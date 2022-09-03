Cách làm kẹo chuối cuộn dẻo ngon, ngọt bùi hấp dẫn, thỏa sức nhâm nhi những ngày nghỉ lễ tại nhà!

- Đầu tiêm, chuối sứ mua về, bạn tiến hành lột sạch vỏ chuối và xếp lên khay sạch như hình, sau đó đem phơi hong 1 nắng, cho đến khi nào chuối trông vàng và hơi bị thâm, để làm cho chuối dai và dẻo hơn nhé.

Bến Tre vốn nổi tiếng bốn phương với những món đặc sản và các loại bánh kẹo được chế biến từ dừa. Thế nhưng, nền ẩm thực của Bến Tre không chỉ “một màu” với dừa thôi đâu, nơi đây còn là nơi ra đời của vô vàn những món ăn đa dạng, đặc sắc, với muôn kiểu nguyên liệu độc đáo khác nữa. Trong đó, nhất định phải kể đến món kẹo chuối cuộn - món kẹo dẻo ngon, hấp dẫn mỗi dịp tết đến của người Bến Tre và nhiều vùng miền cả nước. Giờ đây, chẳng cần phải đợi đến tết mới được thưởng thức lại loại kẹo hấp dẫn này nữa, với công thức siêu đơn giản sắp được chúng tôi chia sẻ dưới đây, các chị em hoàn toàn có thể tự trổ tài tại nhà nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nào!

- Bạn chỉ cần lần lượt đặt mỗi trái chuối lên mặt thớt, sau đó dùng mặt dao tán nhuyễn chuối ra như hình, rồi cho vào thố lớn là được nhé.

- Tiếp đó, bạn chuẩn bị 6 cái bánh phồng nếp (loại nướng sẵn), rồi đem phơi sương 1 đêm cho mềm, sau đó đem bảo quản trong bịch trước khi dùng để cuộn chuối, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị đầu tiên rồi nhé.

- Cũng ở công đoạn này, các chị em lưu ý không nên dùng máy xay sinh tố để xay nhuyễn chuối, vì cách làm này sẽ làm cho kẹo chuối không được ngon, các thớ chuối sẽ bị đứt nên thành phẩm kẹo sẽ không có được độ dẻo ngon hoàn hảo.

Bước 3: Ướp chuối

Công đoạn ướp chuối với đường và các gia vị!

- Trước tiên, bạn tiến hành sơ chế các nguyên liệu như sau:

Gừng: cạo vỏ, rửa sạch và thái thành sợi.

Thơm: gọt vỏ, rửa sạch, sau đó cắt lát và đập dập.

Chanh: vắt lấy nước cốt.

- Kế đó, bạn lần lượt cho vào thố chuối các gia vị sau: 600gr đường cát, thơm đập dập, gừng thái sợi và nước cốt chanh mới chuẩn bị, sau đó tiến hành trộn đều, và để yên trong khoảng 3 tiếng trở lên, cho đến khi đường tan chảy là được.

- Với quá trình ướp chuối này, bạn nên đậy kín nắp và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh nhé.

Bước 4: Rang đậu phộng và mè

Rang đều đậu phộng và mè trắng!

- Ở bước chế biến này, bạn chỉ việc bắc chảo lên bếp và bật bếp ở lửa vừa, sau đó tiến hành cho đậu phộng vào rang, đảo đều tay cho đến khi nào tróc vỏ là được.

- Sau đó, cũng tương tự như vậy, bạn rang mè với lửa nhỏ cho đến khi nào có màu vàng đẹp mắt nhé.

Bước 5: Sên chuối

Quy trình sên chuối và cách kiểm tra độ dẻo ngon của kẹo!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và tiến hành sên phần chuối đã ướp ở lửa vừa, cho đến khi nào đường tan hết là đạt.

- Sau 15 phút, bạn chỉnh lại lửa nhỏ và tiếp tục dùng đũa khuấy đều chuối liên tục cho đến khi nào hỗn hợp chuối sệt và có màu đậm lại thì bắt đầu kiểm tra.

- Kế đó, bạn tiếp tục chuẩn bị 1 chén nước muối pha loãng, múc lượng nhỏ hỗn hợp chuối cho vào chén để kiểm tra kẹo chuối đạt chưa. Nếu kẹo còn nguyên, không bị rã ra và có độ dẻo, mềm thì là đạt rồi đấy.

- Lúc này, bạn chỉ cần tranh thủ cho hết phần đậu phộng rang (đã bóc vỏ) và mè rang vào chung, rồi tiến hành trộn đều và tắt bếp. Lưu ý không nên để quá lâu, kẻo làm cho kẹo bị cháy, gây đắng nhé.

Bước 6: Cuộn kẹo chuối

Tiến hành tạo hình cho kẹo chuối cuộn!

- Đến đây thì bạn chỉ việc đặt một miếng nilon lên bề mặt phẳng sạch, sau đó tiến hành đặt 1 lớp bánh phồng nếp (đã phơi sương lên, rồi múc kẹo chuối trải và tán đều lên bánh như hình.

- Tiếp đó, bạn cuộn tròn bánh chuối lại, vừa cuộn vừa nén chặt ngay khi chuối còn ấm nóng.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cắt kẹo thành những khoanh có độ dày vừa ăn là đã hoàn thành món kẹo chuối cuộn trứ danh rồi nhé!

Thành phẩm

Kẹo chuối cuộn dẻo ngon, ngọt thơm nức mũi, ăn là thích mê!

Kẹo chuối cuộn độc đáo với màu nâu đẹp mắt cùng kết cấu dẻo thơm hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ dẻo, vị ngọt đậm, bùi bùi của đậu phộng và mè rang, xen lẫn hương thơm của gừng và đâu đó là chút vị chua ngọt của thơm. Đảm bảo nếm thử một lần là nhớ mãi không quên nhé!

Mẹo chọn mua chuối tươi ngon, ngọt thơm

- Để làm kẹo chuối ngon, bạn nên chọn mua những nải chuối sứ đã chín đều cả cuống và thân quả, thì thành phẩm sẽ không có vị chát,

- Đồng thời, nên chọn những quả chuối có kích thước trái tự nhiên, tránh trái quá lớn, hay bị mềm nhũn, dập nát.

- Bên cạnh đó, hạn chế chọn những trái có vỏ bóng, non, vỏ dày, đẹp mắt, vì đó có thể là những nải chuối đã bị phun hóa chất để bảo quản.

Trên đây là công thức làm món kẹo chuối cuộn dẻo ngon, ngọt bùi, chuẩn hương vị Bến Tre tại nhà. Tuy cách làm có đôi chút cầu kỳ tỉ mỉ, nhưng thành quả mang hương vị độc đáo này chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu. Chẳng vậy mà món kẹo có vẻ ngoài vô cùng dân dã này lại được chọn làm món kẹo khoái khẩu của nhiều thực khách ở nhiều độ tuổi khác nhau sao!? Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!