Sinh năm 2004 nên làm nghề gì để có sự nghiệp thăng tiến?

Việc xác định nghề nghiệp cho tương lai có thể tác động đến sự phát triển của công danh sau này. Khi quyết định lựa chọn nghề nghiệp, đa số mọi người đều dựa vào sở thích và đam mê cá nhân. Dựa vào tính cách đặc trưng và ngũ hành, chúng ta có thể biết được tuổi Giáp Thân 2004 hợp nghề gì? Từ đó, có được lựa chọn xác đáng nhất.

Sau đây là cụ thể những thông tin tổng quan về tuổi này:

Can chi (tuổi Âm lịch): Giáp Thân

Xương: Con Khỉ - Tướng tinh: Con Lợn

Con nhà Hắc Đế – Phú quý

Cung: Nam: Khôn – Nữ: Khảm

Tương sinh với mệnh: Mộc và Kim

Tương khắc với mệnh: Hỏa và Thổ

Sinh năm 2004 tuổi Giáp Thân, tức là tuổi con khỉ và thường gọi là Quá Thụ Chi Hầu (khỉ leo cây)

II. Tính cách tuổi Giáp Thân 2004

Giáp Thân 2004 mệnh Tuyền Trung Thủy. Mang bản chất nổi bật của Thủy là hiền hòa, trầm lắng, là dòng chảy không ngừng nên ở những người sinh năm này, họ luôn duy trì sự bình tĩnh nhất định trong mọi trường hợp.

Mệnh Tuyền Trung Thuỷ – Nước trong suối, Giáp Thân 2004 là nguồn sống cho rất nhiều loài động, thực vật ở xung quanh. Họ sống vô tư, xởi lởi, nhân hậu, không hay so đo. Họ thường ra tay giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp.

Sở hữu vẻ bề ngoài lặng lẽ, không thích tranh giành tuy nhiên trong nội tâm lại biến động không ngừng.

Đồng thời, ở nam nữ Giáp Thân 2004 sở hữu trí thông minh hơn người, nhanh nhạy và ham học hỏi. Họ không nản chí khi gặp phải gian nan, khó khăn và sẵn lòng khám phá, giải quyết mọi vấn đề một cách trơn tru nhất.

Mệnh Tuyền Trung Thuỷ – Nước trong suối, Giáp Thân 2004 là nguồn sống cho rất nhiều loài động, thực vật ở xung quanh

Họ học rộng, hiểu biết nhiều và thông thạo với đa dạng lĩnh vực. Luôn nuôi chí lớn, họ có tâm trí ít khi thanh thản, thư thái bởi phải lo toan, suy nghĩ mọi việc thường xuyên.

Những nhược điểm người tuổi Thân cần cải thiện:

Nặng về tâm trạng cùng khả năng kiên trì kém dễ gây ấn tượng không tốt và cảm giác thiếu trách nhiệm.

Trong công việc, bạn khó được cấp trên trọng dụng. Cần tích cực bồi dưỡng thêm năng lực tác nghiệp độc lập và khả năng khống chế tâm trạng.

Bên cạnh đó, bạn không đặt ra mục tiêu rõ ràng, dễ bị mê hoặc và dễ dao động. Đây chính là trở ngại cho nghề nghiệp rất lớn, khiến bạn lãng phí thời gian. Do đó, cần rèn tính nhẫn nại và kiên định để tránh được những cám dỗ không đáng có.

Về sự nghiệp: Nam nữ Giáp Thân 2004 giỏi giang nhưng số vất vả. Họ nên lập nghiệp xa quê để có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ ít được dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người thân.

Ngay từ nhỏ, tuổi Giáp Thân 2004 đã sống tự lập và nhanh chóng khá lên khi còn trẻ. Để có được thịnh vượng, nhà cửa khang trang, ruộng vườn rộng lớn, có của ăn của để, họ phải bước đến tuổi ngũ tuần.

Đây là tuổi thông tường kỹ nghệ, có tài nghệ văn chương, Nếu không theo văn nghệ thì những tài lẻ này sẽ giúp ích cho bản thân trong các mối quan hệ kết giao có lợi cho sự nghiệp.

III. Tại sao cần lựa chọn nghề nghiệp hợp mệnh

Theo quan niệm phương Đông, mọi vật trên thế gian đều sinh ra từ 5 vật chất của ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Dựa vào ngũ hành có thể xác định tính cách, khí chất, tài năng và khả năng của người mang nó. Khi nắm bắt, hiểu rõ bản thân, bản mệnh và lựa chọn nghề nghiệp hợp phong thủy sẽ mang lại nhiều thuận lợi và giúp bản mệnh thăng tiến nhanh chóng.

