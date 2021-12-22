14 cách pha nước mắm chấm thịt nướng thơm ngon, chuẩn vị ngoài hàng

Thịt nướng là món ăn cực kỳ ngon và được rất nhiều người yêu thích từ người lớn đến trẻ nhỏ. Miếng thịt nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà, thơm lừng cuộn cùng với lớp rau rồi chấm cùng nước sốt thực sự khiến cho dạ dày của chúng ta phải cồn cào. Để có bữa thịt nướng đậm đà, phần nước sốt là không thể thiếu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 14 cách làm nước chấm thịt nướng ngon nhất.

Nêu dùng nước sốt ngay trong ngày để có thể giữ được hương vị ngon của sốt. Hoặc nếu dùng không hết có thể cho vào chai, hũ rồi để vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản từ 1 - 2 ngày.

Nên trộn sốt trước khi ăn khoảng 15 phút để các nguyên liệu có thể tan đều và hòa quyện vào nhau.

Các loại nội tạng như phèo non, ruột non, bao tử,... thường có mùi nên lựa các các loại sốt có thể át đi mùi của chúng.

Các món thịt nhiều mỡ và dễ ngán thì sốt chấm có vị chua cay sẽ làm món ăn tuyệt vời hơn.

Các loại hải sản thì các bạn nên chọn các loại sốt chấm muối pha để mang lại hương vị ngon nhất.

Thịt heo và thịt gà là các loại thịt có thể đi kèm với bất kỳ loại nước chấm nào nhưng các loại sốt thành phần là nguyên liệu có mùi thơm và độ béo đặc trưng như bơ đậu phộng hay tương ớt Hàn Quốc thì thích hợp hơn cả.

Với các loại thịt có mùi đặc trưng như thịt bò, dê, cừu,... thì các loại nước sốt có thành phần là các loại nguyên liệu tạo mùi như tỏi, hành, ớt xanh, tiêu,... có thể trung hòa lại được mùi của thịt và nên chọn các loại sốt tròn vị không quá đậm đặc để dùng kèm.

Ớt rửa sạch, dùng dao cắt nhỏ. Tỏi bóc sạch lớp vỏ sau đó băm nhỏ.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào nồi các gia vị gồm: 3 muỗng canh tương ớt, 1,5 muỗng canh tương cà, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh chao đỏ.

Tán thật nhuyễn phần chao đỏ đồng thời khuấy đều tay. Thêm tiếp vào nồi khoảng 2,5 muỗng đường rồi để lửa nhỏ và khuấy đều cho các gia vị tan hết.

Kế đến, các bạn cho vào vào nồi 1 muỗng canh ớt cắt nhỏ, 1 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh mè rang rồi trộn thật đều tay từ 1 - 2 phút nữa là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Sốt sau đỏ sau khi hoàn thành có màu sắc bắt mắt, vị sốt chua cay quyện cùng một chút béo bùi của chao đỏ đánh thức vị giác của thực khách.

2. Sốt mè xì dầu

Sốt mè xì dầu

Nguyên liệu làm Sốt mè xì dầu

Tỏi 3 tép

Ớt 2 trái

Rễ ngò 2 muỗng canh

Mè rang 2 muỗng canh

Dầu mè 2 muỗng canh

Tỏi băm 1 muỗng canh

Ớt băm 1 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Nước tương 3 muỗng canh

Đường 3 muỗng canh

Nước cốt chanh 2 muỗng canh

Cách chế biến Sốt mè xì dầu

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ớt hiểm cắt thật nhỏ. Rễ ngò rửa sạch sau đó băm nhỏ.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào nồi các gia vị: 2 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh ớt băm, 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng nước tương, 3 muỗng đường, 2 muỗng rễ ngò băm.

