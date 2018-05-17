Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán

Bước 1 : Cam cắt đôi trái, 1/2 trái cắt múi cau để trang trí, 1/2 trái còn lại vắt lấy 20 ml nước cốt dùng cho pha chế

Trà đào cam sả mang lại nhiều công dụng với sức khỏe như chống táo bón, ngăn chặn bệnh thiếu máu. Đặc biệt là giúp bổ sung nguồn vitamin A cho mắt khỏe mạnh, nhất là những người già.

Bước 2 : Sả cây rửa sạch, lặt bỏ phần lá già, lá héo, cắt gốc, xắt nhỏ rồi đập dập và cho vào nồi nấu lấy nước. Để lại 1 cây cắt lát trang trí.

Lưu ý: Cam chọn quả có màu vàng vừa đẹp mắt lại vừa thơm.

Cho sả vào nồi để nấu nước -Ảnh: Internet

Lấy đào hộp ra ngoài và cắt miếng. Pha trà túi lọc trong 1 ly nước nóng.

Pha trà túi lọc -Ảnh: Internet

Bước 3:

Lấy đào ra khỏi hộp -Ảnh: Internet

Với cách nấu trà đào ngon, bạn cho lần lượt tất cả nguyên liệu vào một chiếc bình lắc.

Lần lượt cho tất cả các nguyên liệu vào bình lắc -Ảnh: Internet

Trước tiên là nước trà túi lọc, nước nấu sả vào, sau đó là cho nước cốt cam. Tiếp theo cho siro đào vào ly trà. Cuối cùng là cho thêm đá viên, đậy kín nắp bình rồi lắc mạnh cho các nguyên liệu hòa quyện đến khi nào thân bình lạnh là được. Dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp.

Trà đào cam sả -Ảnh: Internet

Trình bày: Rót trà đào cam sả ra ly thủy tinh. Sau đó cho thêm vài miếng đào ngâm cùng lát cam vàng hoặc cam cắt múi cau và sả cắt lát vào để trang trí cho thức uống thêm phần sinh động, hấp dẫn.

Món trà đào cam sả với hương thơm từ sả rất hợp khi kết hợp với cam -Ảnh: Internet

Cách pha trà đào cam sả với hương thơm từ sả rất hợp khi đi cùng cam. Với một phần cam để nguyên vỏ sẽ giúp lưu giữ lượng tinh dầu trong vỏ cam và hòa quyện cùng sả. Nếu không thích hương thơm của sả và cam, bạn có thể thực hiện cách nấu trà đào tươi với nguyên liệu là đào tươi và đường.

Trà đào tươi -Ảnh: Internet

Hy vọng cách làm trà đào cam sả ngon với vài bước đơn giản vừa hướng dẫn trên sẽ giúp bạn có thêm một ly trà đào vừa thơm ngon, vừa mát lạnh giải nhiệt. Không quá khó để thực hiệ món thức uống này phải không nào!

Món trà đào cam sả ngon tuyệt sẽ giúp bạn thêm năng lượng để khởi động ngày mới hiệu quả trong học tập, làm việc. Nhanh tay pha chế công thức trà đào cam sả đơn giản trên ngay nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng!