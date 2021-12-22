14 cách pha nước mắm chấm thịt nướng thơm ngon, chuẩn vị ngoài hàng

Thịt nướng là món ăn cực kỳ ngon và được rất nhiều người yêu thích từ người lớn đến trẻ nhỏ. Miếng thịt nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà, thơm lừng cuộn cùng với lớp rau rồi chấm cùng nước sốt thực sự khiến cho dạ dày của chúng ta phải cồn cào. Để có bữa thịt nướng đậm đà, phần nước sốt là không thể thiếu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 14 cách làm nước chấm thịt nướng ngon nhất.
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Thịt nướng là món ăn cực kỳ ngon và được rất nhiều người yêu thích từ người lớn đến trẻ nhỏ. Miếng thịt nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà, thơm lừng cuộn cùng với lớp rau rồi chấm cùng nước sốt thực sự khiến cho dạ dày của chúng ta phải cồn cào. Để có bữa thịt nướng đậm đà, phần nước sốt là không thể thiếu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 14 cách làm nước chấm thịt nướng ngon nhất.
Bí quyết chọn nước chấm thịt nướng ngon
Bí quyết chọn nước chấm thịt nướng ngon
- Với các loại thịt có mùi đặc trưng như thịt bò, dê, cừu,... thì các loại nước sốt có thành phần là các loại nguyên liệu tạo mùi như tỏi, hành, ớt xanh, tiêu,... có thể trung hòa lại được mùi của thịt và nên chọn các loại sốt tròn vị không quá đậm đặc để dùng kèm.
- Thịt heo và thịt gà là các loại thịt có thể đi kèm với bất kỳ loại nước chấm nào nhưng các loại sốt thành phần là nguyên liệu có mùi thơm và độ béo đặc trưng như bơ đậu phộng hay tương ớt Hàn Quốc thì thích hợp hơn cả.
- Các loại hải sản thì các bạn nên chọn các loại sốt chấm muối pha để mang lại hương vị ngon nhất.
- Các món thịt nhiều mỡ và dễ ngán thì sốt chấm có vị chua cay sẽ làm món ăn tuyệt vời hơn.
- Các loại nội tạng như phèo non, ruột non, bao tử,... thường có mùi nên lựa các các loại sốt có thể át đi mùi của chúng.
- Nên trộn sốt trước khi ăn khoảng 15 phút để các nguyên liệu có thể tan đều và hòa quyện vào nhau.
- Nêu dùng nước sốt ngay trong ngày để có thể giữ được hương vị ngon của sốt. Hoặc nếu dùng không hết có thể cho vào chai, hũ rồi để vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản từ 1 - 2 ngày.
14 cách làm nước chấm thịt nướng
1. Nước chấm thịt nướng sốt chao đỏ
Nguyên liệu làm Sốt chao đỏ
- Chao đỏ 1 muỗng canh
- Mè rang 2 muỗng canh
- Ớt 20g
- Tỏi 20g
- Tương ớt 3 muỗng canh
- Tương cà 1.5 muỗng canh
- Nước tương 1 muỗng canh
- Dầu mè 1 muỗng canh
- Dầu hào 1 muỗng canh
- Đường 2.5 muỗng canh
- Nước cốt chanh 2 muỗng canh
Cách chế biến Sốt chao đỏ
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
Ớt rửa sạch, dùng dao cắt nhỏ. Tỏi bóc sạch lớp vỏ sau đó băm nhỏ.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào nồi các gia vị gồm: 3 muỗng canh tương ớt, 1,5 muỗng canh tương cà, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh chao đỏ.
Tán thật nhuyễn phần chao đỏ đồng thời khuấy đều tay. Thêm tiếp vào nồi khoảng 2,5 muỗng đường rồi để lửa nhỏ và khuấy đều cho các gia vị tan hết.
Kế đến, các bạn cho vào vào nồi 1 muỗng canh ớt cắt nhỏ, 1 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh mè rang rồi trộn thật đều tay từ 1 - 2 phút nữa là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Sốt sau đỏ sau khi hoàn thành có màu sắc bắt mắt, vị sốt chua cay quyện cùng một chút béo bùi của chao đỏ đánh thức vị giác của thực khách.