Cho lửa vừa và đun cho đến khi nước sốt sôi thì tắt bếp. Tiếp theo, các bạn cho vào nồi 2 muỗng canh nước cốt chanh và 2 muỗng canh mè rang rồi khuấy thật đều là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Sốt mè xì dầu sau khi hoàn thành sẽ có có mùi thơm nức, vị sốt đậm đà, chua cay tê ở đầu lưỡi. Món này dùng để chấm với thịt nướng thì còn gì bằng đúng không nào! Vào bếp ngay nhé!

3. Sốt mắm dứa

Nguyên liệu làm Sốt mắm dứa

Dứa 1/4 quả (thơm)

Ớt 4 quả

Tỏi 6 tép

Rễ ngò 6 nhánh

Nước cốt chanh 3 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Đường thốt nốt 2.5 muỗng canh

Dụng cụ thực hiện: Máy xay, dao, thớt, chén

Cách chế biến Sốt mắm dứa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đối với dứa, bạn có thể mua dứa nguyên vỏ hoặc mang về gọt sạch, cắt bỏ phần mắt dứa hoặc mua loại đã được gọt sẵn tại chợ hoặc các cửa hàng thực phẩm.

Tiếp theo cắt dứa thành từng lát nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Cách gọt dứa (thơm) đơn giản nhất

Đầu tiên, các bạn cắt quả dứa theo chiều dọc từ trên xuống, chia thành 4 phần bằng nhau.

Tiếp tục cắt xuôi theo chiều dài của từng miếng dứa, rồi dừng lại ở phần cuối của quả và cắt thật mạnh để lấy phần thịt và bỏ phần vỏ.

Không nên cắt quá gần phần với vỏ để tránh còn lẫn mắt dứa nhé. Cuối cùng là cắt lại thành từng miếng nhỏ vừa ăn là được.

Tỏi bóc bỏ vỏ. Rễ ngò, ớt mang đi rửa sạch, để ráo.

Bước 3: Làm sốt chấm

Cho ớt, tỏi, rễ ngò, dứa cùng với 3 muỗng canh nước cốt chanh, 3 muỗng canh nước mắm, 2.5 muỗng canh đường thốt nốt vào máy xay rồi xay thật nhuyễn

Cho phần nước sốt ra chén là đã có thể thưởng thức.

Sốt mắm dứa chấm thịt nướng

Bước 4: Thành phẩm

Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản là bạn đã có ngay món nước sốt mắm dứa thơm ngon bất bại, với vị chua nhẹ, thơm lừng của dứa và rễ ngò. Đây là món nước chấm thịt nướng này tuyệt cú mèo đấy!

4. Sốt ớt gạo lứt

Nguyên liệu làm Sốt ớt gạo lứt

Gạo lứt rang 2.5 muỗng canh (giã nhỏ)

Ngò gai 1 nhánh

Hành tím 3 củ

Ngò gai 1 nhánh

Hành lá 1 nhánh

Bột ớt 2 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Nước cốt chanh 3 muỗng canh

Cách chế biến Sốt ớt gạo lứt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hành tím bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ngò gai, hành lá rửa thật sạch, cắt nhỏ.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào chén các gia vị: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng nước cốt chanh, 2 muỗng canh bột ớt, 2,5 muỗng canh gạo lứt rang (giã thật nhỏ), ngò gai, hành tím, hành lá cắt nhỏ.

Dùng muỗng để khuấy đều cho các gia vị tan hết là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Sốt ớt gạo lứt có một màu đỏ đẹp mắt, vị sốt chua cay đậm đà quyện cùng với vị bùi bùi, giòn rụm của gạo lứt rang càng làm kích thích vị giác. Bổ sung công thức này vào sổ tay nấu ăn của mình ngay bạn nhé!

5. Sốt mắm đậu phộng

Nguyên liệu làm Sốt mắm đậu phộng

Tỏi 3 củ

Ớt hiểm 2 trái

Đậu phộng rang 1 muỗng canh

Tương ớt Hàn Quốc 2 muỗng canh

Bơ đậu phộng 1 muỗng canh

Tương đen 1 muỗng canh (tương ăn phở )

Mè rang 1 muỗng

Đường 1/2 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Cách chế biến Sốt mắm đậu phộng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, băm nhỏ. Đậu phộng rang mang đi giã nhuyễn.

Sốt mắm đậu phộng

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào tô các gia vị: 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh bơ đậu phộng, 1 muỗng canh tương đen (tương ăn phở), tỏi băm, ớt băm, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mè rang, 1 muỗng canh nước mắm.

Sử dụng muỗng trộn thật đều cho đến khi các nguyên liệu tan hoàn toàn và thu được hỗn hợp sốt sánh mịn.

Cuối cùng, cho sốt nước chấm thịt nướng ra chén, rắc thêm 1 ít đậu phộng rang giã nhuyễn lên trên là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Nước sốt mắm đậu phộng là biến tấu phù hợp với khẩu vị người Việt từ sốt chấm của Hàn Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa vịt thơm của nước mắm và tương ớt Hàn Quốc tạo nên một loại nước sốt ngon tuyệt đỉnh.

Loại sốt này sánh đặc, đậm đà, độ cay trung bình và béo bùi, để tăng thêm hương vị có thể cho thêm chút đậu phộng rang giã nhỏ lên trên.

Sốt mắm đậu phộng cực kỳ thích hợp khi dùng với thịt nướng ba rọi, sườn, bạch tuộc và mực.

6. Sốt me chua cay

Nguyên liệu làm Sốt me chua cay

Me khô 500gr

Mỡ heo 3 muỗng canh

Tỏi 2 củ

Ớt 5 trái

Sả 3 nhánh

Đường 400g

Tương ớt 6 muỗng canh

Tương cà 6 muỗng canh

Nước mắm 6 muỗng canh

Cách chế biến Sốt me chua cay

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tỏi bóc sạch vỏ. Mang tỏi, sả, ớt đi băm nhuyễn.

Cho me khô vào thau lớn, sau đó đổ thêm 500ml nước nóng vào, sử dụng muỗng hoặc muôi tán nhuyễn. Kế đến, để hỗn hợp me nghỉ trong khoảng 15 - 20 phút cho me tan hết.

Tiếp theo, các mang bao tay và khuấy đều hỗn hợp, đồng thời bóp nhuyễn để tách rời các hạt me.

Mang hỗn hợp trên đi lọc qua rây để thu lấy phần nước cốt.

Bước 2: Làm sốt chấm

Bắc nồi lên bếp, cho thêm 3 muỗng canh mỡ heo vào đun nóng, sau đó cho sả, tỏi, ớt vào phi thơm.

Mách nhỏ: Nếu các bạn không có nước mỡ heo vẫn có thể thay thế dầu ăn vẫn được.

Khi các nguyên liệu đã dậy mùi, các bạn cho phần nước cốt me vào nồi, vặn nhỏ lửa và đun liu liu đến khi sốt sôi.

Cho tiếp vào nồi các gia vị: 6 muỗng canh nước mắm, 400gr đường, 6 muỗng canh tương ớt, 6 muỗng tương cà rồi khuấy đều cho các gia vị tan hết.

Đổ sốt ra chén, để nguội là có thể dùng được.

Bước 4: Thành phẩm

Sốt me chua cay mang hương vị chủ đạo là chua, cay và ngọt nên cực kì thích hợp cho những món thịt nướng nhất là phần thịt nhiều mỡ vì sốt có tác dụng chống ngấy.

Ngoài thịt nướng, món sốt me chua cay này còn thích hợp với rất nhiều món hải sản, vừa khử mùi tanh, vừa tăng thêm hương vị cho món ăn nữa đấy!

7. Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc

Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc

Nguyên liệu làm Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc

Tỏi 4 tép

Ớt 3 trái

Tương ớt Hàn Quốc 4 muỗng canh

Mật ong 2.5 muỗng canh

Dầu mè 2 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Đường 4 muỗng canh

Muối 4 muỗng cà phê

Tiêu 2 muỗng cà phê

Cách chế biến Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc

Bước 1: Trộn các nguyên liệu với nhau

Tỏi bóc sạch vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, sau đó băm nhuyễn.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho vào tô các nguyên liệu: 4 muỗng tương ớt Hàn Quốc, 4 muỗng canh đường, 2.5 muỗng mật ong, 2 muỗng dầu mè, 1 muỗng dầu hào, 4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê tiêu sau đó dùng muỗng khuấy đều.

Bắc chảo lên bếp, cho thêm vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Tiếp đến, các bạn đó cho tỏi và ớt băm vào phi thơm.

Khi tỏi, ớt đã dậy mùi, các bạn trút toàn phần sốt vừa mới pha vào chảo. Cho thêm 2 muỗng canh nước lọc vào tô đựng sốt, khuấy đều rồi trút vào chảo.

Mở nhỏ và và khuấy đều trong khoảng 5 phút cho đến khi sốt trong nồi sôi, sánh lại và các gia vị tan hết.

Bước 3: Thành phẩm

Nước sốt đậm đà, vị thơm nức mùi dầu mè cùng với vị cay cay nơi đầu lưỡi cực kích thích vị giác. Với món nước chấm thần thánh này, bạn có thể chấm kèm với ba chỉ bò hay ba chỉ heo nướng sẽ vô cùng thích hợp đấy!

8. Sốt chấm đậu tương Hàn Quốc

Nguyên liệu làm Sốt chấm đậu tương Hàn Quốc

Hành tây 1 củ

Tương đậu nành

Hàn Quốc 3 muỗng canh

Ớt chuông xanh 1/3 trái

Ớt chuông đỏ 1/3 trái

Tỏi băm 1 muỗng cà phê

Mè rang 1 muỗng canh

Hạt hướng dương rang 1 ít

Tương ớt Hàn Quốc 1 muỗng canh

Siro bắp 1 muỗng canh

Nước tương 1 muỗng canh

Dầu mè 1 muỗng canh

Nước mơ ngâm 1 muỗng canh

Cách chế biến Sốt chấm đậu tương Hàn Quốc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hành tây bóc bỏ vỏ, rửa sạch. Lấy ½ củ hành mang đi băm thật nhuyễn, vắt lấy nước cốt; ½ củ còn lại cắt thành hạt lựu nhỏ.

Ớt chuông rửa thật sạch, cắt hạt lựu.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho phần nước hành tây vừa vắt vào tô, cho thêm tiếp 3 muỗng tương đậu nành, 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh siro bắp, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê tỏi băm, hành tây và ớt chuông cắt hạt lựu nhỏ, 1 muỗng canh mè rang, 1 ít hạt hướng dương rang, 1 muỗng canh nước mơ ngâm.

Mách nhỏ: Nếu không tìm được siro bắp, các bạn vẫn có thể thay bằng đường cát.

Cuối cùng, tiến hành khuấy đều cho các gia vị tan hoàn toàn là được.

Bước 3: Thành phẩm

Nước chấm thịt nướng mang hương vị đặc trưng của tương đậu nành Hàn Quốc, đây là loại sốt chấm thịt khá phổ biến cho các món nướng kiểu Hàn. Bạn có thể dùng kèm sốt với gà nướng mật ong, sườn nướng và thịt bò nướng.

9. Sốt tiêu đen chao

Sốt tiêu đen chao

Nguyên liệu làm Sốt tiêu đen chao

Tiêu xay 1 ít

Chao đỏ 1 muỗng canh

Đậu xanh cà vỏ 1 muỗng canh

Tỏi 2 tép Ớt 1 quả

Chanh 1/4 quả

Tương ớt 1 muỗng canh

Đường 1 muỗng canh

Hạt nêm 1/2 muỗng cà phê

Dụng cụ thực hiện: Máy xay, chảo, dao, thớt, chén

Cách chế biến Sốt tiêu đen chao

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đậu xanh cà bỏ vỏ, đem đi rửa sơ, để ráo nước rồi cho lên chảo và rang vàng đều. Tiếp theo cho đậu xanh vào máy và xay nhuyễn.

