Tử vi thứ Ba ngày 28/12/2021: tuổi Tý gặt hái được nhiều thành tựu vang dội, tuổi Thân túi tiền rủng rỉnh

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 28/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý có thể gặt hái được nhiều thành tựu vang dội, nhưng điều này lại khiến bạn bị nhiều người ghen tị, thậm chí bày mưu hãm hại. Đường tài lộc cũng không mấy khởi sắc khi Tý có ít kênh kiếm tiền hơn, thu nhập vì vậy mà không tăng lên.

Hôm nay Sửu bị phân tâm bởi những yếu tố xung quanh nên bạn không thể hoàn thành công việc được, thu nhập không tăng nhưng nếu bạn biết cách chi tiêu hợp lý thì bạn sẽ không bị áp lực kinh tế. Chuyện tình cảm sa sút, các cặp đôi có thể nảy sinh một số hiểu lầm chưa giải quyết được.

Hôm nay Sửu bị phân tâm bởi những yếu tố xung quanh nên bạn không thể hoàn thành công việc được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, Dần gặp nhiều trắc trở trong công việc, hơn nữa bạn còn quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác. May mắn thay, bạn tìm được một công việc làm thêm tốt, thu nhập của bạn sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Về tình cảm, khi gặp được người ưng ý, bạn có thể chủ động tiếp cận đối phương.

Tuổi Mão

Đường tài lộc của Mão giảm sút, những dự án đầu tư trước đó vẫn chưa có kết quả gì, trong khi bạn lại có nhiều khoản tiền cần phải chi tiêu khiến bạn bị áp lực kinh tế. Về tình cảm, Mão đừng quá nhập nhằng với quá nhiều người khác phái cùng một lúc, nếu không bạn sẽ gặp quả đắng đấy.

Tuổi Thìn

Thìn rất ngại việc học hỏi kiến thức chuyên môn nên bạn khó có thể tiến bộ được trong công việc, dễ bị đối thủ vượt mặt. Tài lộc hôm nay sa sút, tiền thưởng giảm đi rất nhiều khiến bạn cảm thấy hụt hẫng. Bù lại, chuyện tình cảm của bản mệnh khá tươi sáng, bạn sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên với người mà bạn thích.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 28/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ không có trách nhiệm với công việc, có yêu cầu tương đối thấp với bản thân nên bạn làm việc gì cũng không tới nơi tới chốn, dễ bị cấp trên chỉ trích. Đường tài lộc tăng lên trông thấy, sẽ có người sẵn sàng chi tiền cho bạn, nhờ vậy mà bạn tiết kiệm được một khoản kha khá. Đường tình duyên của Tỵ thăng hoa, chỉ cần bạn mạnh dạn tỏ tình thì bạn sẽ có thu lợi bất ngờ đấy.

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 28/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ không có trách nhiệm với công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay là một ngày may mắn với những người tuổi Ngọ, bạn sẽ thu được nhiều thành quả vang dội, một phần là nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn, một phần là nhờ vào sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Tài lộc giảm sút nghiêm trọng, bạn sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền vào việc quản lý các mối quan hệ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 28/12/2021, Mùi suy nghĩ các vấn đề rất hời hợt, dễ đưa ra quyết định bốc đồng nên hiệu quả công việc giảm sút, thu nhập khó lòng thăng tiến được. Tuy nhiên, Mùi hôm nay lại khó kiềm chế được ham muốn mua sắm của mình, bạn sẽ tiêu một khoản không nhỏ, nhưng dễ mua phải những thứ không thiết thực và khiến bạn phải hối hận.

Tuổi Thân

Thân hôm nay rất năng nổ và nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên đánh giá cao. Bạn dễ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, túi tiền vô cùng rủng rỉnh. Tuy nhiên, vận trình tình cảm ảm đạm, Thân nên trò chuyện nhiều hơn với đối phương để hâm nóng tình cảm đôi lứa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu không dám thử sức với những điều mới mẻ nên công việc và tài lộc của bạn vẫn giậm chân tại chỗ, khó có bước tiến mới. Về tình cảm, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu lẫn nhau, mối quan hệ giữa hai người ngày càng bền chặt. Sức khỏe của Dậu giảm sút, vận động quá sức dễ bị chuột rút.

Theo tử vi hôm nay, Dậu không dám thử sức với những điều mới mẻ nên công việc và tài lộc của bạn vẫn giậm chân tại chỗ, khó có bước tiến mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của Tuất hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, bạn sẽ gặt hái được thành tựu cao và trở thành điểm sáng của cả nhóm. Tuy nhiên, những người làm ăn kinh doanh lại không gặp may mắn, họ khó tìm được người hợp tác phù hợp. Vận trình tình duyên giảm sút, Tuất luôn từ chối yêu cầu của người yêu khiến mối quan hệ giữa hai người kém đi.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 28/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi không có bất kỳ ý tưởng nào trong công việc, bạn chỉ đang chạy theo xu hướng nên công việc khó đạt được thành tựu. Hợi nên nhớ rằng không phải cái gì cũng phù hợp với mình, bạn cần biết cách chọn lựa chứ đừng đi theo một cách mù quáng. Sức khỏe của Hợi giảm sút, lượng calo bạn nạp vào cơ thể hơi nhiều dễ khiến bạn tăng cân, béo phì.

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