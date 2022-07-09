Cách làm gà bó xôi vàng giòn, thơm ngon béo ngậy bằng nồi chiên không dầu!

Gà bó xôi hay còn có cái tên rất lạ là “Gà không lối thoát” - với ngoại hình kích thích vị giác từ lớp xôi chiên vàng rụm cùng hương vị gà thơm mềm, đậm vị được bọc bên trong, đây là món ăn “must try” khi các thực khách sành ăn ghé thăm Sài Gòn nhé. Bởi đâu mà món ăn này lại có nhiều sức hút đến vậy !? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm gà bó xôi thơm ngon, vàng ruộm bằng nồi chiên không dầu tại nhà nhé!

Tuy nhiên, đây là một món ăn đậm chất truyền thống Việt Nam với phần vỏ là lớp xôi giòn, vàng óng. Không chỉ hấp dẫn thực khách ở phần xôi chiên vàng phồng, mà còn đánh thức vị giác người thưởng thức ở vị ngon ngọt tự nhiên của thịt gà và vị đậm đà của gia vị đi kèm.

Ban đầu gà bó xôi có tên gọi rất đặc biệt là “gà không lối thoát” hay một cái tên mỹ miều hơn cả là Kim Kê Ấn Ngọc. Nhiều người tìm hiểu văn hóa ẩm thực Trung Hoa có thể lầm tưởng món gà này và món gà ăn mày của Trung Quốc là một.

Giờ thì hãy cùng bắt tay vào làm món Gà bó xôi thơm ngon, chuẩn vị bằng nồi chiên không dầu ngay tại nhà nào!

Cách làm gà bó xôi chuẩn ngon cho các thực khách sành ăn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm Gà bó xôi vàng ruộm thơm ngon, ăn là mê!

Đùi gà 500 gr

Gạo nếp 500 gr

Nước cốt nghệ tươi 50 ml

Bột ngũ vị hương 1/4 muỗng cà phê

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Tương ớt 1 muỗng cà phê

Dầu hào 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ muối/ tiêu xay) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, dao, thớt,...

Các bước tiến hành chế biến Gà bó xôi bằng nồi chiên không dầu

Bước 1: Vo gạo nếp

Công đoạn làm sạch và lên màu vàng tươi cho gạo!

- Trước tiên, với gạo nếp mua về, bạn đem vo 1-2 lần với nước sạch cho loại hết bụi bẩn rồi để ráo nước.

- Tiếp đó, bạn cho chỗ gạo nếp đã được vo sạch vào thau và cho thêm 50ml nước cốt nghệ (hoặc 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ) vào và dùng đũa đảo đều lên để được màu vàng đều như hình. Sau đó, bạn chỉ việc để yên như vậy khoảng 20 phút cho gạo nếp thấm màu nghệ nhé.

- Cuối cùng, sau khi đã đủ 20 phút, bạn đem gạo nếp đi rửa lại với nước sạch một lần và để ráo là xong khâu chuẩn bị gạo nếp rồi nhé.

Bước 2 : Nấu xôi

Hạt xôi nở đều và dẻo ngon!

Ở công đoạn này, bạn sẽ nấu xôi bằng nồi cơm điện.

- Đầu tiên bạn cho hết phần gạo nếp đã được chuẩn bị ở bước trên vào nồi, tiếp đó lần lượt cho thêm 100ml nước (sao cho xâm xấp mặt gạo) và 1 muỗng cà phê muối vào, rồi bật ở chế độ nấu (cook).

- Khi thấy xôi đã hết nước, hạt cơm nở khô dẻo đều thì bạn tắt bếp và dùng vá đảo đều lên như hình là đạt nhé.

Bước 3: Sơ chế và ướp thịt gà



Bạn nhớ để gà ướp trong 30 phút cho thấm đều gia vị

- Với 500gr đùi gà mua về, bạn đem đi làm sạch và khử mùi hôi bằng cách dùng một ít muối để chà xát lên toàn bộ bề mặt thịt gà, sau đó đem rửa lại với nước sạch vài lần rồi để ráo nước là được nhé.

- Tiếp đó, bạn có thể dùng dao để khứa khoảng 2 - 3 đường ở 2 cạnh bên của đùi gà để thịt gà dễ dàng thấm gia vị hơn khi ướp.

- Cùng lúc đó, bạn chuẩn bị sốt ướp gà theo tỉ lệ sau: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê tương ớt và 1/2 muỗng cà phê dầu hào. Trộn thật đều cho gia vị hòa quyện là được.