Không những vậy, khi chọn được nghề nghiệp phù hợp bản mệnh sẽ giúp gặp được quý nhân phù trợ trong công việc, họ sẽ dẫn đường chỉ lối, giúp mệnh Thủy có hướng đi đúng đắn.

Đồng thời, việc lựa chọn các nghề phù hợp với bản mệnh cũng giúp tự tin hơn, dễ dàng nắm bắt những cơ hội trước mắt, mọi việc thuận lợi, hanh thông.

Với nhịp sống hối hả, phát triển như vũ bão ngày nay, có đa dạng nghề nghiệp để lựa chọn. Thật không hề dễ dàng khi muốn lựa chọn cho mình lĩnh vực phù hợp, không lạc lối.

Khi nắm bắt, hiểu rõ bản thân, bản mệnh và lựa chọn nghề nghiệp hợp phong thủy sẽ mang lại nhiều thuận lợi và giúp bản mệnh thăng tiến nhanh chóng

Việc quyết định, suy xét quá kỹ càng thường khiến người mệnh Thủy gặp nhiều khó khăn, đến khi nhận lấy kết quả lại hối hận, chán nản. Do đó, có thể nói lựa chọn nghề hợp phong thủy sẽ giúp người mệnh Thủy dễ đưa ra quyết định hơn.

IV. Sinh năm 2004 nên làm nghề cho tương lai?

Tính cách của nam và nữ Giáp Thân 2004 có nhiều điểm khác biệt. Tính cách của nam sẽ có những đặc trưng sau:

Hoạt bát, nhanh nhẹn và thông minh.

Nỗ lực và luôn chăm chỉ.

Giao tiếp khéo léo và tinh tế, nhạy bén, thấu hiểu đối phương.

Óc quan sát tỉ mỉ và cẩn thận.

Thích những môi trường có tính cạnh tranh.

Thích được chinh phục và muốn có nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Xét theo tính cách trên, những nghề mà nam tuổi Giáp Thân nên theo đuổi có thể kể đến như thiết kế, kỹ sư, luật sư và thám tử sẽ rất dễ đạt thành công.

Nam tuổi Giáp Thân nên theo đuổi có thể kể đến như thiết kế, kỹ sư, luật sư và thám tử

Trái lại, nữ Giáp Thân 2004 có những điểm nổi bật về tính cách:

Tâm tính hiền lành.

Cuộc sống đủ đầy, không bao giờ thiếu thốn vật chất.

Luôn có người uurng hộ, giúp đỡ khi làm bất cứ việc gì.

Thích nghi nhanh chóng, tính cách linh hoạt.

Rất khéo léo trong giao tiếp.

Những công việc rất phù hợp với nữ tuổi Giáp Thân 2004 có thể kể đến như giáo viên, nhân viên marketing, tiếp viên hàng không, ca sỹ hoặc diễn viên, giúp sự nghiệp phát triển thuận lợi, suôn sẻ.

V. Gợi ý các nhóm nghề nghiệp phù hợp với Giáp Thân mệnh Thuỷ

Lựa chọn công việc đầy tính khiêu chiến như vận động viên chuyên nghiệp, luật sư, đầu tư chứng khoán… sẽ giúp thỏa mãn sự tìm tòi, thử thách cái mới của tuổi Giáp Thân 2004.

Công việc mang tính logic như luật sư, thiết kế, chính trị gia… Thế mạnh của tuổi Giáp Thân 2004 là sự điềm tĩnh và khả năng xử lý các vấn đề phức tạp.

Họ hoàn toàn có thể đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ ở những vị trí này bởi khả năng hành sự suy nghĩ trước sau, tinh nhạy và có nhiều phương án tốt.

Công việc mang tính học thuật chuyên sâu như giáo sư, nhà phê bình, nhà nghiên cứu khoa, giảng viên… Người tuổi Giáp Thân mệnh Tuyền Trung Thủy phù hợp với lĩnh vực có hơi hướng nghệ thuật bởi họ có đầu óc minh mẫn, trí tuệ.

Công việc tự do như diễn viên, nhạc sĩ, nhà văn, phóng viên…

Đây là những lựa chọn công việc hợp với người cầm tinh Khỉ bởi sẽ phát huy năng lực cá nhân, có không gian phát triển rộng lớn.

Công việc kinh doanh mang tính nghệ thuật như kinh doanh vàng bạc, đá quý, nội thất, thời trang… sẽ đáp ứng được sở thích của tuổi Giáp Thân 2004, và phát huy được khả năng thiên bẩm của họ.

