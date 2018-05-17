Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán

Vào bếp 17/05/2018 10:11

Trà đào cam sả là thức uống giải nhiệt, xua tan cơn khát cho ngày hè oi bức đang “gây bão” với giới trẻ. Món thức uống thơm ngon này hiện nay đang rất được yêu thích trong menu của các thương hiệu thức uống lớn. Cùng theo dõi hướng dẫn cách làm trà đào cam sả ngon đơn giản tại nhà ngay tại nhà nhé!

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 1
Trà đào cam sả có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe -Ảnh: Internet

Trà đào cam sả mang lại nhiều công dụng với sức khỏe như chống táo bón, ngăn chặn bệnh thiếu máu. Đặc biệt là giúp bổ sung nguồn vitamin A cho mắt khỏe mạnh, nhất là những người già.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 2
Nguyên liệu làm trà đào cam sả -Ảnh: Internet
  • 2 gói trà túi lọc
  • Sả: 3 cây
  • Đào hộp
  • Cam vàng: 1 trái (Dùng cam vàng để thức uống sau khi hoàn thành không bị đắng như khi sử dụng cam sành.)
  • Ít đá viên
  • 10 ml nước cốt chanh
  • 10 ml nước đường
  • 40ml siro đào
  • Một số dụng cụ: bếp nấu, nồi đun, bình lắc, dao, thớt, ly thủy tinh cao, muỗng, ống hút

2. Hướng dẫn cách làm trà đào cam sả ngon, thơm nồng, mát lạnh tại nhà 

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 3
Vắt lấy nước cốt dùng cho pha chế -Ảnh: Internet

Bước 1: Cam cắt đôi trái, 1/2 trái cắt múi cau để trang trí, 1/2 trái còn lại vắt lấy 20 ml nước cốt dùng cho pha chế

Lưu ý: Cam chọn quả có màu vàng vừa đẹp mắt lại vừa thơm.

Bước 2: Sả cây rửa sạch, lặt bỏ phần lá già, lá héo, cắt gốc, xắt nhỏ rồi đập dập và cho vào nồi nấu lấy nước. Để lại 1 cây cắt lát trang trí.

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 4
Cho sả vào nồi để nấu nước -Ảnh: Internet

Lấy đào hộp ra ngoài và cắt miếng. Pha trà túi lọc trong 1 ly nước nóng.

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 5
Pha trà túi lọc -Ảnh: Internet

Bước 3:

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 6
Lấy đào ra khỏi hộp -Ảnh: Internet

Với cách nấu trà đào ngon, bạn cho lần lượt  tất cả nguyên liệu vào một chiếc bình lắc.

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 7
Lần lượt cho tất cả các nguyên liệu vào bình lắc -Ảnh: Internet

Trước tiên là nước trà túi lọc, nước nấu sả vào, sau đó là cho nước cốt cam. Tiếp theo cho siro đào vào ly trà. Cuối cùng là cho thêm đá viên, đậy kín nắp bình rồi lắc mạnh cho các nguyên liệu hòa quyện đến khi nào thân bình lạnh là được. Dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp.

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 8
Trà đào cam sả -Ảnh: Internet

Trình bày: Rót trà đào cam sả ra ly thủy tinh. Sau đó cho thêm vài miếng đào ngâm cùng lát cam vàng hoặc cam cắt múi cau và sả cắt lát vào để trang trí cho thức uống thêm phần sinh động, hấp dẫn.

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 9
Món trà đào cam sả với hương thơm từ sả rất hợp khi kết hợp với cam -Ảnh: Internet

Cách pha trà đào cam sả với hương thơm từ sả rất hợp khi đi cùng cam. Với một phần cam để nguyên vỏ sẽ giúp lưu giữ lượng tinh dầu trong vỏ cam và hòa quyện cùng sả. Nếu không thích hương thơm của sả và cam, bạn có thể thực hiện cách nấu trà đào tươi với nguyên liệu là đào tươi và đường.

Bật mí cách làm trà đào cam sả thơm ngon mát lạnh hơn cả hàng quán - Ảnh 10
Trà đào tươi -Ảnh: Internet

Hy vọng cách làm trà đào cam sả ngon với vài bước đơn giản vừa hướng dẫn trên sẽ giúp bạn có thêm một ly trà đào vừa thơm ngon, vừa mát lạnh giải nhiệt. Không quá khó để thực hiệ món thức uống này phải không nào!

Món trà đào cam sả ngon tuyệt sẽ giúp bạn thêm năng lượng để khởi động ngày mới hiệu quả trong học tập, làm việc. Nhanh tay pha chế công thức trà đào cam sả đơn giản trên ngay nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

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