- Cuối cùng, bạn cho toàn bộ phần thịt gà đã được sơ chế vào tô và rưới hết phần nước sốt vừa được trộn lên. Xoa cho thật đều và ướp trong 30 phút cho đùi gà thấm đều gia vị nhé.

Bước 4: Nướng thịt gà bằng nồi chiên không dầu

Đùi gà chín vàng thơm lừng!

- Sau khi đã được ướp đủ 30 phút, bạn xếp đùi gà vào nồi chiên không dầu và tiến hành nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong vòng 15 - 20 phút.

- Khi thấy đùi gà chín vàng 2 mặt thì bạn tắt bếp và gắp đùi gà ra đĩa là được.

Bước 5: Bọc gà bó xôi

Bạn bọc chắc tay để tạo hình chuẩn đẹp nhé!

- Đến bước này, trước tiên bạn cần chuẩn bị thớt và màng bọc như hình.

- Tiếp đó tiến hành cho một lượng xôi vừa đủ lên màng thực phẩm và dùng cây cán bột để cán đều mà mỏng phần xôi ra.

- Kế đó bạn chỉ việc cho phần đùi gà lên trên và tiến hành cuộn cơm bao quanh đùi gà như hình. Bạn nhớ chèn chặt và kéo màng thực phẩm cho chắc để tạo hình được hình chiếc đùi gà mập ú, chắc chắn và ngon mắt nhé.

Bước 6: Chiên gà bằng nồi chiên không dầu

Bạn nhớ lót giấy nến để thành phẩm không bị dính nhé!

- Để thành phẩm không bị dính vào nồi chiên không dầu, bạn cần chuẩn bị một lớp giấy nến lót vào đáy nồi rồi mới lần lượt cho toàn bộ phần gà vừa bọc với xôi vào nhé.

- Tiếp đó, bạn dùng cọ phết đều 1 muỗng canh dầu ăn lên toàn bộ bề mặt của từng chiếc đùi gà bó xôi và tiến hành chiên ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 15 phút.

- Kế đến, sau khi chiên đủ 15 phút, bạn trở mặt đùi và gà tiếp tục phết thêm 1 muỗng dầu ăn nữa và tiến hành chiên ở thêm khoảng 15 phút ở nhiệt độ 200 độ C.

- Khi thấy phần xôi hai mặt đã chín vàng đều thì bạn có thể tắt bếp và đem ra thưởng thức ngay cho nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Gà bó xôi vàng giòn thơm lừng với phần thịt gà mềm và đậm vị!

Gà bó xôi với lớp áo xôi chiên vàng giòn đẹp mắt, cùng lớp thịt gà mềm đậm đà gia vị như muốn tan ngay ra trong miệng, dùng chung với chút tương ớt cay cay tê tê nữa thì đúng chuẩn ngon đê mê, ngon điêu đứng luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn thịt gà tươi ngon

Gà tơ là loại gà thích hợp nhất cho món Gà bó xôi!

- Loại gà thích hợp nhất để làm gà bó xôi chính là gà tơ, thịt vừa chắc lại ngọt, đúng chuẩn hương vị nhé.

- Thịt gà tươi sạch luôn có lớp da bên ngoài vàng óng tươi sáng, không bị bầm tím hay xuất hiện các đốm li ti trên bề mặt.

- Phần thịt gà tươi ngon thì có màu đỏ hồng hào, ấn vào có độ săn chắc, đàn hồi rõ rệt.

- Ngoài ra, bạn nên hạn chế mua thịt gà đã bị chảy nhớt, ngửi được mùi hôi tanh lạ thường, bởi đây thường là thịt gà đã được để lâu, chất lượng kém.

Mẹo chọn mua gạo nếp dẻo thơm

Gạo nếp dẻo ngon có hạt tròn đều và hương thơm tự nhiên!

- Gạo nếp ngon dẻo thông thường là những hạt có màu trắng đục, kích cỡ đồng đều, căng bóng và không xuất hiện các đốm li ti lạ thường trên bề mặt.

- Bên cạnh đó, khi nếm thử bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt dịu cùng hương thơm thoang thoảng đặc trưng của gạo nếp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế mua nếp đã chuyển sang vàng, thậm chí khi ấn vào còn dễ gãy vụn, hương thơm nồng nặc bởi đó có thể là nếp đã để quá lâu, ăn sẽ không ngon.

Trên đây là cách làm Gà bó xôi chuẩn vị cho các thực khách sành ăn bằng nồi chiên không dầu siêu tiện lợi tại nhà. Với hình thức bắt mắt cùng hương vị đậm đà, đây chắc chắn sẽ là món ăn “đủ mạnh” để khiến các thành viên trong gia đình trầm trồ đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!