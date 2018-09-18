Cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh đơn giản tại nhà

Bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh không những đẹp mắt mà còn rất ngon và không sợ bánh nhiều đường, quá ngọt. Với cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh dưới đây, bà nội trợ có thể tự mình làm những chiếc bánh trung thu ngon miệng và an toàn ngay tại nhà cho gia đình mình.

- Đậu xanh đã bỏ vỏ: 200g

- Whipping cream: 2 muỗng

- Sữa đặc: 3 muỗng đầy

- Đường kính trắng: 2 muỗng

- Muối tinh, dầu ăn

- Máy xay sinh tố, chảo chống dính, khuôn ép bánh trung thu

Cách làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh

Phần nhân đậu xanh

Vo sạch đậu xanh với 2-3 nước để loại bỏ hết bụi bẩn, tạp chất và hạt hỏng

Ngâm đậu xanh trong nước từ 2-3 tiếng trước khi nấu

Đậu xanh nên được ngâm trước khi nấu để khi hấp nhanh chín mềm

Sau khi đậu xanh đã ngâm xong thì đổ ra xửng hấp, trộn với vài hạt muối tinh và 1 muỗng dầu ăn

Hấp đậu xanh khoảng 30-40 phút cho đến khi hạt đậu chín nhừ là được

Cho đậu xanh đã hấp mềm, 1 muỗng whipping cream, 2 muỗng đường kính trắng vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn

Bắc chảo chống dính lên bếp, đun nhỏ lửa cho khô chảo rồi láng chảo nửa thìa dầu ăn. Sau đó, đổ hỗn hợp đậu xanh vừa xay vào chảo, sên thật nhỏ lửa cho đến khi đậu khô dẻo, mềm mịn có thể nặn được thành khối như bột bánh là được

Nhấc chảo ra khỏi bếp, bật quạt để nhân đậu xanh vừa sên nhanh nguội. Khi nhân đậu xanh đã nguội, bạn chia đều thành 6 phần bằng nhau, sau đó vo viên lại

Nhân đậu xanh không nên quá khô hay quá ướt

Phần vỏ khoai lang tím

Khoai lang tím đem rửa sạch, sau đó cạo sạch vỏ, cắt khoanh cho mau chín rồi đem cho vào nồi hấp khoảng 20 phút cho chín mềm

Dùng nĩa nghiền nát khoai lang tím vừa hấp, sau đó cho khoai vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn

Đem trộn khoai lang tím vừa xay với sữa đặc đã chuẩn bị và 1 thìa whipping cream

Tương tự như với phần nhân đậu xanh, bạn cũng chia khoai lang tím thành 6 phần bằng nhau, sau đó vo tròn lại

Phần vỏ từ khoai lang tím nên mềm và khô vừa, nếu khô quá bánh sẽ nứt vỡ

Tiến hành làm bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh

Ấn dẹt rồi dàn đều phần vỏ khoai lang tím trong lòng bàn tay, sau đó đặt viên nhân đậu xanh vào giữa. Bọc kín phần vỏ lại sao cho phần vỏ bao trọn hết phần nhân. Dùng 2 bàn tay bọc lấy viên bánh rồi nắm nhẹ để vỏ dính chặt hơn vào nhân, giúp bánh chắc hơn khi cho vào khuôn

Làm hết các phần bánh còn lại, sau đó phết một lớp dầu ăn thật mỏng lên khuôn để chống dính rồi mới cho bánh vào, ấn đều đến khi đáy bánh nhẵn mịn

Nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi khuôn là đã hoàn thành.

Bánh trung thu khoai lang tím nhân đậu xanh phù hợp với người ít ăn ngọt

Bánh trung thu khoai lang tím có vị ngọt thanh tự nhiên rất dễ ăn, phù hợp với những người lớn tuổi không thích ăn quá nhiều ngọt. Bánh trung thu khoai lang tím còn là loại bánh có màu sắc vô cùng bắt mắt, đặt cạnh những chiếc bánh trung thu truyền thống sẽ giúp mâm cỗ tết đoàn viên thêm rực rỡ.