Chuẩn bị chanh, sả và gừng đun với nước theo công thức này: Làm mát gan, giảm cân sau 1 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/05/2018 16:57

Nếu đang muốn giảm cân nhanh, bạn hãy uống nước đun từ chanh, sả và gừng theo công thức sau đây mỗi ngày.

Nước uống từ chanh, gừng và sả này không chỉ giúp giảm cân nhanh mà còn tăng cường sức đề kháng, thanh lọc cơ thể cực hiệu nghiệm. 

Nước uống giảm cân chanh, sả và gừng

Chanh được rất nhiều người áp dụng trong các công thức, phương pháp giảm cân vì loại quả này chứa lượng dưỡng chất cực kỳ tốt trong việc đốt cháy mỡ thừa. 

Lượng axit tự nhiên dồi dào trong nước cốt chanh có khả năng phá hủy liên kết của chất béo tích tụ lâu ngày dưới da rồi đào thải ra ngoài thông qua đường nước tiểu. Nhờ đó, cơ thể sẽ săn chắc sau thời gian ngắn uống nước từ loại quả này.

Chanh còn chứa hàm lượng lớn pectin, loại chất có khả năng tăng cơ, đốt cháy chất béo, giảm cân vượt trội tương tự chất xơ trong các loại rau lá xanh. 

Ngoài ra, loại quả có vị chua này là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào cho cơ thể nhằm hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa béo phì, tăng cân mất kiểm soát, đồng thời làm chậm lão hóa cực kỳ tối ưu. Hơn thế, nước chanh có lượng calo cực thấp, do đó, uống nhiều không làm cơ thể dư năng lượng hay tích tụ đường. 

Chuẩn bị chanh, sả và gừng đun với nước theo công thức này: Làm mát gan, giảm cân sau 1 tuần - Ảnh 1
Nước giảm cân từ chanh và sả mang đến hiệu quả cực kỳ cao - Ảnh: Internet

Trong khi đó, sả và gừng đều có tính nóng, khi bổ sung vào cơ thể sẽ tăng nhiệt lượng làm chất béo tan chảy và thoát ra ngoài nhanh chóng thông qua tuyến mồ hôi. 

Lượng chất xơ, khoáng chất thiết yếu trong hai loại thực vật có vị cay này hỗ trợ cơ thể đốt cháy calo từ các thực phẩm khác hiệu quả. 

Nước chanh, gừng và sả làm tăng tốc quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể, nhờ đó, loại sạch hết độc tố, cặn bã, thậm chí là mỡ thừa.

Chính vì những nguyên nhân tuyệt vời trên trên, việc kết hợp chanh, gừng và sả để làm nước uống sẽ mang đến công dụng giảm cân tối ưu.

Cách làm nước giảm cân từ chanh, sả và gừng

Công thức 1: Nước detox

Nguyên liệu cần có: 

- 1 nhánh sả

- 1 quả chanh

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước lọc

- 2 lát gừng 

Cách thực hiện: 

Các nguyên liệu sau khi đã rửa sạch, để ráo nước thì thái thành từng lát mỏng cho vào bình thủy tinh có nắp. Tiếp đó, thêm nước lọc và mật ong vào, đậy kín nắp, giữ yên trong ngăn mát tủ lạnh sau khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể sử dụng. 

Bạn nên dùng nước detox thanh lọc, giảm cân từ sả, gừng và chanh này thay thế nước lọc mỗi ngày. Nhớ uống 1 ly trước các bữa ăn chính khoảng 20 phút. 

Chuẩn bị chanh, sả và gừng đun với nước theo công thức này: Làm mát gan, giảm cân sau 1 tuần - Ảnh 2
Không chỉ giúp giảm cân, nước chanh, gừng và sả còn thanh lọc cơ thể cực hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Công thức 2: Nước đun

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 nhánh sả tươi

- 1 quả chanh

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 lít nước lọc

- 2 lát gừng

Cách thực hiện:

Đun sôi 1 lít nước đã chuẩn bị. Sả rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng cho ra chiếc bát nhỏ. Chanh bóc vỏ thái nhuyễn, phần ruột thái thành lát mỏng. 

Khi nước bắt đầu sôi, cho sả, gừng và múi chanh vào, đợi sôi thì tắt bếp. Lúc này, đợi nước còn hơi ấm thì cho mật ong và vỏ chanh vào, đổ hỗn hợp vào bình thủy tinh là có thể thưởng thức. Cách này làm giảm vị đắng của vỏ chanh giúp bạn dễ uống hơn rất nhiều. 

Chuẩn bị chanh, sả và gừng đun với nước theo công thức này: Làm mát gan, giảm cân sau 1 tuần - Ảnh 3
Giảm cân từ nước chanh, gừng và sả vừa hiệu quả vừa an toàn cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Đối với loại nước này, bạn nên chia đều làm 4 phần để uống vào 3 bữa ăn chính và trước khi đi ngủ 2 giờ đồng hồ. 

Trong ngày, hãy bổ sung thêm thật nhiều nước để hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Kiên trì uống loại nước giảm cân từ nguyên liệu tự nhiên này, hiệu quả đạt được sẽ làm bạn vô cùng hài lòng.

Bạn vẫn nghĩ nước chanh có thể giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể, chống lão hóa nhưng các nhà khoa học lại nói thế này

Bạn vẫn nghĩ nước chanh có thể giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể, chống lão hóa nhưng các nhà khoa học lại nói thế này

Nước chanh là một loại đồ uống gần gũi nhiều người biết. Tuy nhiên, có những điều về nước chanh mọi người vẫn tin là đúng nhưng thực tế lại không phải vậy.

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