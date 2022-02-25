Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nên làm nghề gì để thành công?

Theo tử vi ngày nay, người sinh năm 1998 cầm tinh con Hổ

Để xem tuổi Mậu Dần hợp nghề gì cần dựa trên tính cách đặc trưng và theo ngũ hành. Đầu tiên, cần nắm được những thông tin liên quan đến tuổi này.

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Mệnh người sinh năm 1998: Mệnh Thành Đầu Thổ

Tương sinh với mệnh: Hỏa, Kim

Tương khắc với mệnh: Mộc, Thủy

Những người tuổi Mậu Dần 1998 có mệnh Thành Đầu Thổ. Học có lý tưởng cao xa và nhiều khao khát, tính cách có phần cao ngạo, cực kì tự tin.

Những người tuổi Mậu Dần 1998 có mệnh Thành Đầu Thổ

Vốn sống rất tham vọng, họ mưu cầu gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Tuy nhiên, tốt nhất là phải biết cách kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình.

Vốn lương thiện, họ sống giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ tạo dựng được lòng tin và có thể là chỗ dựa khi cần thiết.

Với tính tình khẳng khái, người tuổi Mậu Dần thường ra tay giúp đỡ người khác. Họ không cần báo đáp. Song vì có nhân duyên tốt nên họ kết giao được với những người bạn đáng quý.

Họ cũng có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc liên quan đến triết học.

Trong công việc, họ được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng. Tuy nhiên, để phát triển năng lực bản thân hơn, họ cần biết nhạy bén nắm bắt cơ hội.

Để tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này, bản mệnh nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân hơn.

Người tuổi Mậu Dần thường có óc sáng tạo cao và có thể đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ.

Nguồn lợi thu về sẽ cực kỳ xứng đáng nếu có thể cùng nửa kia của mình nghiên cứu và phát triển kế hoạch sâu hơn nữa.

Người tuổi Mậu Dần thường có óc sáng tạo cao và có thể đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ

Trong chuyện tình cảm, nên hâm nóng tình cảm thường xuyên. Cần cảnh giác để tránh được sự chen chân của kẻ thứ ba. Hãy dành nhiều thời gian để quan tâm hơn đến nửa kia của minh. Đừng để họ một mình vì sẽ có thể dẫn đến ngoại tình.

Thậm chí, nghiêm trọng hơn, còn có thể khiến sự nghiệp của cả hai chịu tổn thất nặng nề.

Dù có gặp trắc trở thì tới cuối cùng vẫn thuận lợi vượt ải thoát nguy bởi người tuổi Mậu Dần may mắn có quý nhân phù trợ. Nên cố gắng bồi dưỡng bản thân, học hỏi nhiều hơn, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và kiên trì thực hiện, thành công sẽ không còn xa nữa.

II. Vì sao cần biết tuổi Mậu Dần hợp với nghề gì?

Giữa ngày tháng năm sinh và tuổi có mối liên kết không hề nhỏ với sự thăng tiến trong sự nghiệp của chúng ta.

Mỗi tuổi đều có những nghề nghiệp phù hợp và không phù hợp khác nhau. Do vậy các bạn có thể nghiên cứu kỹ ngày sinh hay năm sinh để dựa trên đó tìm nghề nghiệp.

Một khi nắm được tuổi Mậu Dần hợp với nghề nào và chọn nghề nghiệp hợp với ngũ hành bản mệnh thì sẽ dẫn đến những thuận lợi trong sự nghiệp nói riêng và cuộc đời nói chung.

Theo tử vi phương Tây, tính cách có nhiều ảnh hưởng đến việc tuổi Mậu Dần nên làm nghề gì. Sẽ có những việc phù hợp riêng biệt đối với mỗi cung khác biệt. Khi lựa chọn đối tác hợp tuổi bạn sẽ có dịp được thể hiện hết sở trường của mình để có được thành công rực rỡ.

III. Tuổi Mậu Dần mệnh Thành Đầu Thổ hợp với nghề nghiệp gì?

Nhìn chung, cuộc đời của người tuổi Mậu Dần mệnh Thành Đầu Thổ không quá suôn sẻ. Họ thường không gặp nhiều may mắn, tâm trí không ổn định và vướng vào nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Tiền tài thu được không nhiều bởi thiếu sự xông pha, hăng hái, ít dám mạo hiểm. Đường công danh, sự nghiệp lên xuống, trầm bổng thất thường. Song cuộc sống lại rất ổn định và đều đặn. Có thể nói, quá trình làm giàu của tuổi Mậu Dần nhờ vào việc tích lũy lâu dài.

Để đạt được vinh quang, bản mệnh phải kiên trì và nỗ lực rất nhiều. Cuộc sống ổn định và có thành tựu của người tuổi Mậu Dần mệnh Thành Đầu Thổ rất vững vàng và khó bị lật đổ. Họ có thể ổn định hơn khi sự nghiệp từ 36 tuổi trở đi. Và cần phải cố gắng và tích phúc đức nhiều hơn để duy trì điều đó.

