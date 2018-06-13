Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời

Vào bếp 13/06/2018 10:48

Thịt ba chỉ rất được yêu thích vì có phần nạc và mỡ xen lẫn nhau, rất mềm ngon mà không gây ngấy. Bạn phân vân không biết cách làm món ngon với thịt ba chỉ. Với những công thức chế biến các món ăn ngon từ thịt ba chỉ sau đây sẽ giúp gia đình bạn có bữa cơm hấp dẫn, "chuẩn không cần chỉnh". Cùng khám phá ngay nhé!

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 1

Thịt ba chỉ có phần nạc và mỡ xen lẫn nhau, rất mềm ngon mà không gây ngấy

-Ảnh: Internet

1. Thịt xíu mại

Món thịt xíu mại có cách thực hiện rất đơn giản. Bạn chỉ cần vài thay đổi trong tỷ lệ ướp gia vị. Món thịt chiên kiểu này thích hợp cho những ai không có thời gian hay cả những ai ít khi vào bếp. Bạn có thể ăn kèm thịt chiên với cơm hoặc kết hợp với mì Quảng hay cao lầu.

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 2
Thịt xíu mại -Ảnh: Internet

2. Thịt ba chỉ kho dứa

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 3

Thịt ba chỉ kho dứa -Ảnh: Internet

Thịt ba chỉ kho chung dứa với vị chua ngọt của dứa, vị cay nhẹ, thơm nồng của gừng rất thích hợp cho bữa cơm gia đình vào những ngày se lạnh. Món mặn này sẽ giúp kích thích vị giác và  khiến bạn nhất định sẽ bị thuyết phục cho mà xem.

3. Thịt rang cháy cạnh

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 4

 Thịt ba chỉ rang cháy cạnh -Ảnh: Internet

Thịt rang cháy cạnh là món ăn thích hợp cho cả mùa hè hay mùa đông, trời nóng hay trời mát. Đặc biệt món ăn này rất được “chuộng” trong mâm cơm các gia đình Việt, đặc biệt là ở miền Bắc.

Bạn có thể thực hiện món ăn thịt rang cháy cạnh để đổi món cho cả nhà thêm lạ miệng nhé!

4. Thịt ba chỉ chiên sả

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 5

Thịt ba chỉ chiên sả -Ảnh: Internet

Thịt chiên sả thơm ngon với mùi thơm của sả hòa quyện cùng ngũ vị hương thấm đều trong từng miếng thịt rất hấp dẫn. Bạn có thể dùng kèm món thịt này với rau sống hay dưa leo, dưa chua cùng cơm trắng hoặcldùng làm món nhậu.

 5. Thịt ba chỉ rim

Món thịt ba chỉ rim với vị mặn ngọt rất dễ đưa cơm, có thể dùng kèm với rau xanh. Bạn có thể thêm chút phá cách nho nhỏ dùng tương để miếng thịt đậm đà ngon miệng và bơ đậu phộng để miếng thịt càng tăng độ béo.

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 6

Món thịt ba chỉ rim mặn rất được các bạn nội trợ ưu ái -Ảnh: Internet

 6. Thịt ba chỉ kho nấm

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 7

 Thịt ba chỉ kho nấm thơm ngon mà có cách chế biến đơn giản -Ảnh: Internet

Thịt ba chỉ kho nấm có cách chế biến đơn giản mà rất thơm ngon, đậm đà mà không kém phần hấp dẫn. Món ăn này rất thích hợp cho các bữa tối quây quần ấm cúng bên gia đình.

7. Thịt ba chỉ chưng mắm tép

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 8

Thịt ba chỉ chưng mắm tép -Ảnh: Internet

Thịt ba chỉ chưng mắm tép là món thịt nổi tiếng Hàng Bè được làm bằng cách xay nhỏ thịt ra. Bạn có thể biến tấu để cả miếng thịt giúp miếng thịt ngọt hơn, thơm hơn. Đây là một trong các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà bạn hãy thử  làm và cảm nhận nhé!

8. Thịt ba chỉ nướng

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 9

 Thịt ba chỉ nướng -Ảnh: Internet

Thịt ba chỉ nướng có hương vị thơm ngon được rất nhiều người yêu thích. Để món thịt ba chỉ nướng trở nên đậm đà hấp dẫn hơn, bạn có thể thêm  phần nước sốt củ kiệu chua ngọt để món thịt nướng không bị khô và giúp cân bằng vị giác hơn.

9. Thịt ba chỉ tôm rim mật ong

Các món ăn ngon từ thịt ba chỉ đậm đà, ăn 1 lần là mê cả đời - Ảnh 10

Thịt ba chỉ tôm rim mật ong -Ảnh: Internet

Thịt ba chỉ tôm rim mật ong với  miếng thịt vàng ươm quyện cùng vị thơm của nước mắm, vị ngọt thơm ngon của mật ong. Món ăn này có cách thực hiện rất đơn giản, dễ làm mà rất thơm ngon. Bữa cơm của bạn sẽ trở nên vô cùng thú vị và hấp dẫn.

Vậy là chỉ cần một chút tỉ mỉ và sáng tạo là bạn đã có thể chế biến các món ăn ngon từ thịt ba chỉ hấp dẫn lại đậm đà xuất sắc vừa vệ sinh lại  giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình. Thỉnh thoảng chị em hãy thực hiện  cách chế biến món ngon từ thịt ba chỉ  vừa chia sẻ nhé!

Cách làm món thịt ba chỉ kho tàu ngon đúng kiểu miền Bắc

Cách làm món thịt ba chỉ kho tàu ngon đúng kiểu miền Bắc

Thịt kho tàu vốn là món ăn phổ biến trên mâm cơm người Việt, nhưng làm cách nào cho chuẩn vị miền Bắc giúp miếng thịt thơm mềm, bóng bẩy lại không nhiều người biết bí quyết đâu nhé!

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