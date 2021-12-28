Tử vi thứ Tư ngày 29/12/2021: tuổi Mùi có sao may mắn chiếu mệnh quý nhân giúp đỡ, tuổi Tỵ cơ hội thành công cao và thu được nhiều lợi nhuận

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 29/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý cảm xúc không ổn định, bạn có tâm lý đề phòng mọi người rất nghiêm trọng. Trong công việc và cuộc sống, bạn có những ý kiến ​​hoàn toàn khác biệt, khó ai có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, các loại chi phí đều tăng rồi tiệc tùng, mua quà, đồ dùng sinh hoạt… khiến hầu bao hao hụt rất nhiều, Tý cần phải tăng thu, giảm chi.

Những người tuổi Sửu hôm nay có vẻ hơi rụt rè và chần chừ trong mọi việc, vì điều này mà bạn đánh mất đi rất nhiều cơ hội tốt, sớm bị người xung quanh vượt mặt. Vận may tình duyên vô cùng kém, bất kể còn độc thân hay đã có bạn đời, tốt nhất bạn nên tránh xa những người đã có gia đình hay đang trong mối quan hệ nào đó mà vẫn tán tỉnh, ve vãn bạn kẻo rước họa thị phi vào người.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, Dần có tư duy nhanh nhạy, khả năng tiếp thu tăng lên, chỉ cần tiếp xúc với thông tin là bạn sẽ ghi nhớ rất rõ, rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp khiến ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Ngoài ra, bạn hãy dành thời gian cho gia đình, chỉ cần bạn bớt chút thời gian ngồi đó tâm sự, chuyện trò với mọi người thì bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, thư thái hơn rất nhiều.

Theo tử vi ngày mới, Dần có tư duy nhanh nhạy, khả năng tiếp thu tăng lên, chỉ cần tiếp xúc với thông tin là bạn sẽ ghi nhớ rất rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày uể oải, dù làm việc gì thì bạn cũng không thể vực dậy tinh thần, bạn nên giữ động lực trước và tạo cho mình tinh thần chiến đấu, khi đó mọi việc sẽ chẳng còn vấn đề gì. Về tình cảm, Mão vượng vận đào hoa, người độc thân dễ rung động trước sóng radio tình duyên và bắt đầu mối quan hệ đẹp đẽ. Với những người đã có đôi có cặp, Mão biết quan tâm, chăm sóc cho nửa kia khiến đối phương rất vui vẻ và hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có đầu óc linh hoạt, biết sử dụng mối quan hệ giữa các cá nhân, sự giúp đỡ của người khác nên công việc của bạn diễn ra thuận lợi hơn, nhưng bạn hãy nhớ bày tỏ lòng biết ơn của mình với mọi người nhé. Ngoài ra, nếu có tiệc tùng, hãy nhớ tham gia tích cực, bạn sẽ gắn kết được tình cảm với mọi người, đặc biệt người độc thân cũng có thể tìm thấy nửa kia của mình.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 29/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ được nâng cao kỹ năng giao tiếp, rất có lợi cho việc đàm phán và hợp tác, đặc biệt những người bán hàng có cơ hội thành công cao và thu được nhiều lợi nhuận. Tình duyên không như ý, người độc thân tuy có số đào hoa nhưng “lắm mối tối nằm không”, cái kết vẫn một mình một bóng.

Tuổi Ngọ

Ngọ tài lộc giảm sút, hôm nay không thích hợp để bạn giao dịch tiền bạc. Không chỉ vậy, bạn còn dễ hao tài tốn của, bạn nên đề phòng biến động, rút ​​lui để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, hôm nay bản thân muốn thư giãn, hưởng thụ, tuy đồ ăn ngon nhưng bạn cũng đừng nên tham lam, cẩn thận bụng dạ không chịu được.

Ngọ tài lộc giảm sút, hôm nay không thích hợp để bạn giao dịch tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 29/12/2021, Mùi vừa có các sao may mắn chiếu mệnh lại được quý nhân giúp đỡ, cộng với bạn có đầu óc nhanh nhẹn nên bạn có thể nảy ra những ý tưởng mới, hành động nhanh chóng, dễ được sếp khen ngợi, có địa vị cao tại nơi làm việc. Với tâm trạng vui vẻ như vậy, bạn nên quây quần bên gia đình, giao lưu nhiều hơn với những người lớn tuổi để san sẻ niềm vui.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hôm nay hơi căng thẳng vì bạn sẽ gặp đối thủ mạnh trong công việc và bạn rất dễ bị thất bại. Chịu ảnh hưởng của vận khí xấu, tâm trạng của Thân dao động lớn, khi đối mặt với mọi việc, bạn dễ cáu gắt, bồn chồn, bạn nên dọn dẹp nhà cửa vào buổi tối để giúp cải thiện tài vận cũng như tâm trạng của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, công việc của Dậu diễn ra tương đối suôn sẻ, bạn hòa thuận với đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn luôn cảm thấy bản thân có thiếu sót, bạn nên bình tĩnh để hoàn thiện bản thân, việc này sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Về tình cảm, người độc thân dễ thu hút sự chú ý của người khác phái, người đã có bạn đời nên cẩn thận mắc bẫy đào hoa, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một ngày vui vẻ, bạn được quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn, dù gặp khó khăn gì cũng có thể vượt qua suôn sẻ. Ngoài ra, hôm nay cũng rất thích hợp để Tuất đi đến một số địa điểm đẹp để thư giãn và tiếp thêm hứng thú cho cuộc sống.

Người tuổi Tuất có một ngày vui vẻ, bạn được quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn, dù gặp khó khăn gì cũng có thể vượt qua suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 29/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, cờ bạc có chút may mắn, bạn có thể thử vận ​​may. Tuy nhiên, “vui thôi đừng vui quá”, bạn nên nhớ tiền kiếm được từ công sức, đổ mồ hôi mới bền, còn đỏ đen thì khó mà giàu được. Ngoài ra, nếu có thời gian, bạn cũng có thể tìm một cuốn để đọc, việc này vừa giúp bạn thư giãn vừa giúp bạn mở mang kiến thức.

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