2. Sốt mè xì dầu
Sốt mè xì dầu
Nguyên liệu làm Sốt mè xì dầu
- Tỏi 3 tép
- Ớt 2 trái
- Rễ ngò 2 muỗng canh
- Mè rang 2 muỗng canh
- Dầu mè 2 muỗng canh
- Tỏi băm 1 muỗng canh
- Ớt băm 1 muỗng canh
- Nước mắm 3 muỗng canh
- Nước tương 3 muỗng canh
- Đường 3 muỗng canh
- Nước cốt chanh 2 muỗng canh
Cách chế biến Sốt mè xì dầu
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ớt hiểm cắt thật nhỏ. Rễ ngò rửa sạch sau đó băm nhỏ.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào nồi các gia vị: 2 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh ớt băm, 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng nước tương, 3 muỗng đường, 2 muỗng rễ ngò băm.
Cho lửa vừa và đun cho đến khi nước sốt sôi thì tắt bếp. Tiếp theo, các bạn cho vào nồi 2 muỗng canh nước cốt chanh và 2 muỗng canh mè rang rồi khuấy thật đều là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Sốt mè xì dầu sau khi hoàn thành sẽ có có mùi thơm nức, vị sốt đậm đà, chua cay tê ở đầu lưỡi. Món này dùng để chấm với thịt nướng thì còn gì bằng đúng không nào! Vào bếp ngay nhé!
3. Sốt mắm dứa
Nguyên liệu làm Sốt mắm dứa
- Dứa 1/4 quả (thơm)
- Ớt 4 quả
- Tỏi 6 tép
- Rễ ngò 6 nhánh
- Nước cốt chanh 3 muỗng canh
- Nước mắm 3 muỗng canh
- Đường thốt nốt 2.5 muỗng canh
- Dụng cụ thực hiện: Máy xay, dao, thớt, chén
Cách chế biến Sốt mắm dứa
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Đối với dứa, bạn có thể mua dứa nguyên vỏ hoặc mang về gọt sạch, cắt bỏ phần mắt dứa hoặc mua loại đã được gọt sẵn tại chợ hoặc các cửa hàng thực phẩm.
Tiếp theo cắt dứa thành từng lát nhỏ vừa ăn.
Bước 2: Cách gọt dứa (thơm) đơn giản nhất
Đầu tiên, các bạn cắt quả dứa theo chiều dọc từ trên xuống, chia thành 4 phần bằng nhau.
Tiếp tục cắt xuôi theo chiều dài của từng miếng dứa, rồi dừng lại ở phần cuối của quả và cắt thật mạnh để lấy phần thịt và bỏ phần vỏ.
Không nên cắt quá gần phần với vỏ để tránh còn lẫn mắt dứa nhé. Cuối cùng là cắt lại thành từng miếng nhỏ vừa ăn là được.
Tỏi bóc bỏ vỏ. Rễ ngò, ớt mang đi rửa sạch, để ráo.
Bước 3: Làm sốt chấm
Cho ớt, tỏi, rễ ngò, dứa cùng với 3 muỗng canh nước cốt chanh, 3 muỗng canh nước mắm, 2.5 muỗng canh đường thốt nốt vào máy xay rồi xay thật nhuyễn
Cho phần nước sốt ra chén là đã có thể thưởng thức.
Sốt mắm dứa chấm thịt nướng
Bước 4: Thành phẩm
Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản là bạn đã có ngay món nước sốt mắm dứa thơm ngon bất bại, với vị chua nhẹ, thơm lừng của dứa và rễ ngò. Đây là món nước chấm thịt nướng này tuyệt cú mèo đấy!
4. Sốt ớt gạo lứt
Nguyên liệu làm Sốt ớt gạo lứt
- Gạo lứt rang 2.5 muỗng canh (giã nhỏ)
- Ngò gai 1 nhánh
- Hành tím 3 củ
- Ngò gai 1 nhánh
- Hành lá 1 nhánh
- Bột ớt 2 muỗng canh
- Nước mắm 3 muỗng canh
- Nước cốt chanh 3 muỗng canh
Cách chế biến Sốt ớt gạo lứt
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Hành tím bóc bỏ vỏ, băm nhỏ. Ngò gai, hành lá rửa thật sạch, cắt nhỏ.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào chén các gia vị: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng nước cốt chanh, 2 muỗng canh bột ớt, 2,5 muỗng canh gạo lứt rang (giã thật nhỏ), ngò gai, hành tím, hành lá cắt nhỏ.
