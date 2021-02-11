Bật mí cách làm ớt ngâm giấm giòn ngon

Ớt ngâm giấm được nhiều người chọn làm gia vị không thể thiếu trong những bữa ăn. Tuy nhiên nếu mua ớt ngâm giấm thì nhiều người lại luôn lo lắng về chất lượng của sản phẩm cũng như độ an toàn khi sử dụng. Đừng lo lắng, vì bài viết này Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ớt ngâm giấm giòn ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm ngay tại nhà nhé.

Bạn có thể chọn ớt sừng, ớt hiểm hay ớt chuông để làm. Nhưng bạn phải chắc chắn những trái ớt được chọn phải là những trái ớt tươi, xanh hoặc vừa chín tới, kích cỡ thì do bạn tuỳ chọn nhé. Đặc biệt bạn không sử dụng những trái ớt bị mềm, héo và bị hư.

Nếu bạn muốn làm được 1 hũ ớt ngâm giấm giòn và ngon, thì việc đầu tiên bạn cần phải làm đó là chọn ớt. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ớt khác nhau. Cho nên việc lựa chọn ớt ngâm sẽ tùy theo sở thích của người ăn.

Dưới đây là cách làm ớt ngâm giấm thật ngon và giòn mà Phunuvagiadinh muốn giới thiệu đến bạn:

Nguyên liệu:

Ớt tươi: 400 gram

Giấm trắng: 2 chén đầy

Đường: 1 chén

Nước lọc: 1 chén

Các loại gia vị như: muối, bột tỏi và ớt bột

Một chiếc lọ thuỷ tinh sạch

Một chiếc thố lớn

Muỗng gỗ

Cách chế biến:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đem ớt đi nhặt bỏ lá, rửa thật sạch những vết bụi bẩn, Sau đó dùng giấy hoặc khăn mềm để thấm khô nước, sau đó để ớt thật khô ráo.

Cắt ớt thành miếng, bỏ hạt và cuống đối với những trái ở có kích thước trung bình hoặc lớn, còn những trái ớt có kích thước nhỏ thì chỉ cần lấy hạt và bỏ cuốn, không cần phải cắt nhỏ.

Sơ chế ớt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Xếp ớt vào lọ thuỷ tinh sạch bạn đã chuẩn bị. Như vậy ớt ngâm sẽ thấm đều, vừa tiết kiệm được chỗ trống trong lọ vừa có thể bỏ được nhiều ớt hơn.

Xếp ớt vào lọ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bắt nồi lên bếp, cho giấm + nước + đường + một chút muối + bột tỏi và bột ớt vào chung. Bật lửa vừa và đun sôi giấm. Sau đó để giấm nguội hẳn thì rót từ từ nước giấm vào lọ ớt. Lưu ý bạn phải cho nước giấm ngập ớt nhé.

Rót từ từ nước giấm vào lọ ớt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Lấy nắp đậy kín lọ ớt, sau đó lắc mạnh để nước giấm có thể len lỏi và thấm đều hết trong lọ.

Bước 5: Để lọ ớt ngâm ở nhiệt độ thường khoảng 2 ngày rồi cho vào tủ lạnh bảo quản dùng dần trong nấu nướng hoặc làm gia vị ăn kèm trong bữa ăn.

Thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với những bước đơn giản trên là bạn đã hoàn thành xong món ớt ngâm giấm để chiêu đãi gia đình trong những bữa cơm, mà không lo sợ về vấn đề an toàn thực nữa nhé.

Ngoài món ớt ngâm giấm trên thì bạn có thể tìm hiểu thêm một số món khác để giúp các thành viên trong gia đình được đổi vị như: Tỏi ớt ngâm giấm chua ngọt, ớt xanh ngâm chua ngọt, rau muống ngâm chua ngọt hay củ cải ngâm chua ngọt,...Dưới đây là hướng dẫn cash làm rau muống ngâm chua ngọt bạn có thể tham khảo thêm nhé.

Cách làm rau muống ngâm chua ngọt

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món rau muống ngâm chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Rau muống 300g

Giấm ăn 150ml

Đường phèn 150g

Muối 5g

Ớt 30g

Tỏi 30g

Cách chế biến:

Bước 1: Nấu nước giấm

Cho 150ml giấm ăn vào nồi cùng với 150g đường phèn và 2g muối. Bật lửa vừa và đun cho đến khi đường tan ra hết thì tắt bếp, sau đó để nguội.

Nấu nước giấm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch rau muống, nhặt bỏ phần lá chỉ giữ lại phần cọng của rau. Sau đó rửa sạch rau muống lại bằng nước lạnh và cắt ngắn thành những đoạn dài khoảng 3cm.

Rửa sạch rau muống, nhặt bỏ phần lá chỉ giữ lại phần cọng của rau - Ảnh minh họa: Internet

Ớt rửa sạch, bỏ cuống và để ráo nước. Tỏi bỏ vỏ và cắt thành từng lát nhỏ.

Bước 3: Trụng và ngâm rau muống

Bắt một nồi nước lên bếp, đợi khi nước sôi thì cho vào 3g muối. Tiếp theo cho rau muống vào và dùng đũa trở đều. Lưu ý trụng rau trong khoảng 1 phút thì tắt bếp nhé, nếu không rau sẽ bị nhừ.

Trụng rau trong khoảng 1 phút thì tắt bếp và ngâm rau trong nước đá khoảng 10 phút - Ảnh minh họa: Internet

Vớt rau muống ra và cho vào tô nước đá ngâm trong 10 phút. Như vậy rau muống sẽ giòn và có độ tươi ngon hơn.

Làm sạch hũ đựng thực phẩm bằng nước ấm sau đó lau thật khô, rồi tiến hành cho rau muống, tỏi, ớt vào hũ. Cố định rau muống, tỏi, ớt bằng tăm hoặc màng lọc để khi ngâm rau muống và tỏi ớt sẽ không bị nổi lên trên.

Cho nước giấm vào, đậy nắp kín. Để hộp rau muống ở nơi thoáng mát hoặc ngăn mát tủ lạnh. Sau 3 ngày là có thể lấy ra dùng được.

Món rau muống ngâm chua ngọt giòn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi làm ớt ngâm giấm

Nếu bạn muốn bảo quản ớt ngâm giấm được lâu, thì trong quá trình làm nước ngâm, bạn có thể dùng muối hạt hoặc muối chuyên dùng cho việc ngâm giấm.

Trong quá trình sơ chế ớt, bạn nên mang bao tay để tránh tay bị phồng rộp. Làm nhẹ nhàng từ từ, tránh để ớt dính vào mắt hay mặt sẽ gây cay, xốn và gây cảm giác khó chịu. Lưu ý sau khi sơ chế ớt, bạn phải rửa tay bằng xà phòng thật kỹ để tránh vị cay dính lên tay, ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt.

Để ớt ngâm được ngon bạn nên chọn giấm trắng có chất lượng tốt để ớt ngâm có mùi dễ chịu, thơm và ngon hơn.

Không thay thế giấm bằng loại nước chua khác vì chúng có độ pH khác nhau, có thể gây hại sức khỏe

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn cách làm ớt ngâm giấm giòn ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm ngay tại nhà. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn có thể chế biến thành công món ớt ngâm giấm tỏi cho cả gia đình cùng thưởng thức.