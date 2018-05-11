Thời khóa biểu uống nước lọc của người Nhật giúp cân nặng giảm 'vù vù' chỉ sau 1 tháng

Thiếu nước thường xuyên trong thời gian dài khiến cơ thể lâm vào tình trạng uể oải, đau nửa đầu, mệt mỏi, căng thẳng. Không những thế, khi thiếu nước, làn da mất đi độ ẩm tự nhiên mà trở nên khô ráp, nứt nẻ cực kỳ sần sùi.

Nước chiếm đến 70% tỉ trọng cơ thể. Đây là dung môi chuyển hóa, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, nước đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của tế bào cũng như toàn cơ thể.

Không giống như người phương Tây, người Nhật Bản đa phần có tỉ lệ thừa cân, béo phì, mất cân bằng cân nặng cực kỳ thấp. Bí quyết để họ đạt được điều này là uống nước rất nhiều và đúng giờ mỗi ngày. Ngoài ra, người Nhật rất hiếm khi uống nước ngọt, có ga hoặc bia rượu.

Đặc biệt, không đủ nước cung cấp cho cơ thể hoạt động, nội tiết tố sẽ mất đi sự cân bằng gây ra tình trạng nổi mụn viêm, tăng cân mất kiểm soát, béo phì.

Vậy uống nước như thế nào là đúng giờ?

Uống nước sau khi thức giấc

Sau khi thức dậy, người Nhật sẽ uống khoảng 200ml nước lọc ấm, đặc biệt là phải dùng khi bụng đói. Thói quen này làm đào thải triệt để độc tố, cặn bã, nhờ đó mà cơ thể được thanh lọc.

Ngay sau khi thức giấc, người Nhật Bản sẽ uống khoảng 200ml nước lọc ấm - Ảnh: Internet

Uống nước sau khi thức giấc còn làm dịu dạ dày đang đói, cân bằng enzym tiêu hóa, nhờ đó không gây rối loạn hệ đường ruột. Ngoài ra, nước làm bạn cảm giác no hơn, khiến cảm giác thèm ăn không còn, lượng calo nạp vào thấp giúp giảm cân hiệu quả.

Uống nước trước các bữa ăn chính

Trước các bữa ăn chính khoảng 10 - 20 phút, phụ nữ Nhật sẽ uống 2 ly nước lọc. Thói quen này sẽ giúp bạn ăn ít hơn, nhanh no hơn, từ đó hạn chế tình trạng tăng cân, bổ sung quá nhiều calo.

Ngoài ra, nước vào dạ dày khi đói làm emzym tiêu hóa tiết ra nhiều hơn, từ đó quá trình tiêu thụ thức ăn, đào thải độc tố cũng tăng tốc và chất béo không được hấp thụ mà được thải ra ngoài hoàn toàn.

Thói quen uống nước lọc trước khi ăn giúp bạn giảm cân cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Uống nước ấm trước khi đi ngủ 2 tiếng

Ban đêm là thời điểm cơ thể thực hiện chuyển hóa chất, đào thải độc tố, tái sản sinh tế bào mới, loại trừ tế bào chết mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, uống nước lọc ấm trước khi đi ngủ 2 giờ đồng hồ cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt, bổ sung một số nguyên liệu tự nhiên như gừng, nghệ, mật ong... vào để uống trước giấc ngủ ít nhất 2 giờ đồng hồ sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng làn da, cải thiện vóc dáng hiệu nghiệm.

Uống nước lọc ấm cùng một vài nguyên liệu tự nhiên có khả năng nuôi dưỡng làn da, cải thiện vóc dáng - Ảnh: Internet

Uống đủ nước mỗi ngày vốn đã tốt, nếu thực hiện theo một thời khóa biểu khoa học, hiệu quả còn tốt hơn gấp vạn lần.