Dùng muỗng để khuấy đều cho các gia vị tan hết là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Sốt ớt gạo lứt có một màu đỏ đẹp mắt, vị sốt chua cay đậm đà quyện cùng với vị bùi bùi, giòn rụm của gạo lứt rang càng làm kích thích vị giác. Bổ sung công thức này vào sổ tay nấu ăn của mình ngay bạn nhé!
5. Sốt mắm đậu phộng
Nguyên liệu làm Sốt mắm đậu phộng
- Tỏi 3 củ
- Ớt hiểm 2 trái
- Đậu phộng rang 1 muỗng canh
- Tương ớt Hàn Quốc 2 muỗng canh
- Bơ đậu phộng 1 muỗng canh
- Tương đen 1 muỗng canh (tương ăn phở)
- Mè rang 1 muỗng
- Đường 1/2 muỗng canh
- Nước mắm 1 muỗng canh
Cách chế biến Sốt mắm đậu phộng
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Tỏi bóc bỏ vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, băm nhỏ. Đậu phộng rang mang đi giã nhuyễn.
Sốt mắm đậu phộng
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào tô các gia vị: 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh bơ đậu phộng, 1 muỗng canh tương đen (tương ăn phở), tỏi băm, ớt băm, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mè rang, 1 muỗng canh nước mắm.
Sử dụng muỗng trộn thật đều cho đến khi các nguyên liệu tan hoàn toàn và thu được hỗn hợp sốt sánh mịn.
Cuối cùng, cho sốt nước chấm thịt nướng ra chén, rắc thêm 1 ít đậu phộng rang giã nhuyễn lên trên là hoàn thành.
Bước 3: Thành phẩm
Nước sốt mắm đậu phộng là biến tấu phù hợp với khẩu vị người Việt từ sốt chấm của Hàn Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa vịt thơm của nước mắm và tương ớt Hàn Quốc tạo nên một loại nước sốt ngon tuyệt đỉnh.
Loại sốt này sánh đặc, đậm đà, độ cay trung bình và béo bùi, để tăng thêm hương vị có thể cho thêm chút đậu phộng rang giã nhỏ lên trên.
Sốt mắm đậu phộng cực kỳ thích hợp khi dùng với thịt nướng ba rọi, sườn, bạch tuộc và mực.
6. Sốt me chua cay
Nguyên liệu làm Sốt me chua cay
- Me khô 500gr
- Mỡ heo 3 muỗng canh
- Tỏi 2 củ
- Ớt 5 trái
- Sả 3 nhánh
- Đường 400g
- Tương ớt 6 muỗng canh
- Tương cà 6 muỗng canh
- Nước mắm 6 muỗng canh
Cách chế biến Sốt me chua cay
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Tỏi bóc sạch vỏ. Mang tỏi, sả, ớt đi băm nhuyễn.
Cho me khô vào thau lớn, sau đó đổ thêm 500ml nước nóng vào, sử dụng muỗng hoặc muôi tán nhuyễn. Kế đến, để hỗn hợp me nghỉ trong khoảng 15 - 20 phút cho me tan hết.
Tiếp theo, các mang bao tay và khuấy đều hỗn hợp, đồng thời bóp nhuyễn để tách rời các hạt me.
Mang hỗn hợp trên đi lọc qua rây để thu lấy phần nước cốt.
Bước 2: Làm sốt chấm
Bắc nồi lên bếp, cho thêm 3 muỗng canh mỡ heo vào đun nóng, sau đó cho sả, tỏi, ớt vào phi thơm.
Mách nhỏ: Nếu các bạn không có nước mỡ heo vẫn có thể thay thế dầu ăn vẫn được.
Khi các nguyên liệu đã dậy mùi, các bạn cho phần nước cốt me vào nồi, vặn nhỏ lửa và đun liu liu đến khi sốt sôi.
Cho tiếp vào nồi các gia vị: 6 muỗng canh nước mắm, 400gr đường, 6 muỗng canh tương ớt, 6 muỗng tương cà rồi khuấy đều cho các gia vị tan hết.
Đổ sốt ra chén, để nguội là có thể dùng được.
