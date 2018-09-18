Cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh đơn giản tại nhà

Đơn giản hơn làm bánh trung thu truyền thống rất nhiều, nguyên liệu thì lại vô cùng rẻ và dễ kiếm. Học ngay cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh chiêu đãi cả nhà tết đoàn viên theo hướng dẫn dưới đây.
- Có gì trong hộp bánh trung thu độc đáo gắn mác ‘không dành cho người lớn’ mà trẻ em mê thích đến vậy?
- Công thức cực chuẩn làm bánh Trung thu nhân dừa ngon mê ly
Bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh không những đẹp mắt mà còn rất ngon và không sợ bánh nhiều đường, quá ngọt. Với cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh dưới đây, bà nội trợ có thể tự mình làm những chiếc bánh trung thu ngon miệng và an toàn ngay tại nhà cho gia đình mình.
Bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh có màu sắc vô cùng bắt mắt
Chuẩn bị nguyên liệu làm bánh trung thu khoai lang tím
- Khoai lang tím: 500g
- Đậu xanh đã bỏ vỏ: 200g
- Whipping cream: 2 muỗng
- Sữa đặc: 3 muỗng đầy
- Đường kính trắng: 2 muỗng
- Muối tinh, dầu ăn
- Máy xay sinh tố, chảo chống dính, khuôn ép bánh trung thu
Cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh
Phần nhân đậu xanh
Vo sạch đậu xanh với 2-3 nước để loại bỏ hết bụi bẩn, tạp chất và hạt hỏng
Ngâm đậu xanh trong nước từ 2-3 tiếng trước khi nấu
Đậu xanh nên được ngâm trước khi nấu để khi hấp nhanh chín mềm
Sau khi đậu xanh đã ngâm xong thì đổ ra xửng hấp, trộn với vài hạt muối tinh và 1 muỗng dầu ăn
Hấp đậu xanh khoảng 30-40 phút cho đến khi hạt đậu chín nhừ là được
Cho đậu xanh đã hấp mềm, 1 muỗng whipping cream, 2 muỗng đường kính trắng vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn
Bắc chảo chống dính lên bếp, đun nhỏ lửa cho khô chảo rồi láng chảo nửa thìa dầu ăn. Sau đó, đổ hỗn hợp đậu xanh vừa xay vào chảo, sên thật nhỏ lửa cho đến khi đậu khô dẻo, mềm mịn có thể nặn được thành khối như bột bánh là được
Nhấc chảo ra khỏi bếp, bật quạt để nhân đậu xanh vừa sên nhanh nguội. Khi nhân đậu xanh đã nguội, bạn chia đều thành 6 phần bằng nhau, sau đó vo viên lại
Nhân đậu xanh không nên quá khô hay quá ướt
Phần vỏ khoai lang tím
Khoai lang tím đem rửa sạch, sau đó cạo sạch vỏ, cắt khoanh cho mau chín rồi đem cho vào nồi hấp khoảng 20 phút cho chín mềm
Dùng nĩa nghiền nát khoai lang tím vừa hấp, sau đó cho khoai vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn
Đem trộn khoai lang tím vừa xay với sữa đặc đã chuẩn bị và 1 thìa whipping cream
Tương tự như với phần nhân đậu xanh, bạn cũng chia khoai lang tím thành 6 phần bằng nhau, sau đó vo tròn lại
Phần vỏ từ khoai lang tím nên mềm và khô vừa, nếu khô quá bánh sẽ nứt vỡ
Tiến hành làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh
Ấn dẹt rồi dàn đều phần vỏ khoai lang tím trong lòng bàn tay, sau đó đặt viên nhân đậu xanh vào giữa. Bọc kín phần vỏ lại sao cho phần vỏ bao trọn hết phần nhân. Dùng 2 bàn tay bọc lấy viên bánh rồi nắm nhẹ để vỏ dính chặt hơn vào nhân, giúp bánh chắc hơn khi cho vào khuôn
Làm hết các phần bánh còn lại, sau đó phết một lớp dầu ăn thật mỏng lên khuôn để chống dính rồi mới cho bánh vào, ấn đều đến khi đáy bánh nhẵn mịn
Nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi khuôn là đã hoàn thành.
Bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh phù hợp với người ít ăn ngọt
Bánh trung thu khoai lang tím có vị ngọt thanh tự nhiên rất dễ ăn, phù hợp với những người lớn tuổi không thích ăn quá nhiều ngọt. Bánh trung thu khoai lang tím còn là loại bánh có màu sắc vô cùng bắt mắt, đặt cạnh những chiếc bánh trung thu truyền thống sẽ giúp mâm cỗ tết đoàn viên thêm rực rỡ.