Ớt rửa sạch, băm thật nhuyễn. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Chanh vắt lấy nước cốt, nhớ bỏ hạt.

Bước 2: Làm sốt nước chấm thịt nướng

Cho vào chén các gia vị: 1 muỗng canh chao đỏ, tỏi băm, ớt băm, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng đậu xanh xay nhuyễn, 1 ít hạt tiêu xay, ½ muỗng cà phê hạt nêm, toàn bộ phần nước cốt chanh.

Sử dụng muỗng khuấy thật đều, cho các gia vị tan hết, hỗn hợp sốt sánh mịn là được

Bước 3: Thành phẩm

Sốt tiêu đen thơm nồng với cách chế biến cực đơn giản. Món sốt này giúp tăng thêm hương vị của các món thịt nướng, ngoài ra giúp bạn dễ tiêu hóa hơn khi ăn các món nướng nhiều dầu mỡ.

10. Sốt chanh ớt

Nguyên liệu làm Sốt chanh ớt

Chanh 1kg

Lá chanh 15 lá

Ớt sừng 200g

Ớt hiểm 3 trái

Sữa đặc 300gr

Muối 2 muỗng canh

Bột ngọt 2 muỗng cà phê

Hạt nêm 2 muỗng cà phê

Đường 200 gr

Dụng cụ thực hiện: Máy xay, dao, thớt, chén

Cách chế biến Sốt chanh ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ớt sừng mua về các bạn mang đi rửa sạch, sau đó chẻ làm đôi, tách bỏ phần hạt rồi tiếp tục cắt nhỏ.

Lá chanh rửa sạch, tách bỏ phần cuống và gân già chạy dọc sống lá, sau đó dùng dao cắt thành sợi.

Chanh rửa sạch, cắt làm đôi rồi vắt lấy nước.

Bước 2: Làm sốt chấm

Cho các gia vị: ớt sừng, lá chanh, 3 trái ớt hiểm, nước cốt chanh, 200gr đường, 2 muỗng canh muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 300gr sữa đặc vào máy xay.

Tiến hành xay thật nhuyễn các nguyên liệu ở trên đến khi thu được hỗn hợp sốt sánh mịn là được.

Bước 3: Thành phẩm

Sốt chanh ớt có mùi thơm hấp dẫn của lá chanh và vị chua chua, cay cay của chanh và ớt cực đưa vị, chấm với thịt nướng, hải sản thì ngon hết sẩy cho mà xem!

11. Muối ớt xanh

Muối ớt xanh

Nguyên liệu làm Muối ớt xanh

Ớt xiêm xanh 100g

Rau cải xanh 100g

Nước cốt tắc 200 ml

Sữa đặc 200gr

Đường 200 gr

Muối 60g

Bột ngọt 25g

Dụng cụ thực hiện: Máy xay sinh tố, dao, thớt, chén, muỗng,...

Cách chế biến Muối ớt xanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ớt xanh nhặt bỏ phần cuống. Rau cải xanh nhặt bỏ phần gốc già, rửa sạch, để ráo, cắt khúc nhỏ khoảng 1 lóng tay.

Bước 2: Làm muối ớt xanh

Cho toàn bộ gia vị: ớt xanh, rau cải xanh, 60gr muối, 200gr đường, 25gr bột ngọt, 200gr sữa đặc, 200ml nước cốt tắc vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn.

Bước 3: Thành phẩm

Vậy là các bạn đã hoàn thành muối ớt xanh rồi. Muối ớt xanh có màu xanh bắt mắt, vị chua cay mặn ngọt, đây là một trong những loại đồ chấm thịt nướng tuyệt vời khó có thể thiếu khi ăn các món hải sản hoặc đồ nướng.