Lựa chọn công việc đầy tính khiêu chiến như vận động viên chuyên nghiệp, luật sư, đầu tư chứng khoán… sẽ giúp thỏa mãn sự tìm tòi, thử thách cái mới của tuổi Giáp Thân 2004

VI. Tuổi Giáp Thân hợp với tuổi nào?

Để việc làm ăn buôn bán thành công hay lụi tàn, cần dựa vào bản thân người tuổi Giáp Thân và cả người hợp tác làm ăn cùng quý bạn.

Để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc, bạn có thể tham khảo chọn tuổi hợp làm ăn với Giáp Thân nữ, nam như sau:

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Kim gồm các tuổi Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Mùi, Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Thìn, Quý Mão, Tân Tỵ, Giáp Ngọ… sẽ mang đến tuổi Giáp Thân mệnh Tuyền Trung Thủy sự thuận lợi, có nhiều lợi lộc.

Khi kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Mộc gồm các tuổi Nhâm Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Thìn, Quý Mùi, Nhâm Tý, Kỷ Tỵ, Quý Sửu, Tân Mão, Canh Thân, Mậu Tuất, Tân Dậu…. cũng khá tốt. Tuổi Giáp Thân mệnh Tuyền Trung Thủy tuy hợp làm ăn với tuổi này nhưng để thuận buồm xuôi gió nhất, người tuổi Giáp Thân nên làm trợ lý hay cấp dưới những người mệnh Mộc.

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Hỏa gồm các tuổi Giáp Tuất, Đinh Dậu, Ất Hợi, Giáp Thìn, Đinh Mão, Mậu Tý, Ất Tỵ, Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, Bính Thân, Kỷ Mùi… cũng khá phù hợp với tuổi Giáp Thân mệnh Tuyền Trung Thủy

Tuổi Giáp Thân mệnh Tuyền Trung Thủy kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thủy gồm các tuổi Bính Tý, Quý Tỵ, Nhâm Tuất, Đinh Sửu, Bính Ngọ, Quý Hợi, Giáp Thân, Đinh Mùi, Ất Dậu, Nhâm Thìn, Ất Mão… mang lại sự bình hòa trong công việc, làm ăn thuận lợi, có lợi cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Hỏa gồm các tuổi Giáp Tuất, Đinh Dậu, Ất Hợi, Giáp Thìn, Đinh Mão, Mậu Tý, Ất Tỵ, Kỷ Sửu, Mậu Ngọ, Bính Thân, Kỷ Mùi… cũng khá phù hợp với tuổi Giáp Thân mệnh Tuyền Trung Thủy. Theo đó, người tuổi Giáp Thân có điều kiện để thăng tiến.

Không nên kết hợp làm ăn với những người thuộc mệnh Thổ gồm các tuổi Mậu Dần, Tân Sửu, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Mậu Thân, Tân Mùi, Bính Tuất, Kỷ Dậu, Đinh Hợi, Bính Thìn, Canh Tý, Đinh Tỵ… thì công việc làm ăn trắc trở, bị thua thiệt.

VII. Cung mệnh của nam, nữ sinh năm 2004 Giáp Thân

Cung mệnh nam tuổi Giáp thân là gì?

Cung mệnh: Khôn Thổ thuộc Tây tứ mệnh

Niên mệnh năm (hành): Thổ

Tương sinh với những màu sắc: Các màu Đỏ, Tím, Hồng. Chọn các màu Vàng, Nâu để được Tương Hợp . Với các màu Đen, Xanh da trời, Xanh nước biển để được Tương khắc (Thổ chế ngự được Thuỷ).

Màu kỵ: Đỏ, Tím, Hồng

Hướng hợp: Đông Bắc (Sinh Khí) – Tây Bắc (Phúc Đức) – Tây (Thiên Y) – Tây Nam (Phục Vị)

Hướng không hợp: Bắc (Tuyệt Mệnh) – Đông Nam (Ngũ Quỷ) – Đông (Họa Hại) – Nam (Lục Sát)

Số hợp mệnh: 2, 5, 8, 9

Cung mệnh của nữ sinh năm 2004 Giáp Thân là gì?

Cung mệnh: Khảm Thuỷ thuộc Đông tứ mệnh

Niên mệnh năm (hành): Thủy

Màu sắc tương sinh: Các màu Trắng, Ghi, Xám. Chọn Các màu Đen, Xanh da trời, Xanh nước biển để được Tương Hợp. Và với các màu Đỏ, Tím, Hồng để được Tương Khắc (Thuỷ chế ngự được Hoả )

Màu sắc kỵ: Vàng, Nâu.