Bước 4: Thành phẩm
Sốt me chua cay mang hương vị chủ đạo là chua, cay và ngọt nên cực kì thích hợp cho những món thịt nướng nhất là phần thịt nhiều mỡ vì sốt có tác dụng chống ngấy.
Ngoài thịt nướng, món sốt me chua cay này còn thích hợp với rất nhiều món hải sản, vừa khử mùi tanh, vừa tăng thêm hương vị cho món ăn nữa đấy!
7. Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc
Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc
Nguyên liệu làm Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc
- Tỏi 4 tép
- Ớt 3 trái
- Tương ớt Hàn Quốc 4 muỗng canh
- Mật ong 2.5 muỗng canh
- Dầu mè 2 muỗng canh
- Dầu hào 1 muỗng canh
- Dầu ăn 1 muỗng canh
- Đường 4 muỗng canh
- Muối 4 muỗng cà phê
- Tiêu 2 muỗng cà phê
Cách chế biến Sốt chấm tương ớt Hàn Quốc
Bước 1: Trộn các nguyên liệu với nhau
Tỏi bóc sạch vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, sau đó băm nhuyễn.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho vào tô các nguyên liệu: 4 muỗng tương ớt Hàn Quốc, 4 muỗng canh đường, 2.5 muỗng mật ong, 2 muỗng dầu mè, 1 muỗng dầu hào, 4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê tiêu sau đó dùng muỗng khuấy đều.
Bắc chảo lên bếp, cho thêm vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Tiếp đến, các bạn đó cho tỏi và ớt băm vào phi thơm.
Khi tỏi, ớt đã dậy mùi, các bạn trút toàn phần sốt vừa mới pha vào chảo. Cho thêm 2 muỗng canh nước lọc vào tô đựng sốt, khuấy đều rồi trút vào chảo.
Mở nhỏ và và khuấy đều trong khoảng 5 phút cho đến khi sốt trong nồi sôi, sánh lại và các gia vị tan hết.
Bước 3: Thành phẩm
Nước sốt đậm đà, vị thơm nức mùi dầu mè cùng với vị cay cay nơi đầu lưỡi cực kích thích vị giác. Với món nước chấm thần thánh này, bạn có thể chấm kèm với ba chỉ bò hay ba chỉ heo nướng sẽ vô cùng thích hợp đấy!
8. Sốt chấm đậu tương Hàn Quốc
Nguyên liệu làm Sốt chấm đậu tương Hàn Quốc
- Hành tây 1 củ
- Tương đậu nành
- Hàn Quốc 3 muỗng canh
- Ớt chuông xanh 1/3 trái
- Ớt chuông đỏ 1/3 trái
- Tỏi băm 1 muỗng cà phê
- Mè rang 1 muỗng canh
- Hạt hướng dương rang 1 ít
- Tương ớt Hàn Quốc 1 muỗng canh
- Siro bắp 1 muỗng canh
- Nước tương 1 muỗng canh
- Dầu mè 1 muỗng canh
- Nước mơ ngâm 1 muỗng canh
Cách chế biến Sốt chấm đậu tương Hàn Quốc
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Hành tây bóc bỏ vỏ, rửa sạch. Lấy ½ củ hành mang đi băm thật nhuyễn, vắt lấy nước cốt; ½ củ còn lại cắt thành hạt lựu nhỏ.
Ớt chuông rửa thật sạch, cắt hạt lựu.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho phần nước hành tây vừa vắt vào tô, cho thêm tiếp 3 muỗng tương đậu nành, 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh siro bắp, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê tỏi băm, hành tây và ớt chuông cắt hạt lựu nhỏ, 1 muỗng canh mè rang, 1 ít hạt hướng dương rang, 1 muỗng canh nước mơ ngâm.
Mách nhỏ: Nếu không tìm được siro bắp, các bạn vẫn có thể thay bằng đường cát.
Cuối cùng, tiến hành khuấy đều cho các gia vị tan hoàn toàn là được.
Bước 3: Thành phẩm
Nước chấm thịt nướng mang hương vị đặc trưng của tương đậu nành Hàn Quốc, đây là loại sốt chấm thịt khá phổ biến cho các món nướng kiểu Hàn. Bạn có thể dùng kèm sốt với gà nướng mật ong, sườn nướng và thịt bò nướng.
