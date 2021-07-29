Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 30/7/2021: 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng, vận khí tràn trề, liên tục gặp may

Tử vi hàng ngày 29/07/2021 00:42

Bước vào thứ Sáu ngày 30/7/2021, 3 con giáp dưới đây đã được tử vi hàng ngày dự đoán vận mệnh cực kỳ may mắn, công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

Tuổi Tí

Trong tuần này, người tuổi Tí đã đón nhận không ít may mắn, lộc lá từ bề trên ban tặng. Chưa kịp hưởng thụ hết thì bước vào ngày mai, thứ Sáu ngày 30/7/2021, Tí tiếp tục đón thêm lộc mới, khiến con giáp này đã giàu lại thêm giàu, tiền cứ phải nói là nhiều như lá mít.

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 Vận trình tài lộc của người tuổi Tí trong ngày thứ Sáu 30/7/2021 này không thể chê vào đâu được - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, tử vi hàng ngày cho biết, người tuổi Tí vốn rất chăm chỉ, mở mắt ra đã lao đầu vào làm việc. Bởi con giáp này đã đặt ra nhiều mục tiêu cần phải thực hiện được. Do đó, nỗ lực kiếm tiền của Tí là rất lớn. Trong ngày mai, công việc của Tí vẫn trên đà tiến triển tốt đẹp, không có trục trặc khó khăn gì đối với con giáp này.

Tuổi Dần

Lá số tử vi của người tuổi Dần trong ngày thứ Sáu tuần này đã được các chuyên gia tử vi luận ra rõ ràng, rằng Dần sẽ nghênh đón tài lộc từ túi Thần Tài. Không chỉ có một lần, trong ngày mai, Dần có thể đón lộc đến 2 – 3 lần, túi tiền cứ tự nhiên căng đầy mà không phải ra ngoài kiếm. Công việc của Dần được dự đoán có bước phát triển mới. Con giáp này nhận được nhiều lời khen ngợi, đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp, đối tác nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn của mình.

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 Trong ngày thứ Sáu ngày 30/7/2021 này, người tuổi Dần gặp tam hợp, mọi chuyện đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận may đầy mình, hồng phúc vây quanh trong ngày mai, thứ Sáu ngày 30/7/2021. Có thể nói, đây chính là ngày may mắn nhất của Hợi trong tuần. May mắn đến nỗi, chỉ vừa mở mắt ra, Hợi đã đón ngay tin vui tiền bạc. Cả ngày Hợi lại không phải tiêu tốn đồng nào, nhờ đó bảo toàn được sự giàu có của mình.

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 Cát khí đã chờ sẵn để chào đón người tuổi Hợi trong ngày thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Hợi cũng có phần nhẹ nhàng, suôn sẻ hơn. Rất may mắn cho Hợi là trong ngày mai, phúc tinh trên cao và quý nhân bên cạnh sẽ giúp đỡ con giáp này rất nhiều trong chuyện làm ăn. Hợi có thể gặp được đối tác lớn để thu về nhiều hợp đồng tiền tỷ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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