Hướng hợp: Đông Nam (Sinh Khí) – Nam (Phúc Đức) – Đông (Thiên Y) – Bắc (Phục Vị)

Hướng không hợp: Tây Nam (Tuyệt Mệnh) – Đông Bắc (Ngũ Quỷ) – Tây (Họa Hại) – Tây Bắc (Lục Sát)

Số hợp mệnh: 1, 6, 7

VIII. Những kiêng kỵ người tuổi Thân cần chú ý

Mặc dù những vật phong thủy hay trang sức biểu tượng “hổ” mang đến may mắn. Nhưng người tuổi Thân không nên đeo vật có biểu tượng “hổ”: Người cầm tinh con Khỉ tốt nhất là tránh đeo bên mình biểu tượng của con giáp “Dần”.

Không đặt giường ngủ ở hướng Đông Bắc:

Địa chi của tuổi khỉ là Thân, Dần – Thân đúng vào tương xung. Trong địa chi thì hướng Đông Bắc thuộc Sửu, Dần.

Vị trí phong thủy này rất bất lợi bởi Sửu được gọi là “Mộ khố chi địa” của Thân (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là tứ mộ trong ngũ hành).

Tránh để nơi làm việc bừa bộn, bố cục không hợp lý:

Để trường khí xung quanh được thông thuận, đem lại tài vận và sự nghiệp vận, cần nên giữ cho môi trường sạch sẽ. Người tuổi Thân cũng nên chú trọng giữ gìn sự gọn gàng ngăn nắp, nhất là xung quanh chỗ ngồi.

Ngoài ra, phía trên chỗ ngồi phải tránh xà ngang áp đỉnh hoặc đèn treo, không đối diện với cửa ra vào và phía sau không được có cửa sổ.

Tránh kết hợp với người tuổi Dần, Hợi: Đây là những tuổi không thích hợp để người tuổi Khỉ hợp tác làm ăn hoặc tính chuyện tình cảm, hôn nhân.

IX. Tử vi nam, nữ mạng 2004

9.1. Tử vi nam mạng 2004

Cuộc sống:

Nam mạng tuổi này có nhiều tham vọng. Mặc dù vậy, cuộc sống của họ gặp phải khá nhiều ngang trái, thăng trầm, ngang trái, đối mặt với nhiều gian nan, thách thức.

Tình duyên:

Tình duyên của nam mệnh 2004 thường không gặp được nhiều may mắn và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Tuy nhiên, sau khi trải qua hết những khó khăn, họ sẽ tìm được tình yêu đích thực, hạnh phúc trọn vẹn.

Sự nghiệp và gia đạo:

Họ thường gặp nhiều vất vả, khó khăn khi mới bước chân vào đời. Tuy nhiên, bước đến năm 30 tuổi thì sự nghiệp có sự thăng tiến. Đến năm 34 tuổi, sự nghiệp vô cùng vững chắc, của cải đủ đầy. Cuộc sống thường không dư dả bởi dòng chảy tiền bạc bất thường, ra vào liên tục.

Gia đạo thường không yên ổn, hay gặp xích mích và sóng gió.

9.2. Tử vi nữ mạng 2004

Cuộc sống:

Có khá nhiều biến chuyển trong cuộc đời của họ. Nếu kiên trì theo đuổi thì sự nghiệp sẽ gặt hái được thành công. Trong chuyện tình cảm, nữ mệnh sinh năm 2004 gặp nhiều may mắn. Họ được hưởng cuộc sống an nhàn, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Nữ mệnh sinh năm 2004 sẽ được thăng tiến cao nếu có chí tiến thủ và cố gắng trong sự nghiệp

Tình cảm:

Đường tình duyên không suôn sẻ, thường trắc trở. Họ hay có nhiều nỗi niềm riêng, suy tư, phiền muộn.

Sự nghiệp và gia đạo:

Nữ mệnh sinh năm 2004 sẽ được thăng tiến cao nếu có chí tiến thủ và cố gắng trong sự nghiệp. Nếu không nỗ lực, sự nghiệp chỉ dừng lại ở mức trung bình.

Sự nghiệp chỉ ổn định, gặp nhiều tài lộc sau tuổi 30 trở đi. Cuộc sống cũng vì thế mà trở nên dễ dàng, dư dả hơn. Về gia đạo, khá êm ấm, bình an, hạnh phúc, cuộc sống không mâu thuẫn, xích mích.

Họ thông minh, học thức cao nên hiểu biết nhiều ngành nghề. Do đó, cuộc sống của họ cũng gặp nhiều áp lực, trí óc ít khi được thanh thản. Nhưng họ khá kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu, không dễ dàng từ bỏ. Họ cũng là những người con của gia đình, hết mực yêu thương trân trọng người thân.

Với giải đáp thắc mắc “Sinh năm 2004 làm nghề gì để nhanh chóng thành công như ý. Những thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, để thành công điều quan trọng chính là sự nỗ lực của bạn. Cùng chia sẻ những thông tin liên quan trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin hữu ích và lựa chọn được công việc phù hợp.