9. Sốt tiêu đen chao
Sốt tiêu đen chao
Nguyên liệu làm Sốt tiêu đen chao
- Tiêu xay 1 ít
- Chao đỏ 1 muỗng canh
- Đậu xanh cà vỏ 1 muỗng canh
- Tỏi 2 tép Ớt 1 quả
- Chanh 1/4 quả
- Tương ớt 1 muỗng canh
- Đường 1 muỗng canh
- Hạt nêm 1/2 muỗng cà phê
- Dụng cụ thực hiện: Máy xay, chảo, dao, thớt, chén
Cách chế biến Sốt tiêu đen chao
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Đậu xanh cà bỏ vỏ, đem đi rửa sơ, để ráo nước rồi cho lên chảo và rang vàng đều. Tiếp theo cho đậu xanh vào máy và xay nhuyễn.
Ớt rửa sạch, băm thật nhuyễn. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Chanh vắt lấy nước cốt, nhớ bỏ hạt.
Bước 2: Làm sốt nước chấm thịt nướng
Cho vào chén các gia vị: 1 muỗng canh chao đỏ, tỏi băm, ớt băm, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng đậu xanh xay nhuyễn, 1 ít hạt tiêu xay, ½ muỗng cà phê hạt nêm, toàn bộ phần nước cốt chanh.
Sử dụng muỗng khuấy thật đều, cho các gia vị tan hết, hỗn hợp sốt sánh mịn là được
Bước 3: Thành phẩm
Sốt tiêu đen thơm nồng với cách chế biến cực đơn giản. Món sốt này giúp tăng thêm hương vị của các món thịt nướng, ngoài ra giúp bạn dễ tiêu hóa hơn khi ăn các món nướng nhiều dầu mỡ.
10. Sốt chanh ớt
Nguyên liệu làm Sốt chanh ớt
- Chanh 1kg
- Lá chanh 15 lá
- Ớt sừng 200g
- Ớt hiểm 3 trái
- Sữa đặc 300gr
- Muối 2 muỗng canh
- Bột ngọt 2 muỗng cà phê
- Hạt nêm 2 muỗng cà phê
- Đường 200 gr
- Dụng cụ thực hiện: Máy xay, dao, thớt, chén
Cách chế biến Sốt chanh ớt
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Ớt sừng mua về các bạn mang đi rửa sạch, sau đó chẻ làm đôi, tách bỏ phần hạt rồi tiếp tục cắt nhỏ.
Lá chanh rửa sạch, tách bỏ phần cuống và gân già chạy dọc sống lá, sau đó dùng dao cắt thành sợi.
Chanh rửa sạch, cắt làm đôi rồi vắt lấy nước.
Bước 2: Làm sốt chấm
Cho các gia vị: ớt sừng, lá chanh, 3 trái ớt hiểm, nước cốt chanh, 200gr đường, 2 muỗng canh muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 300gr sữa đặc vào máy xay.
Tiến hành xay thật nhuyễn các nguyên liệu ở trên đến khi thu được hỗn hợp sốt sánh mịn là được.
Bước 3: Thành phẩm
Sốt chanh ớt có mùi thơm hấp dẫn của lá chanh và vị chua chua, cay cay của chanh và ớt cực đưa vị, chấm với thịt nướng, hải sản thì ngon hết sẩy cho mà xem!
11. Muối ớt xanh
Muối ớt xanh
Nguyên liệu làm Muối ớt xanh
- Ớt xiêm xanh 100g
- Rau cải xanh 100g
- Nước cốt tắc 200 ml
- Sữa đặc 200gr
- Đường 200 gr
- Muối 60g
- Bột ngọt 25g
- Dụng cụ thực hiện: Máy xay sinh tố, dao, thớt, chén, muỗng,...
Cách chế biến Muối ớt xanh
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Ớt xanh nhặt bỏ phần cuống. Rau cải xanh nhặt bỏ phần gốc già, rửa sạch, để ráo, cắt khúc nhỏ khoảng 1 lóng tay.
Bước 2: Làm muối ớt xanh
Cho toàn bộ gia vị: ớt xanh, rau cải xanh, 60gr muối, 200gr đường, 25gr bột ngọt, 200gr sữa đặc, 200ml nước cốt tắc vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn.