Với những nét tính cách này, bản mệnh tuổi Mậu Dần nếu chọn lựa các công việc liên quan đến pháp luật, duy trì trật tự, an ninh, quản lý… sẽ như “cá gặp nước”.

Bản mệnh tuổi Mậu Dần nên chọn các công việc liên quan đến pháp luật, duy trì trật tự, an ninh, quản lý…

Bên cạnh đó, mệnh này có bản tính ngay thẳng, trung thực nên có thể làm các công việc về thủ quỹ, thủ kho, giám sát… Một số khác có thể làm việc về xây dựng, hoặc làm trong nhà máy gia công sản phẩm theo mẫu.

IV. Người sinh năm Mậu Dần 1998 nên kinh doanh gì?

Những nghề nghiệp trên khiến thấy gò bó hay chưa hài lòng. Bạn muốn tự mở cửa hàng kinh doanh, bạn nên lựa chọn kinh doanh buôn bán những mặt hàng sau:

Kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện máy như cửa hàng điện thoại, cửa hàng máy tính, siêu thị điện máy,..

Kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, sắt thép.

Kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Kinh doanh bất động sản.

Song song đó, cũng không nên kinh doanh buôn bán những mặt hàng sau:

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar, quán cà phê,…

Kinh doanh các mặt hàng nông lâm sản và thủy hải sản.

Kinh doanh buôn bán rượu bia nước giải khát.

Kinh doanh buôn bán hương liệu, vải vóc,…

V. Tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào?

Chuyện làm ăn buôn bán thành công hay lụi bại là điều phụ thuộc vào bản thân người tuổi Mậu Dần và cả người hợp tác làm ăn cùng quý bạn.

Chọn tuổi hợp làm ăn với Mậu Dần nữ, nam để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc.

Để được quý nhân trợ giúp, tạo cơ sở cho làm ăn phát đạt, tuổi Mậu Dần mệnh Thành Đầu Thổ kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Hỏa gồm các tuổi Giáp Tuất, Đinh Dậu, Bính Dần, Ất Hợi, Giáp Thìn, Đinh Mão, Mậu Tý, Ất Tỵ, Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi…

Khi kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Kim gồm các tuổi Canh Tuất, Tân Hợi, Quý Dậu, Ất Mùi, Giáp Tý, Nhâm Dần, Ất Sửu, Canh Thìn, Quý Mão, Tân Tỵ, Giáp Ngọ… thì người tuổi Mậu Dần thường thua thiệt. Để công việc thuận buồm xuôi gió, người tuổi Mậu Dần nên làm trợ lý hoặc cấp dưới của những người mệnh Kim.

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thổ gồm các tuổi Mậu Dần, Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Tân Mùi, Bính Tuất, Kỷ Dậu, Đinh Hợi, Bính Thìn, Canh Tý, Đinh Tỵ… sẽ mang đến tuổi Mậu Dần công việc bình hòa, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mậu Dần mệnh Thành Đầu Thổ kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Hỏa gồm các tuổi Giáp Tuất, Đinh Dậu, Bính Dần, Ất Hợi, Giáp Thìn, Đinh Mão, Mậu Tý, Ất Tỵ, Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi…

Tuổi Mậu Dần mệnh Thành Đầu Thổ kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thủy gồm các tuổi Bính Tý, Quý Tỵ, Nhâm Tuất, Đinh Sửu, Bính Ngọ, Quý Hợi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Giáp Dần, Nhâm Thìn, Ất Mão… sẽ tạo điều kiện để người tuổi Mậu Dần tiến lên.

Tuổi Mậu Dần khi kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Mộc gồm các tuổi Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Thìn, Quý Mùi, Nhâm Tý, Kỷ Tỵ, Canh Dần, Quý Sửu, Tân Mão, Canh Thân, Mậu Tuất, Tân Dậu… thì không tốt. Bởi công việc sẽ bị gián đoạn, gặp nhiều khó khăn, làm ăn sẽ bị thua thiệt.

VI. Tổng quan về cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh và tuổi hợp với Mậu Dần

Thêm một ưu điểm lớn của người Mậu Dần đó là họ có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, họ cũng không ngần ngại đấu tranh cho lẽ phải.

Họ sớm thể hiện sự tự tin của bản thân và có lối suy nghĩ độc lập từ rất sớm nếu như nhận được sự khuyến khích của những người xung quanh. Người sinh năm 1998 là những đồng minh đáng tin cậy nhất, họ luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè.

Trong mối quan hệ với ban đời, họ luôn tỏ ra dễ chịu hơn các tuổi Dần khác. Đặc biệt, họ biết cân nhắc hậu quả trước khi hành động.

+ Cuộc đời có phần sung túc

Về vấn đề tình cảm, lúc thơ ấu hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Để được hạnh phúc vẹn tròn, tiền bạc đầy đủ và dồi dào, phải qua 30 tuổi trở đi mới có thể làm ăn được. Cuộc sống hay nghề nghiệp vào lúc tiền vận còn lắm vất vả, gian nan. Phải bước vào trung vận mới có cơ hội tạo lấy sự nghiệp và hậu vận mới có thể sống an nhàn được.

Tóm lại: Vào tiền vận, tức cuộc đời tuổi nhỏ gặp lắm đau xót, hậu vận mới được an nhàn, trung vận vẫn còn những lo âu buồn tủi.

+ Về tình duyên

Cuộc sống của người tuổi Mậu Dần chỉ ở mức trung bình mà thôi. Số hưởng thọ trung bình từ khoảng 56 đến 68 tuổi là mức tối đa.

Tuy nhiên, nếu ăn ở hiền hòa thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên của Mậu Dần có nhiều khắt khe, hay gặp sóng gió ba đào, như ngọn thủy triều lên, xuống vô chừng không nắm được phần thắng lợi.

Những người Mậu Dần sinh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch, cuộc đời có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên

Có ba giai đoạn như sau:

Những người Mậu Dần sinh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch, cuộc đời có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên.

Những người Mậu Dần sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Âm lịch, cuộc đời sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc.

Những người Mậu Dần sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 Âm lịch, cuộc đời bạn sống được hoàn toàn hạnh phúc.

+ Gia đạo, công danh

Phần gia đạo không được mấy êm đềm, bản mệnh thường nghi kỵ và buồn tẻ. Phải bước vào hậu vận thì gia đạo của người Mậu Dần mới được yên vui. Nếu đạt công danh cũng chỉ ở vào mức độ trung bình. Không theo đuổi công danh thì việc làm ăn có cơ hội phát đạt thuận về giao thương, buôn bán.

Kể từ năm 30 tuổi trở lên, cuộc sống có phần vững chắc, tiền bạc được dễ dàng hơn. Sự nghiệp ở mức trung bình, không hoàn toàn giữ được sự nghiệp lâu bền, thường hay bị đổ vỡ bất thường. Chỉ có thể vững chắc cho đến tuổi 40.

VII. Những tuổi hợp làm ăn với người tuổi Mậu Dần

Để tạo được nhiều cơ hội thuận tiện trong cuộc sống, trong việc buôn bán làm ăn, hay hợp tác, giao dịch về tiền bạc, cần phải lựa chọn tuổi tác phù hợp.

Nên hợp tác, giao thương, giao dịch hay mọi việc có liên quan đến đời sống với những tuổi: Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu. Đây là những tuổi rất hạp với tuổi Mậu Dần trong mọi việc làm ăn trong suốt cuộc đời.

VIII. Những tuổi hợp để kết hôn với người tuổi Mậu Dần

Để có thể sống một cuộc đời đầy đủ, có thể tạo nên cơ nghiệp và hưởng được sự sung sướng trên đời, người tuổi Mậu Dần nên lựa chọn tuổi hợp để kết hôn hay chọn lựa người để trao thân gửi phận.

Những tuổi để bạn chọn kết hôn vừa hợp về vấn đề tình duyên vừa hợp về đường tài lộc đó là những tuổi: Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Ất Hợi.

Khi kết duyên với tuổi Kỷ Mão, Quý Mùi: Bạn sẽ có được cuộc sống sung túc, về phần tài lộc được đầy đủ và cuộc đời có sự sung sướng hoàn toàn.

Tuổi Mậu Dần nên kết hôn với tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi: Đây là hai tuổi có cơ hội phát triển về công danh sự nghiệp, cuộc sống được hoàn toàn hạnh phúc và êm đẹp.

Tuổi Mậu Dần khi kết hôn với tuổi Đinh Sửu, Ất Hợi: Cuộc sống mỗi ngày một no ấm, được sống giàu sang phú quý, con cái được sum vầy hạnh phúc.

Tuổi Mậu Dần khi kết hôn với tuổi Đinh Sửu, Ất Hợi: Cuộc sống mỗi ngày một no ấm, được sống giàu sang phú quý, con cái được sum vầy hạnh phúc.

Khi lựa chọn kết duyên với những tuổi này, cuộc sống của bạn chỉ có thể duy trì ở mức trung bình mà thôi. Bởi vì các tuổi sau đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Bính Tý.

Không nên kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân. Lý do bởi nếu bạn kết duyên với những tuổi này, rất khó để có được một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ. Có thể suốt cuộc đời chỉ sống trong sự nghèo nàn và đau buồn, không vượt lên được sự may mắn. Hai tuổi này không thuận với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như về tài lộc.

Không nên kết hôn vào tuổi: 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 59 tuổi. Đây là những năm rất xung kỵ với tuổi bạn, không nên kết hôn, vì kết hôn bạn có thể gặp cảnh xa vắng trong cuộc đời.

Trên đây là chia sẻ Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 nên làm nghề gì cùng một số lưu ý khi lựa chọn nghề nghiệp và mặt hàng kinh doanh của những người tuổi Dần.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ, các bạn có thể chọn ra được cho bản thân mình một ngành nghề phù hợp để có được thành công rực rỡ trong tương lai.