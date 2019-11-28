Cách làm khoai tây chiên giòn ngon tại nhà nhất định bạn phải biết

Khoai tây là nguyên liệu chính của món ăn này. Do đó, khâu chọn khoai tây vô cùng quan trọng. Khoai tây cứng thể hiện độ tươi ngon. Bề mặt trơn tru, mịn, ít hoặc không trầy xước sẽ đảm bảo chất lượng hơn. Tránh xa khoai tây đã mọc mầm vì độc tố trong chúng có hại tới sức khỏe.

Khoai tây là một loại củ chứa nhiều dinh dưỡng , vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và chất xơ rất tốt cho sức khỏe . Do đó khoai tây được lựa chọn làm món ăn chính của nhiều gia đình, nhất là món khoai tây chiên cực kỳ được yêu thích, phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người, nhất là trẻ em. Nếu bạn đang tìm kiếm cách làm khoai tây chiên giòn ngon tại nhà hay cách làm khoai tây chiên cho bé thì hãy tham khảo và áp dụng những bí kíp ngay dưới đây.

Khoai tây chiên bột năng là một món ăn kết hợp vị béo của khoai chiên và ngậy của bột năng. Nguyên liệu của món ăn này gồm có khoai tây, trứng gà, bột mì, bột năng và một ít bột chiên giòn để món ăn đúng với cái tên gọi của nó.

Trước khi chiên khoai thì bạn phải trải qua bước sơ chế. Trong đó, cách cắt khoai tây phụ thuộc vào loại khoai tây chiên mà bạn muốn làm. Đó có thể là khoai tây chiên xù, khoai tây chiên bơ hay khoai tây chiên lát mỏng. Tương ứng với mỗi cách làm khoai tây chiên giòn ngon ở bên dưới, chúng tôi sẽ chỉ bạn chi tiết cách khoai tây chiên như thế nào cho phù hợp.

Khoai tây chiên bột năng thơm ngon ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch khoai tây, sau đó đem cắt thành que dài bằng ngón tay vừa ăn. Vừa cắt vừa cho vào chậu nước mát để tránh thâm khoai, màu sắc không được đẹp. Vớt ra rổ và để cho ráo khoai.

Bước 2: Mẹo nhỏ để khoai chiên nhanh chín và giòn hơn là cho khoai vào nước muối luộc nhanh từ 2-3 phút. Lại vớt ra rổ và để ráo.

Bước 3: Trộn bột mì, bột năng và một ít nước thành hỗn hợp sền sệt. Cho khoai tây đã ráo nước vào hỗn hợp.

Bước 4: Đánh tan trứng rồi cho khoai tây đã tẩm bột vào trộn đều. Điều này thực hiện trước khi bạn lăn khoai tây trên bột chiên giòn để bột dính chặt lên bề mặt khoai.

Bước 5: Bắc chảo và cho dầu vào, sôi già. Cho từng miếng khoai vào chảo rồi chiên. Lưu ý, dầu phải ngập khoai để khoai chín đều và nhanh. Đảo đều, khi khoai chín vàng vớt ra đĩa có sẵn giấy thấm dầu và chờ nguội bớt rồi thưởng thức thôi.

Cách làm khoai tây chiên xù ngon

Khoai tây chiên xù đẹp từ vẻ bên ngoài và ngon giòn rụm đến tận bên trong từng miếng khoai. Nguyên liệu gồm có khoai tây, trứng, bột chiên xù và một ít muối.

Khoai tây bột chiên xù vàng sóng sánh hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế khoai: rửa sạch, gọt vỏ rồi luộc chín. Đợi ráo nước rồi cho khoai vào bát, dằm mịn, sau đó dùng tay vo thành từng viên kích thước bằng quả bóng bàn nhỏ.

Bước 2: Đánh đều trứng. Lần lượt cho viên khoai lăn qua trứng rồi đến bột chiên xù, lặp lại như thế 2 lần cho đều và dày bột. Cho các viên khoai vào tủ lạnh tầm 20 phút để bột dính chặt vào miếng khoai, khi chiên sẽ không bị rời.

Bước 3: Bắc chảo, sôi dầu già rồi cho từng viên khoai vào chiên tầm 3-4 phút, vớt khoai ra đĩa có giấy thấm dầu. Vậy là món ăn đã hoàn thành một cách ngon lành và dễ dàng đúng không nào.

Cách làm khoai tây chiên bơ

Khoai tây chiên bơ cực thơm và đỡ ngấy hơn các loại khoai tây chiên bột. Nguyên liệu của món ăn này gồm có khoai tây, bột chiên giòn, bơ thực vật và dầu ăn.

Khoai tây chiên bơ hấp dẫn thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Khoai tây đem gọt vỏ, rửa sạch với nước, cắt nhỏ thành que dài bằng ngón tay vừa ăn, bề ngang nhỏ bằng chiếc đũa để khoai nhanh chín giòn. Bỏ khoai vào chậu nước muối để tránh thâm khoai, vớt ra rửa lại với nước sạch và để ráo.

Bước 2: Đun nước sôi và luộc sơ khoai tầm 2 phút, vớt ra để ráo. Phủ bột chiên giòn đều lên khoai.

Bước 3: Chiên ngập khoai trong dầu sôi già đến khi vàng đều thì vớt ra giấy thấm dầu. Sau đó đun nóng một lượng bơ vừa đủ, khoảng 1 muỗng canh trên chảo sạch, rồi cho khoai vào đảo đều tầm 1 phút. Vớt ra đĩa và thưởng thức cùng tương ớt cay cay ngọt ngọt thôi nào!

Cách làm khoai tây chiên lát mỏng

Chỉ cần nghĩ đến cảm giác từng lát khoai tây chiên mỏng giòn tan trong miệng sẽ khiến bạn không thể không vào bếp ngay với món ăn này. Nguyên liệu gồm có khoai tây, bột phô mai, muối, dầu ăn.

Khoai tây chiên lát mỏng giòn tan - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch khoai. Dùng dao bào thành từng lát mỏng như snack khoai tây. Sau đó cho vào nước muối loãng ngâm khoảng 20 phút rồi vớt ra, để ráo nước.

Bước 2: Đun sôi dầu ăn rồi hạ lửa nhỏ. Cho khoai vào chiên đến khi vàng cong thì vớt ra giấy thấm dầu. Mẹo nhỏ là nếu bạn muốn khoai giòn hơn thì cho một tí muối vào dầu trước khi chiên nhé.

Bước 3: Rắc đều một lớp mỏng phô mai lên khoai để tạo màu hấp dẫn và mùi thơm cho món ăn tuyệt vời này. Cùng đắm chìm ngất ngây trong món ăn này thôi nào.

Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn biết thêm nhiều cách làm khoai tây chiên giòn ngon tại nhà nhất để chuẩn bị đối phó với những cơn đói, thèm đồ ăn vặt hay đơn giản là để nhâm nhi và xem phim một mình.