Bước 3: Thành phẩm
Vậy là các bạn đã hoàn thành muối ớt xanh rồi. Muối ớt xanh có màu xanh bắt mắt, vị chua cay mặn ngọt, đây là một trong những loại đồ chấm thịt nướng tuyệt vời khó có thể thiếu khi ăn các món hải sản hoặc đồ nướng.
12. Muối ớt đỏ
Nguyên liệu làm Muối ớt đỏ
- Ớt sừng đỏ 100g
- Ớt chuông đỏ 100g (1 quả)
- Nước cốt tắc 200 ml
- Sữa đặc 200gr
- Đường 200 gr
- Muối 60g
- Bột ngọt 25g
- Dụng cụ thực hiện: Máy xay sinh tố, dao, thớt, chén, muỗng,...
Cách chế biến Muối ớt đỏ
Bước 1: Sơ chế ớt
Ớt sừng mang đi rửa sạch, bổ làm đôi theo chiều dọc rồi dùng muỗng nạo sạch phần cuống bên trong và hạt. Xay nhỏ ớt.
Dù bỏ hết hạt ra khỏi trái ớt nhưng các bạn hãy giữ lại rồi để hạt riêng ra 1 cái chén nhỏ, ở bước sau sẽ cần dùng đến.
Mách nhỏ:
- Bạn có thể giữ lại phần cuống bên trong nếu muốn nhưng cuống ớt sẽ làm món muối ớt của bạn kém thơm ngon hơn.
- Hãy nhớ đeo bao tay nhé vì ớt dính vào tay sẽ gây khó chịu.
Bước 2: Làm muối ớt đỏ
Cho toàn bộ gia vị: ớt đỏ, ớt chuông đỏ, 60gr muối, 200gr đường, 25gr bột ngọt, 200gr sữa đặc, 200ml nước cốt tắc vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
Bước 3: Thành phẩm
Muối ớt đỏ có một màu sắc cực hấp dẫn khiến bạn muốn ăn hải sản ngay và luôn! Bạn cùng có thể dùng muối ớt đỏ để chấm thịt nướng, hải sản, chấm ốc hoặc món từ gà đều ngon.
13. Cách làm nước chấm thịt nướng bằng sữa Ông Thọ
Cách làm nước chấm thịt nướng bằng sữa Ông Thọ
Nguyên liệu, gia vị
- Ớt xiêm xanh
- Chanh tươi (chọn loại chanh không hạt)
- Sữa đặc Ông Thọ
- Đường
- Muối ăn
- Lá chanh non
Cách thực hiện
Bước 1: Cắt bỏ phần cuống của ớt xiêm, sau đó rọc ruột ớt để loại bỏ hạt ớt. Rửa sạch rồi để ráo hết nước. Sau đó cắt nhỏ.
Bước 2: Chanh gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt thành từng lát và loại bỏ hạt. Vắt lấy nước cốt chanh.
Bước 3: Cho các nguyên liệu vào máy xay sinh tố bao gồm: đường, muối, chanh, ớt xiêm, sữa đặc, lá chanh non. Thêm một ít nước vào rồi xay nhuyễn.
14. Cách làm nước mắm chấm thịt nướng kiểu Thái
Nguyên liệu
- 2 thìa nước cốt chanh
- 2 thìa đường
- 50ml nước mắm
- 50 ml nước lọc
- 1 quả chanh vắt lấy cốt chanh
- Tỏi, ớt băm nhuyễn
Cách thực hiện
Bước 1: Tỏi và ớt mang đi rửa sạch, sau đó thái nhỏ và băm thật nhuyễn.
Bước 2: Tiếp tục cho thêm khoảng 50ml nước lọc vào trong tô lớn. Cho thêm các gia vị: 2 thìa đường, nước mắm, nước cốt chanh và phần tỏi, ớt băm nhuyễn vào khuấy đều cho đến khi các hỗn hợp hòa quyện cùng với nhau.
Nếu các bạn thích ăn nước chấm nhạt hơn hoặc đậm hơn thì có thể điều chỉnh phần nước lọc để phù hợp với khẩu vị của các thành viên nhé!
Nước chấm thịt nướng là một phần không thể thiếu trong các bữa ăn thịt nướng. Với 14 công thức ở trên, bạn đã có thêm vào kho tàng ẩm thực nhà mình nhiều cách làm nước mắm chấm thịt nướng ngon chuẩn vị nhà hàng vô cùng đơn giản rồi đấy.