặc hấp lên cho đến khi đông lại là thành Flan.

Gọi là “khó” bởi món bánh này có khá nhiều yêu cầu. Có thể kể đến như:

  • Bánh phải có được một tỉ lệ thành phần phù hợp, vừa chuẩn.
  • Sau khi lấy ra khỏi lò nướng hay nồi hấp, Flan phải đủ độ đông, lấy được ra khỏi khuôn thật dễ dàng, không bị vỡ nát, không bị rỗ.
Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 2
Banh flan phải đủ độ đông, lấy được ra khỏi khuôn thật dễ dàng, không bị vỡ nát, không bị rỗ
  • Bánh Flan tuy đông nhưng vẫn mềm mịn, không đặc cứng hay dẻo.
  • Khi bỏ vào miệng thì cảm giác sao cho miếng bánh như tan ra lập tức.
  • Bánh Flan có vị ngậy béo của kem trứng hòa với vị ngọt pha chút đắng của nước đường Caramel rất đặc trưng.
  • Bánh Flan không có mùi tanh của trứng.

2. Cách làm bánh flan mềm, không rỗ, không tanh mùi trứng

Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 3

Bánh flan ngon mềm, không rỗ, không tanh mùi trứng

Công thức:

– 1200 ml sữa

– 3 thìa canh sữa đặc

– 5 trứng gà (bớt đi 1 lòng trắng)

– 200g đường vàng để làm caramen.

Cách thực hiện:

  • Hòa tan đường với chút nước trong 1 chảo nhỏ sao cho láng hết mặt đường
  • Đun cho đến khi đường sôi ngả màu cánh gián thì tắt bếp.
Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 4

Cho đường trắng vào nồi, đun nhỏ lửa cho đến khi đường có màu nâu cánh gián như ý

  • Từ từ rót đường caramen vào khuôn và để cho đến khi đường đông cứng lại.
  • Đánh tan trứng gà.
  • Đun nóng sữa rồi cho sữa đặc vào khuấy đều.
  • Hòa hỗn hợp sữa nóng vào trứng gà và kết hợp khuấy nhẹ tay.
Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 5
Hòa hỗn hợp sữa nóng vào trứng gà
  • Dùng rây lọc hỗn hợp trên cho bớt lợn cợn.
Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 6

Vớt hết lớp bọt ở trên đi

  • Để hỗn hợp sữa trứng nghỉ trong khoảng 10 phút. Sau đó đổ vào khuôn caramen.
  • Hấp cách thuỷ trong nồi nước sôi khoảng 30 phút. Nhớ vặn lửa thật nhỏ.
Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 7

Đổ nước vào khay sao cho đủ ngập khoảng 1/2 khuôn bánh

  • Để hạn chế flan bị rỗ, bạn có thể lót 1 khăn mặt xuống đáy nồi hoặc đậy các khuôn bằng giấy bạc. Ngoài ra, bạn cũng có thể nướng cách thuỷ.
Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 8
Bánh flan sau khi hấp
  • Bạn sẽ thấy bánh vẫn còn cảm giác sóng sánh lúc mới vừa hấp xong. Chỉ cần sau vài tiếng để nguội rồi cho vào tủ lạnh qua đêm là flan có thể cứng lại và dễ dàng cắt được từng miếng.

3. Những câu hỏi thường gặp khi làm bánh flan

- Làm bánh flan có lấy lòng trắng trứng không?

Nếu muốn ăn bánh flan có độ cứng hơn thì bạn có thể dùng thêm lòng trắng. Để bánh mềm ngậy hơn thì dùng thêm lòng đỏ.

- Làm đúng công thức và thời gian nhưng tại sao bánh flan lại không đông? 

Nguyên nhân bởi pha sữa nước và trứng chưa đúng tỉ lệ. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này như nhiệt độ để làm bánh chín chưa đạt, nhiệt độ hấp bánh quá thấp.

Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 9
Hấp bánh ở đúng nhiệt độ chuẩn 

- Tại sao bánh flan khi làm lại hay bị rỗ mặt?

Nguyên nhân thường gặp nhất là khi hấp bánh bạn không mở vung để thấm khô nước đọng trên vung hoặc để thời gian lâu mới thấm nước đọng.

- Bánh flan sau khi làm xong có mùi trứng đậm đặc và hơi tanh, cách khử mùi tanh của trứng gà như thế nào?

Có rất nhiều lí do khiến bánh flan bị tanh, có thể kể đến như đánh trứng chưa kĩ, lượng sữa không đủ,...

Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 10
Thêm vani vào để khử mùi tanh của trứng

Bạn có thể thử cách khử mùi tanh của trứng khi làm bánh như thêm chút vani vào khi đánh trứng. Lưu ý hấp hoặc nướng đủ độ và tránh làm rơi nước xuống mặt bánh.

Một cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan khác bạn có thể áp dụng đó là: khi đánh trứng bước đầu thì đánh kỹ cho lòng trắng và lòng đỏ hòa tan vào nhau.

Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan - Ảnh 11

Đánh kỹ cho lòng trắng và lòng đỏ hòa tan vào nhau để trứng chín tốt hơn mà

không hề tanh mùi khi đổ hỗn hợp sữa nóng vào

Với cách này, bạn sẽ không phải rây hỗn hợp để lọc lòng trắng trứng. Đồng thời trứng sẽ chín tốt hơn mà không hề tanh mùi khi đổ hỗn hợp sữa nóng vào sau đó.

Hi vọng qua những chia sẻ về công thức làm bánh Flan và Cách làm khử bớt mùi tanh của trứng trong bánh flan bạn sẽ dễ dàng làm được món bánh ngon đúng chuẩn. Chúc các bạn thành công nhé!

Công thức làm bánh flan ngon chuẩn vị

Công thức làm bánh flan ngon chuẩn vị

Cách làm này cho bạn món bánh flan (caramen) béo ngậy, mịn và rất thơm, là món ăn chơi yêu thích của nhiều người, đặc biệt là các bé.

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