12. Muối ớt đỏ

Nguyên liệu làm Muối ớt đỏ

Ớt sừng đỏ 100g

Ớt chuông đỏ 100g (1 quả)

Nước cốt tắc 200 ml

Sữa đặc 200gr

Đường 200 gr

Muối 60g

Bột ngọt 25g

Dụng cụ thực hiện: Máy xay sinh tố, dao, thớt, chén, muỗng,...

Cách chế biến Muối ớt đỏ

Bước 1: Sơ chế ớt

Ớt sừng mang đi rửa sạch, bổ làm đôi theo chiều dọc rồi dùng muỗng nạo sạch phần cuống bên trong và hạt. Xay nhỏ ớt.

Dù bỏ hết hạt ra khỏi trái ớt nhưng các bạn hãy giữ lại rồi để hạt riêng ra 1 cái chén nhỏ, ở bước sau sẽ cần dùng đến.

Mách nhỏ:

Bạn có thể giữ lại phần cuống bên trong nếu muốn nhưng cuống ớt sẽ làm món muối ớt của bạn kém thơm ngon hơn.

Hãy nhớ đeo bao tay nhé vì ớt dính vào tay sẽ gây khó chịu.

Bước 2: Làm muối ớt đỏ

Cho toàn bộ gia vị: ớt đỏ, ớt chuông đỏ, 60gr muối, 200gr đường, 25gr bột ngọt, 200gr sữa đặc, 200ml nước cốt tắc vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 3: Thành phẩm

Muối ớt đỏ có một màu sắc cực hấp dẫn khiến bạn muốn ăn hải sản ngay và luôn! Bạn cùng có thể dùng muối ớt đỏ để chấm thịt nướng, hải sản, chấm ốc hoặc món từ gà đều ngon.

13. Cách làm nước chấm thịt nướng bằng sữa Ông Thọ

Cách làm nước chấm thịt nướng bằng sữa Ông Thọ

Nguyên liệu, gia vị

Ớt xiêm xanh

Chanh tươi (chọn loại chanh không hạt)

Sữa đặc Ông Thọ

Đường

Muối ăn

Lá chanh non

Cách thực hiện

Bước 1: Cắt bỏ phần cuống của ớt xiêm, sau đó rọc ruột ớt để loại bỏ hạt ớt. Rửa sạch rồi để ráo hết nước. Sau đó cắt nhỏ.

Bước 2: Chanh gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt thành từng lát và loại bỏ hạt. Vắt lấy nước cốt chanh.

Bước 3: Cho các nguyên liệu vào máy xay sinh tố bao gồm: đường, muối, chanh, ớt xiêm, sữa đặc, lá chanh non. Thêm một ít nước vào rồi xay nhuyễn.

14. Cách làm nước mắm chấm thịt nướng kiểu Thái

Nguyên liệu

2 thìa nước cốt chanh

2 thìa đường

50ml nước mắm

50 ml nước lọc

1 quả chanh vắt lấy cốt chanh

Tỏi, ớt băm nhuyễn

Cách thực hiện

Bước 1: Tỏi và ớt mang đi rửa sạch, sau đó thái nhỏ và băm thật nhuyễn.

Bước 2: Tiếp tục cho thêm khoảng 50ml nước lọc vào trong tô lớn. Cho thêm các gia vị: 2 thìa đường, nước mắm, nước cốt chanh và phần tỏi, ớt băm nhuyễn vào khuấy đều cho đến khi các hỗn hợp hòa quyện cùng với nhau.

Nếu các bạn thích ăn nước chấm nhạt hơn hoặc đậm hơn thì có thể điều chỉnh phần nước lọc để phù hợp với khẩu vị của các thành viên nhé!

Nước chấm thịt nướng là một phần không thể thiếu trong các bữa ăn thịt nướng. Với 14 công thức ở trên, bạn đã có thêm vào kho tàng ẩm thực nhà mình nhiều cách làm nước mắm chấm thịt nướng ngon chuẩn vị nhà hàng vô cùng đơn giản rồi đấy.