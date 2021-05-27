Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 28/5/2021: 3 con giáp tài lộc nở hoa, công việc thăng tiến bất ngờ

Tử vi hàng ngày 27/05/2021 00:45

Vào đúng thời khắc kim đồng hồ chuyển sang ngày thứ Sáu 28/5/2021, 3 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên sau sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui, may mắn tài lộc vây quanh không thoát nổi.

Tuổi Dần

Theo quẻ bói tử vi hàng ngày mà các chuyên gia tử vi đã luận được, đúng ngày mai, thứ Sáu 28/5/2021, người tuổi Dần sẽ có quý nhân đi theo để giúp đỡ. Công việc của Dần vốn đang trên đà thăng tiến rất tốt, trong ngày mai lại được nâng đỡ đi lên theo đường thẳng đứng.

tu vi hang ngay 1
 Nhờ có quý nhân tương trợ, công việc của Dần trong ngày mai vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc, người tuổi Dần đang bước vào giai đoạn hoàng kim của mình. Có thể nói, đây chính là ngày may mắn nhất của Dần trong tuần, tin vui tài chính cứ tìm đến liên tục, tài khoản của Dần cứ vơi lại đầy, vơi lại đầy. Nhờ đó, Dần có thể vô tư tận hưởng sự giàu có, dư dả, nhưng vẫn không quên cố gắng để làm giàu thêm.

Tuổi Tỵ

Dự đoán của tử vi hàng ngày cho thấy, trong số 12 con giáp, Tỵ may mắn được lọt vào top 3 con giáp siêu may mắn thuận lợi trong ngày mai. Tử vi đã soi chiếu được một vì cát tinh đang chờ sẵn Tỵ để chiếu mệnh cho con giáp này trong ngày mai. Tỵ sẽ có một ngày làm việc đầy hiệu quả, tài lộc rủng rỉnh vây quanh không rời.

tu vi hang ngay 2
 Tỵ sẽ có công việc suôn sẻ, tài lộc cực kỳ mạnh mẽ để thoải mái chi tiêu cho những dự định của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ Sáu ngày 28/5/2021 tuần này, người tuổi Thân sẽ nhận được quà lớn bất ngờ. Đó có thể là phần thưởng của cấp trên dành cho con giáp này sau thời gian cố gắng hết mình, hoặc cũng chính là thành quả bất ngờ nào đó mà Thân không nghĩ đến.

tu vi hang ngay 3
 Trong thứ Sáu tuần này, Thân chính là con giáp được Thần Tài ưu ái cho hưởng lộc vô biên - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện sự nghiệp, vốn là người có năng lực mạnh mẽ, lại có thêm sự hỗ trợ của quý nhân nên công việc của Thân trong ngày mai khá suôn sẻ, làm việc nào thành công việc nấy, chẳng lo bị ai quấy rầy. Tài lộc của Thân nhờ đó mà cũng khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này vốn khá lao đao về vấn đề tài chính trong những ngày vừa qua, nhưng cho đến ngày mai thì sẽ không còn phải lo lắng nữa rồi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 49 ngày nữa: 3 con giáp vàng đeo đầy người, buôn may bán đắt, tiền của dồi dào dư dả

Đúng 49 ngày nữa: 3 con giáp vàng đeo đầy người, buôn may bán đắt, tiền của dồi dào dư dả

Tiền của tự nhiên sẽ ập đến 3 con giáp có trong danh sách tử vi hàng ngày dưới đây để tận hưởng cuộc sống giàu sang trong 49 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 10 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực