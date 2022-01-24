Tuổi 1960 là thuộc mệnh Thổ, chính xác là Bích Thượng Thổ, có nghĩa là đất trên tường thành. Những người thuộc mệnh này sẽ dựa vào người khác mới làm nên sự, quản lí và nếu tự bản thân gây dựng sẽ có khả năng dễ thất bại.

Hiện nay, khá nhiều người quan tâm đến chuyện xem tuổi tác để biết bản thân phù hợp với những điều gì có thể giúp mọi chuyện suôn sẻ hơn. Trong bài viết hôm nay, chia sẻ về tuổi 1960 là mệnh gì, tuổi con gì, hợp màu gì, hợp tuổi nào, hướng nào và làm nghề gì?

Tuy nhiên, những người sinh năm 1960, mệnh Bích Thượng Thổ cần phải trải qua thử thách và sự tôi luyện mới có thể thành công và vững vàng trong cuộc sống. Vì vậy, những người thuộc mệnh này sẽ có tính cách là ổn định, sự cân bằng tư duy, cách nhìn nhận trong lối sống và công việc sẽ theo những quy tắc nhất định.

Bên cạnh đó, những người mệnh này họ có khuôn phép trong suy nghĩ và thái độ tự giác. Họ sẽ làm theo quy tắc ấy và nếu không làm theo các quy tắc của họ, họ sẽ cảm thấy hối hận và ăn năn vô cùng.

Tuổi 1960 là tuổi con gì?

Tuổi 1960 là tuổi con Chuột

Tuổi 1960 là tuổi con Chuột.

Năm sinh dương lịch: Từ 28/01/1960 đến 14/02/1961

Năm sinh âm lịch: Canh Tý

Thiên can: Canh

Tương hợp: Ất

Tương hình: Giáp, Bính

Địa chi: Tý

Tam hợp: Thân – Tý – Thìn

Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Những người thuộc tuổi Canh Tý đa phần khá thông minh và nhanh nhẹn. Họ khá biết quan tâm những người xung quanh. Trong công việc, họ là một người chăm chỉ và nghiêm túc, luôn tính toán cẩn thận khi đưa ra quyết định. Khi gặp khó khăn, họ luôn biết cách tìm giải pháp.

Đối với nam thuộc tuổi Canh Tý sẽ thường gặp sóng lúc thời thơ ấu, họ sẽ vượt qua trở ngại khó khăn vào thời trung vận. Lúc này, họ sẽ được công danh trong sự nghiệp và được an nhàn sung sướng lúc thời hậu vận.

Đối với nữ tuổi Canh Tý, thời thơ ấu sẽ gặp được nhiều may mắn. Nữ tuổi này có nhiều cơ hội thuận lợi trong sự nghiệp. Kết quả là được hưởng thụ sự an nhàn, sung sướng và thảnh thơi vào thời trung vận.

Tuổi 1960 hợp màu gì?

Dựa vào quy luật tương sinh ngũ hành, tuổi 1960 là mệnh Bích Thượng Thổ sẽ hợp với các màu thuộc hành Hỏa và hành Thổ bởi Hỏa sinh Thổ và Thổ - Thổ tương hợp để mang lại ngũ hành tương sinh, may mắn và cuộc sống thuận lợi.

Và những người tuổi này cần tránh các màu thuộc hành Mộc và cũng cần tránh màu thuộc hành Thủy để tránh tổn hao sinh lực bản thân. Ngoài ra, cũng nên tránh các màu của hành Kim.

Màu hợp với tuổi 1960

Cụ thể là:

Màu tương sinh (Hỏa): đỏ, cam, tím, hồng

Màu tương hợp (Thổ): vàng, vàng nâu, nâu đất

Màu kém may mắn (Kim): trắng, xám, bạc

Màu tương khắc (Mộc, Thủy): xanh lá cây, xanh nước biển, đen

Chính vì vậy, những người sinh năm 1960 sẽ biết được phù hợp với màu sắc nào để lựa chọn vật dụng như màu xe, màu đồ nội thất và màu sơn nhà,... để phù hợp với mệnh của mình.

Tuổi 1960 hợp với tuổi nào?

Đối với nam mệnh Canh Tý:

Trong công việc làm ăn: sẽ hợp với tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi

Trong việc lựa chọn vợ chồng, lập gia đình: sẽ hợp với tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi, Mậu Tuất

Ngoài ra sẽ hợp tuổi kỵ: Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân

Những tuổi hợp với những người sinh năm 1960

Đối với nữ mệnh Canh Tý:

Trong công việc làm ăn: sẽ hợp với tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi

Trong việc lựa chọn vợ chồng, lập gia đình: sẽ hợp với tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất

Ngoài ra sẽ hợp tuổi kỵ: Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân

Những người thuộc tuổi Canh Tý sẽ không hợp với những tuổi Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân trong công việc làm ăn hay chuyện tình duyên.

Tuy nhiên, những thông tin này để tham khảo chứ không hoàn toàn quyết định tất cả và chính xác vận mệnh của những người tuổi này nhé. Sẽ còn phụ thuộc về các yếu tố khác trong đời sống.

Tuổi 1960 hợp hướng nào?

Việc chọn hướng rất là quan trọng khi xây dựng nhà cửa để tránh vướng phải Tam tai hay làm ăn khó khăn. Những người tuổi này nên chọn xây nhà hướng Đông Nam, Bắc Phục Vị. Các hướng này sẽ giúp mọi chuyện đại cát, giàu sang, đại phú quý và con cháu đông đúc.

Tuổi 1960 hợp với hướng nào?

Ngược lại, sẽ có những hướng không phù hợp với những người tuổi này như hướng Chính Đông, Tây Nam. Những hướng này sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn, gia đình ly tán, mang tai tiếng, thiếu trước hụt sau.

Tuổi 1960 hợp với làm nghề gì?

Đối với nam mệnh tuổi Canh Tý sẽ có tính cách dũng cảm, ý chí, nguyên tắc, chăm chỉ nên phù hợp với những ngành nghề liên quan tới xã hội, xây dựng như là an ninh quốc phòng, kỹ sư.

Những ngành nghề phù hợp với tuổi 1960

Ngoài ra, nam tuổi này có tính cách khá cứng nhắc nên sẽ không phù hợp với công việc kinh doanh vì công việc này đòi hỏi sự khôn khéo trong ăn nói và dẻo miệng. Vì vậy, những bạn nam tuổi này cần thay đổi tính cách và trở nên nhẹ nhàng hơn để giúp đời sống tốt hơn.

Đối với nữ mệnh tuổi Canh Tý sẽ cân bằng được về suy nghĩ và thể chất, cuộc sống ổn định, trong công việc có tính nguyên tắc quy củ, giữ vững lập trường. Những bạn nữ tuổi này khá phù hợp với công việc quản lý, chăm sức sức khỏe, y tá và bác sĩ, thậm chí cả mảng kinh doanh cũng khá thuận lợi.

Trên đây bài viết đã chia sẻ tất tần tật về tuổi 1960 là mệnh gì, tuổi con gì, hợp màu gì, hợp tuổi nào, hướng nào và làm nghề gì sẽ giúp những người mệnh này chọn những thứ phù hợp với bản thân và có đời sống tốt hơn.